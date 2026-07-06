قرار است روز سه‌شنبه کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در شماری از مناطق ولایت‌های قندهار و هلمند آغاز شود.

بنیاد افغانستان عاری از پولیو روز دوشنبه دوشنبه ۱۵ سرطان در صفحه ایکس خود نوشته است که این کارزار واکسین پولیو برای کودکان زیر پنج سال در مرکز ولایت قندهار، هلمند و ولسوالی‌های نهرسراج، موسی‌قلعه، واشیر، نادعلی و مارجه این ولایت برگزار خواهد شد.

این بنیاد از همه خانواده‌ها خواسته که کودکان خود را واکسین کنند تا کشور از خطر بیماری پولیو رهایی یابد.

به گفته سازمان جهانی صحت، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون شمار موارد مثبت پولیو در افغانستان به ۶ مورد رسیده است.

پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ساری است که درمان ندارد و تنها راه پیشگیری از آن، تطبیق واکسین است.