جهان
دونالد ترمپ دیدار قریبالوقوع با بنیامین نتانیاهو را تایید کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، میگوید که بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، از او خواسته است تا در قصر سفید با یکدیگر دیدار کنند و این دیدار ممکن است پس از بازگشت او از نشست سران ناتو، حتی در هفته آینده برگزار شود.
دفتر بنیامین نتانیاهو روز جمعه اعلام کرد که او با رئیسجمهور ایالات متحده گفتوگوی تلیفونی داشته و دو طرف توافق کردهاند که بهزودی در امریکا با یکدیگر دیدار کنند.
به گفته مقامهای اسرائیلی، انتظار میرود در این دیدار درباره تحولات اخیر شرق میانه، جنگ غزه، روابط دوجانبه، وضعیت امنیتی منطقه و همچنین موضوع ایران گفتوگو شود. تاکنون تاریخ دقیق این سفر و دیدار بهگونه رسمی اعلام نشده است.
این نخستین دیدار احتمالی ترمپ و نتانیاهو پس از تحولات اخیر منطقه خواهد بود.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
هفت عضو اوپیکپلس بر افزایش سهمیه تولید نفت به توافق رسیدند
هفت عضو اوپیکپلس، از جمله عربستان سعودی و روسیه، روز یکشنبه ۱۴ سرطان، در نشستی آنلاین با افزایش سهمیه تولید نفت برای ماه آگست سال جاری موافقت کردند.
براساس گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای اوپیکپلس با افزایش ۱۸۸ هزار بشکه نفت در روز موافقت کردهاند، هرچند میزان تولید واقعی برخی اعضا هنوز پایینتر از سهمیههای تعیینشده است.
عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان همچنین بر تعهد خود برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت تأکید کردند. قرار است این کشورها دوم ماه آگست نیز نشست دیگری برگزار کنند.
در جریان جنگ میان ایالات متحده و ایران و اختلال شدید در رفتوآمد کشتیها از تنگه هرمز که صادرات نفت کشورهای خلیج فارس را برای چند ماه مختل کرده بود، تولید نفت عربستان سعودی، عراق و کویت حدود شش میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود.
اما پس از توافق میان تهران و واشنگتن در اواخر ماه جوزا، رفتوآمد کشتیها در منطقه بهبود یافته و بهای نفت نیز به سطح پیش از جنگ نزدیک شده است.
ترمپ: میتوانیم همه مقامهای ایرانی را در مراسم تشییع خامنهای بکشیم اما این کار را نمیکنیم
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز شنبه در گفتوگو با ویبسایت اکسیوس گفت که ایالات متحده میتواند تمام مقامهای جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنهای شرکت کردهاند، از بین ببرد اما چنین کاری نمیکند.
او در این گفتوگوی تیلیفونی گفته است که امریکا میتواند با یک شلیک همه مقامهای ایران از بین ببرد، اما این کار را نمیکند، چون در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نخواهد ماند.
ترمپ با اشاره به اینکه مقامهای ایرانی "التماس میکنند که توافقی حاصل شود"، اعلام کرد طرفین تصمیم گرفتهاند تا پایان مراسم و رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی، مذاکرات را به مدت یک هفته متوقف کنند.
او افزود که در این مدت، هیچیک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهد کرد.
مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین ایران روز شنبه رسماً آغاز شد و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت.
نماز جنازه علی خامنهای بدون حضور مجتبی خامنهای، جانشین او ادا شد
نماز جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، روز یکشنبه، ساعت هشت صبح، توسط آیتالله جعفر سبحانی اقامه شد. مراسم تشییع او بیش از چهار ماه پس از مرگش در حال برگزاری است.
اما نکته قابل توجه در این مراسم غیبت مجتبی خامنهای است که از او به عنوان آیتالله یاد میشود و کمتر از ده روز پس از مرگ پدرش به عنوان رهبر تازه جمهوری اسلامی معرفی شد، اما در این مراسم حضور ندارد تا نماز میت را برای پدرش اقامه کند.
در این مدت طولانی از مجتبی خامنهای هیچ نوار صوتی و ویدیویی منتشر نشده است.
