افغانستان
کمپاین واکسین پولیو در شماری از مناطق قندهار و هلمند آغاز میشود
قرار است روز سهشنبه کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در شماری از مناطق ولایتهای قندهار و هلمند آغاز شود.
بنیاد افغانستان عاری از پولیو روز دوشنبه دوشنبه ۱۵ سرطان در صفحه ایکس خود نوشته است که این کارزار واکسین پولیو برای کودکان زیر پنج سال در مرکز ولایت قندهار، هلمند و ولسوالیهای نهرسراج، موسیقلعه، واشیر، نادعلی و مارجه این ولایت برگزار خواهد شد.
این بنیاد از همه خانوادهها خواسته که کودکان خود را واکسین کنند تا کشور از خطر بیماری پولیو رهایی یابد.
به گفته سازمان جهانی صحت، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون شمار موارد مثبت پولیو در افغانستان به ۶ مورد رسیده است.
پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ساری است که درمان ندارد و تنها راه پیشگیری از آن، تطبیق واکسین است.
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پیکر نخستین فضانورد افغانستان به کابل منتقل شد
پیکر عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغانستان، روز دوشنبه ۱۵ سرطان از آلمان به کابل منتقل شد.
آقای مومند حدود دو هفته پیشبه تاریخ ۳۱ جوزا، در شهر شتوتگارت آلمان، در پی بیماری و در سن ۶۷ سالگی درگذشت.
در ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی دیده میشود که یک قطعه تشریفات، شماری از مقامهای حکومت طالبان، اعضای خانواده و دوستداران او در میدان هوایی کابل برای ادای احترام به پیکرش حضور یافتهاند.
عبدالاحد مومند نخستین شهروند افغانستان بود که در سال ۱۹۸۸ میلادی به فضا سفر کرد و ۹ روز را در یک ایستگاه فضایی سپری کرد.
او همچنین نخستین فضانوردی بود که یک نسخه از قرآن کریم را با خود به فضا برد و آن را در آنجا تلاوت کرد.
آقای مومند، که از ولایت غزنی بود، در جریان جنگهای داخلی افغانستان به آلمان مهاجرت کرد و همراه با همسر و سه فرزندش در آن کشور زندگی میکرد. قرار است پیکر او در گورستان تپه مرنجان کابل به خاک سپرده شود.
دو مقام ارشد سازمان ملل برای بررسی وضعیت عودتکنندگان افغان وارد کابل شدند
برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) و الکساندر دی کرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، روز یکشنبه ۱۴ سرطان، بهمنظور ارزیابی وضعیت عودتکنندگان افغان، نیازمندیهای آنان و روند کمکهای بشردوستانه، وارد کابل شدند.
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان با نشر تصاویری از ورود این دو مقام سازمان ملل به کابل اعلام کرد که آنان بر ادامه حمایت از عودتکنندگان افغان در بخشهای صحت، کمکهای بشردوستانه و ایجاد فرصتهای کاری تأکید کردهاند.
براساس معلومات این وزارت، از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود شش میلیون شهروند افغانستان به کشور بازگشتهاند. بخش عمده این افراد پس از اخراج یا بازگشت از کشورهای همسایه، بهویژه ایران و پاکستان، وارد افغانستان شدهاند و بسیاری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفته اند که با مشکلاتی چون کمبود سرپناه، اشتغال و خدمات اساسی روبهرو هستند.
در ادامه مسابقات لیگ شپگیزه امروز تیم بست در برابر تیم بند امیر پیروز شد
در بازی نخست امروز تیم اژدهای بندامیر با از دست دادن پنج ویکت، ۱۹۵ دوش برای تیم نگهبانان بُست هدف تعیین کرده بود، اما تیم بست با از دست دادن هفت بازیکنش در آور پایانی هدف تعیین شده را تکمیل کرد و پیروز شد.
در بازی دوم امروز، تیم نهنگان آمو به مصاف تیم ببرهای سپینغر خواهد رفت.
یازدهمین دور مسابقات لیگ شپگیزه در ولایت خوست برگزار شده است.
اوچا میگوید که غیرنظامیان نباید هزینه جنگ را بپردازند
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در افغانستان با اشاره به حملات هوایی اخیر پاکستان در افغانستان گفته که غیرنظامیان نباید هزینه جنگ را بپردازند.
اوچا روز یکشنبه ۱۴ سرطان در صفحۀ ایکس خود نوشته که درگیریها زندگی غیرنظامیان را مختل میسازد و در کنار تشدید ترس در میان آنان به سلامت روان به ویژه سلامت روان کودکان آسیبهای زیادی وارد میکند.
باشندگان ولسوالی سپیره خوست به این اداره ملل متحد گفته اند که پس از حملات هوایی دیگر خواب آرام ندارند و با شنیدن صداهای بلند هراسان میشوند.
بر اساس آمار دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)، در حملات هوایی پاکستان بر افغانستان در یکشنبه شب هفته گذشته، دستکم ۲۸ غیرنظامی کشته و ۴۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
اداره سره میاشت از افتتاح یک شفاخانهٔ مجهز برای درمان بیماریهای قلبی در کابل در آینده نزدیک خبر داده است
شهابالدین دلاور رئیس عمومی اداره سره میاشت در کنترول طالبان میگوید که بهزودی یک شفاخانهٔ مجهز برای درمان بیماریهای قلبی در کابل افتتاح خواهد شد.
او این سخنان را روز شنبه ۱۳ سرطان در یک مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان بیان کرده و افزوده که این شفاخانه ظرفیت درمان سالانه حدود دو هزار کودک مبتلا به سوراخ قلب را خواهد داشت و خدمات درمانی در آن بهگونهٔ رایگان ارائه خواهد شد.
