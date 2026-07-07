بانک جهانی می‌گوید از آنجایی که افغانستان و سایر کشورهای منطقه تحت تأثیر تغییرات اقلیمی، درگیری و کمبود آب قرار دارند، تغییرات در سیستم‌های کشاورزی و غذایی می‌تواند شرایط را بهبود بخشد، شغل ایجاد کند و به تقویت اقتصادها کمک کند.

بانک جهانی این موضوع را در گزارش جدید خود با عنوان "ایجاد مصونیت غذایی و ایجاد شغل" برای منطقه شرق‌میانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان بیان کرده است.

بانک جهانی می‌گوید در کشورهای منطقه، در حال حاضر از هر شش نفر، یک نفر به غذا دسترسی امن دارد و ۴۲ درصد از مردم توانایی تهیه وعده‌های غذایی سالم و مغذی را ندارند.

این گزارش تخمین می‌زند که تقاضای غذا تا سال ۲۰۵۰، ۶۷ درصد افزایش خواهد یافت، اما به گفته بانک جهانی، راه‌حل‌هایی وجود دارد که می‌تواند به منطقه کمک کند تا با منابع کمتر، غذای بیشتر و با کیفیت‌تری تولید کند.

این گزارش می‌افزاید که سیستم‌های کشاورزی و غذایی محدود به مزارع نیستند، بلکه شامل پروسس مواد غذایی، انتقال ذخیره‌سازی، تجارت و دیگر خدمات غذایی نیز می‌شوند که تولیدکنندگان را به مصرف‌کنندگان متصل می‌کنند.

بانک جهانی می‌گوید که بخش کشاورزی و غذا در حال حاضر ۶۳ میلیون شغل ایجاد کرده است که تقریباً از هر سه کارگر در منطقه، یک نفر در این بخش مشغول به کار است و پایه و اساس معیشت مردم، رشد اقتصادی و ثبات محسوب می‌شود.