با این حال سه پسر دیگر علی خامنهای، مصطفی و مسعود و میثم، که از روز ۹ حوت سال گذشته یعنی آغاز جنگ تاکنون خبری از آنها نبود روز یکشنبه بر سر تابوت پدر خود حاضر شدند.
علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران معرفی شد
رسانههای ایران روز شنبه ۱۳ سرطان بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران به مناسبت تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردهاند که در آن نام علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو اعلام شده است.
فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه علیرضا تنگسیری بود که در جریان جنگ ۴۰ در حمله هوایی اسرائیل به این کشور کشته شد.
وزیر دفاع اسرائیل تنگسیری را مسئول مستقیم عملیات مینگذاری و تلاشها برای مسدود کردن تنگه هرمز معرفی کرده بود.
سپاه پاسداران به شکل رسمی خبر انتصاب عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو را اعلام نکرده بود.
او در زمان فرماندهی تنگسیری، جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بود.
در جریان حملات امریکا و اسرائیل طی جنگ ۴۰ روزه، علاوه بر علی خامنهای، رهبر سابق ایران، دهها مقام سیاسی و فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند.
جنازهٔ علی خامنهای که مراسم رسمی آن از تهران آغاز شده و سپس در شهر قم ادامه خواهد یافت، در تاریخ ۹ جولای در شهر مشهد به خاک سپرده خواهد شد.
صدراعظم پاکستان از نقش ترکیه در مورد روابط میان ایران و امریکا ستایش کرد
شهباز شریف صدراعظم پاکستان میگوید که ترکیه در تلاشها برای امضای تفاهمنامه میان اسلامآباد و ایالات متحده امریکا در مورد روابط میان ایران و امریکا، نقش مهمی ایفا کرده است.
صدراعظم پاکستان این اظهارات را روز شنبه ۱۳ سرطان در جریان سفرش به ترکیه و در یک نشست خبری مشترک در استانبول با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، بیان کرد.
او افزود که همکاری میان دو کشور تنها به گفتگوها محدود نمیماند، بلکه با اقدامات عملی نیز تقویت شده است.
از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه گفته است که ترکیه و پاکستان بار دیگر تعهد خود را تازه کردهاند تا حجم تجارت دوجانبه میان دو کشور را به ۵ میلیارد دالر برسانند.
اردوغان افزوده که ترکیه سرمایهگذاران خود را تشویق میکند تا در پاکستان سرمایهگذاری بیشتری انجام دهند و در فعالیتهای اقتصادی نقش فعالتری داشته باشند.
او همچنان تأکید کرد که در بخشهای صنعت دفاعی، انرژی، ترانسپورت، منابع طبیعی مهم و تکنالوژی معلوماتی، همکاریهای دو کشور از طریق پروژههای مشترک جدید گسترش خواهد یافت.
ترمپ میگوید که بهدلیل تشییع خامنهای "یک هفته" به مقامات تهران فرصت داده است
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که بهدلیل مراسم تشییع جنازهٔ علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، "یک هفته" به مقامات تهران فرصت داده است.
رئیسجمهور امریکا در سخنرانی خود در مراسم دوصدوپنجاهمین سالگرد استقلال امریکا که دیروز برگزار شد، گفت: "ایران را بهشدت در هم کوبیدیم. آنها برای توافق بیتاباند. بهشدت میخواهند به توافق برسند. ما بهخاطر مراسم تشییع، یک هفته به آنها فرصت دادیم، چون آدمهای خوبی هستیم."
آخرین مرحله از مذاکرات ایران و امریکا به تاریخ دهم سرطان در دوحه، پایتخت قطر، در قالب "مذاکرات فنی" برگزار شد.
این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهمنامهه ایران و امریکا انجام میشود.
مراسم تشییع جنازه علی خامنهای در تهران آغاز شد
صبح امروز (شنبه) با باز شدن درهای مصلی تهران، مراسم تشییع جنازه علی خامنهای رسماً آغاز شد و تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی و چهار عضو خانوادهاش در این محل برای بازدید هواداران حکومت در معرض دید قرار گرفت.
درحالی که شش روز برای انجام مراسم تشییع جنازه علی خامنهای برنامهریزی شده است، خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داده و نوشته که "راهها بسته شدهاند و انتظار میرود حریم هوایی نیز بسته شود."