وی در مورد زمان دقیق افتتاح این شفاخانه جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
با این حال، پیش از این از سوی جمعیت هلال احمر افغانی، شمار زیادی از کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای درمان به چندین شفاخانه در کابل معرفی و تداوی شدهاند.
علاوه بر آن، بسیاری از کودکان مبتلا به این بیماری و سایر بیماریها به خارج از کشور، بهویژه به آلمان، اعزام شدهاند و در آنجا توسط بنیاد دهکدهٔ صلح آلمان بهصورت رایگان درمان گردیدهاند.
حکومت طالبان از گسترش روابط تجارتی با بنگله دیش خبر داده است
وزارت خارجهٔ حکومت طالبان میگوید که تجارت دوجانبه میان افغانستان و بنگله دیش ظرفیتهای فراوانی دارد و باید برای رشد اقتصادی هر دو کشور از آن استفاده شود.
این را امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با حافظالدین احمد، رئیس پارلمان بنگله دیش، در تهران مطرح کرده است
عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت، روز شنبه ۱۳ سرطان با نشر خبرنامهای در صفحهٔ ایکس خود گفته که در این دیدار دربارهٔ گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و بنگله دیش، بهویژه توسعهٔ روابط تجارتی، گفتگو شده است.
به گفتهٔ آقای بلخی، رئیس پارلمان بنگله دیش روابط دو کشور را تاریخی توصیف کرده و گسترش روابط تجارتی را در کنار روند بازسازی اقتصادی افغانستان، یک فرصت خوب برای هر دو طرف دانسته است.
بر اساس گزارشها، از زمانی که تجارت افغانستان با پاکستان متوقف شده است، حکومت طالبان تلاشهای خود را برای گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه، از جمله بنگله دیش، افزایش داده است.
از سال ۲۰۲۵ به اینسو، چندین هیئت تجارتی حکومت طالبان برای تقویت همکاریهای اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و بنگله دیش، از این کشور بازدید کردهاند.
یک نهاد ملل متحد می گوید که برای ارتقای ظرفیت زنان در بدخشان برنامه های گستردهای را تطبیق کرده است
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP گفته است که برنامه های گستردهای را برای توانمند سازی اقتصادی، بهبود خدمات اساسی و ارتقای ظرفیت زنان و مردم محلی بدخشان تطبیق می کند.
این سازمان روز شنبه 13 سرطان با نشر گزارشی در صفحه اکس گفته که این برنامه با حمایت اتحادیه اروپا، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، برنامهٔ جهانی غذا (WFP) و همچنان شماری از نهادهای غیردولتی همکار در افغانستان، عملی شده است.
به گفتهای این سازمان یک هیئت از اتحادیه اروپا به ولایت بدخشان سفر کرده و از این پروژه های انکشافی در ولسوالی های فیض آباد، بهارک و ارغنجخواه دیدن نموده است.
بر بنیاد این گزارش این پروژه ها شامل تقویت تجارت های کوچک، حمایت از خانواده های آسیب پذیر، بهبود امنیت غذایی، توسعهای زراعت، گسترش سیستم های آبیاری و ارتقای خدمات صحی می شود.
در این گزارش از زندگی یک بانو به نام شفیقه یاد شده است که با دریافت یک قرضه کوچک توانسته یک مرکز خیاطی و صنایع دستی ایجاد کند و شمار کار آموزانش را از ۸ تن به ۲۰ تن افزایش دهد و برای پنج زن که سرپرست خانواده های شان هستند زمینه کار را فراهم سازد.
به گفتهای یو ان دی پی تطبیق این برنامه ها می تواند به چالشهای مرتبط با معیشت، امنیت غذایی، توانمندسازی اقتصادی زنان، دسترسی به منابع مالی، تقویت نظامهای بازار و گسترش خدمات اساسی کمک کند.
تیم سپینغر با تفاوت زیاد تیم بست را شکست داد
در ادامه مسابقات لیگ شپگیزه کریکت، تیم ببرهای سپینغر با تفاوت ۵۹ دوش تیم نگهبانان بست را شکست داد.
این دومین پیروزی سپینغر در این مسابقات با کپیتانی راشد خان است.
در بازی امروز تیم سپینغر ۲۲۰ دوش هدف تعیین کرده بود، اما تیم بست با کپیتانی ابراهیم زدران نتوانست به این هدف برسد و با تفاوت زیاد باخت.
در بازی دوم امروز تیم مس عینک ۱۹۱ دوش برای تیم آمو هدف تعیین کرده و پس از این آمو تلاش خواهد که به این هدف دستیابد.
مسابقات لیگ شپگیزه در ورزشگاه رحمت ولی مسرور در خوست برگزار شده است.
۱۵ مهاجر افغان هنگام ورود "غیرقانونی" به پولند بازداشت شدند
اداره مرزبانان پولند میگوید که جلو ورود "غیرقانونی" ۵۴ مهاجر از جمله ۱۵ افغان به این کشور را گرفته است.
این اداره روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته است که ۵۴ مهاجر که میخواستند به گونۀ "غیرقانونی" از لیتوانیا وارد پولند شوند، بازداشت شدند.
بر اساس اعلامیه مرزبانان پولند، از این میان ۱۵ نفرشان افغان، ۳۰ نفرشان پاکستانی و ۹ تن دیگرشان بنگلهدیشی بودند.
پولند گفته که این مهاجرین پس از طی مراحل روندهای قانونی به لیتوانیا بازگشت داده خواهند شد.
این درحالیست که سالانه هزاران افغان با عبور از راههای پر خطر و دشوار میخواهند که خودشان را به اروپا برسانند، اما برخی از آنان در این راه قربانی میشوند و برخی دیگر هم در مرزهای کشورها مختلف در نیمه راه بازداشت و برگشت داده میشوند.