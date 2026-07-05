هفت عضو اوپیک‌پلس، از جمله عربستان سعودی و روسیه، روز یک‌شنبه ۱۴ سرطان، در نشستی آنلاین با افزایش سهمیه تولید نفت برای ماه آگست سال جاری موافقت کردند.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای اوپیک‌پلس با افزایش ۱۸۸ هزار بشکه نفت در روز موافقت کرده‌اند، هرچند میزان تولید واقعی برخی اعضا هنوز پایین‌تر از سهمیه‌های تعیین‌شده است.

عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان همچنین بر تعهد خود برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت تأکید کردند. قرار است این کشورها دوم ماه آگست نیز نشست دیگری برگزار کنند.

در جریان جنگ میان ایالات متحده و ایران و اختلال شدید در رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز که صادرات نفت کشورهای خلیج فارس را برای چند ماه مختل کرده بود، تولید نفت عربستان سعودی، عراق و کویت حدود شش میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود.

اما پس از توافق میان تهران و واشنگتن در اواخر ماه جوزا، رفت‌وآمد کشتی‌ها در منطقه بهبود یافته و بهای نفت نیز به سطح پیش از جنگ نزدیک شده است.