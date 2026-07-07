دور بعدی مذاکرات اسرائیل با لبنان هفته آینده در روم، پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد

همزمان با دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از دمشق، پایتخت سوریه، انفجارهایی در این شهر در نزدیکی هوتل محل اقامت او رخ داد. قصر الیزه اعلام کرد که مکرون در امنیت کامل است.

تصاویر و گزارش‌های اولیه در روز سه‌شنبه، ۱۶ سرطان، بلند شدن دود از منطقه‌ای در مرکز دمشق را نشان می‌‌داد و پس از آن امبولانس‌ها به سمت محل انفجار رفتند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌ها از شنیدن دست‌کم دو صدای انفجار خبر دادند.

خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از یک مقام امنیتی نوشته است که دو بمب در نزدیکی هوتل فورسیزنز منفجر شده است.

هنوز از تعداد کشته‌های احتمالی این حادثه خبری منتشر نشده، اما حکومت سوریه می‌گوید که انفجارها ۱۸ مجروح داشته است، از جمله چهار نیروی پلولیس.

در پی انتشار خبر وقوع انفجار، حکومت فرانسه، اعلام کرد که امانوئل مکرون در زمان انفجار در هوتل حضور نداشت و در مسیر رفتن به قصر ریاست جمهوری سوریه برای دیدار با احمد الشرع بود.

تلویزیون سوریه همزمان تصاویری از دیدار امانوئل مکرون و احمد الشرع و هیئت‌های همراه آنها با یکدیگر نمایش داد.

امانوئل مکرون روز دوشنبه در راه شرکت در اجلاس ناتو در ترکیه، در سوریه توقف کرد. او نخستین رهبر یک کشور مهم غربی محسوب می‌شود که از زمان سرنگون شدن حکومت بشار اسد در سوریه و قدرت گرفتن احمد الشرع از این کشور دیدن می‌کند.