بنابر این گزارش، با استقرار نیروهای ضدشورش و برپا شدن موانع امنیتی، محل برگزاری مراسم تشییع علی خامنهای، رهبر کشتهشدهٔ جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه "شبیه اردوگاهی مستحکم شده بود"؛ عملیات امنیتی گستردهای در سراسر اطراف محل مراسم اجرا شده و نیروهای مسلح در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
این گزارش میافزاید که برای نزدیک شدن به محل تشییع، بازرسیهای امنیتی سختگیرانه انجام میشود و ورود موترها تا فاصله بیش از یک کیلومتر از محل مراسم ممنوع است.
همه راههای اطراف نیز شامگاه جمعه، چندین ساعت زودتر از زمان اعلامشده، بسته شد و همین موضوع برخی رانندگان را غافلگیر کرد.
پیکر رهبر کشتهشدهٔ جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه برای وداع عمومی هوادارانش قرار خواهد داشت و در آن روز مراسم تشییع در تهران برگزار میشود. روز سهشنبه پیکر به مرکز حوزوی قم منتقل خواهد شد و روز چهارشنبه به شهرهای زیارتی شیعیان در کشور همسایه، عراق، میرود. سپس روز پنجشنبه برای تدفین به زادگاه خامنهای، یعنی مشهد فرستاده میشود.
نشست رهبران کشورهای عضو ناتو؛ تنگه هرمز و دست یابی ایران به سلاح هستهای محور بحث است
رهبران کشورهای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، از جمله دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در نشست هفته آینده این ائتلاف در آنکارا بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز بر اساس متنی که روز جمعه ۱۲ سرطان به تصویب سفیران کشورهای عضو ناتو رسیده و این خبرگزاری آن را مشاهده کرده، به این موضوعات اشاره شده است.
متیو ویتاکر، نمایندهٔ دائم امریکا در ناتو روز چهارشنبه اعلام کرد تنشهایی که در پی جنگ با ایران میان واشینگتن و برخی متحدانش به وجود آمده بود، اکنون برطرف شده و اعضای این پیمان در آستانهٔ نشست سران در آنکارا همسویی بیشتری دارند.
سران ناتو در بیانیه خود همچنین بر تعهدی خدشهناپذیر به دفاع جمعی بر اساس ماده ۵ پیمان ناتو تأکید خواهند کرد.
بر اساس این بیانیه، کشورهای عضو ناتو همچنین قرار است متعهد شوند که در سال ۲۰۲۶ مبلغ ۷۰ میلیارد یورو معادل ۸۰ میلیارد دالر کمک نظامی به اوکراین اختصاص دهند و در سال ۲۰۲۷ نیز حداقل در همان سطح به حمایت از این کشور ادامه دهند.
رئیسجمهور امریکا بارها از ناتو و اعضای آن انتقاد کرده و آنها را متهم کرده که به اندازه کافی برای دفاع هزینه نمیکنند و برای حفاظت از اروپا به ایالات متحده متکی هستند.
اسرائیل حمله به مواضع حزبالله لبنان را تأیید کرد
اردوی اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که یک روز پیش چندین موضع حزبالله را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده است.
حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته میشود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان حزب الله در پالمان لبنان حضور دارند.
به گفته اردوی اسرائیل این اقدام در پاسخ به حملات علیه نیروهای اسرائیلی در آن منطقه انجام شده است.
اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده یک توافقنامه چارچوبی امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه حزبالله، مورد حمایت ایران، است.
اردوی اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که حدود ۱۰ زیرساخت متعلق به حزبالله و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داد.
خبرگزاری رسمی لبنان نیز گزارش داد که شام پنجشنبه، اسرائیل سه حمله هوایی در نزدیکی شهر برعشیت در منطقه بنت جبیل و همچنین در منطقه النبطیه الفوقا انجام داده است.
این خبرگزاری همچنین از زخمی شدن دو نفر در حملهای به شهر صدیقین در نزدیکی شهر صور خبر داد.
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، روز سهشنبه گذشته از نیروهای این کشور در جنوب لبنان بازدید کرد و تأکید کرد تا زمانی که حزبالله مورد حمایت ایران همچنان یک تهدید باشد، نیروهای اسرائیلی در این منطقه باقی خواهند ماند.