افغانستان
مقامهای ارشد ملل متحد: هدف حمایت از بخش خصوصی افغانستان، یافتن راهحلهای درازمدت برای مشکلات این کشور است
رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، برهم صالح هنگام بازدید از پروژههای بخش خصوصی که با حمایت ملل متحد در شهر مزارشریف اجرا میشوند، به خبرگزاری فرانسه گفت که حضور آنها در اینجا مهم است تا در زمینه اسکان، ادغام اجتماعی، بقا و تأمین معیشت و یافتن راهحلهای پایدار، کمک نمایند.
الکساندر دی کرو رئیس برنامه توسعهای سازمان ملل متحد که در این بازدید او را همراهی میکرد نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که همکاری این دو نهاد با شرکت های تجارتی میتواند زمینه مناسبی را برای آغاز روند یافتن راهحلهای درازمدت فراهم سازد.
او افزود: «رویکردی که ما در اینجا برگزیدهایم، در واقع این است که از همان ابتدا با دیدگاه درازمدت عمل کنیم و تنها به نیازهای کوتاهمدت و اضطراری بسنده نکنیم.»
این مقامهای ارشد سازمان ملل متحد در حالی از حمایت از بخش خصوصی با هدف خودکفایی افغانستان، فراتر از کمکهای فوری بشردوستانه سخن میگویند که نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مراسم اختتامیه پنجمین نمایشگاه بینالمللی هفته صنعت و معادن در کابل گفته که افغانستان در حال حاضر در بخشهای گوناگون به خودکفایی دست یافته است.
به گفته او، در پنج سال گذشته شمار کالاهای تولیدی در افغانستان از ۵۰۰ نوع به دو هزار نوع مختلف افزایش یافته است.
با وجود این پیشرفتها، افغانستان همچنان در شمار کشورهای جهان قرار دارد که با بحرانهای شدید بشردوستانه روبهرو هستند.
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احمد جاوید نیازی، خبرنگار و صاحب امتیاز خبرگزاری پیگرد، پس دو ماه زندان آزاد شد
احمد جاوید نیازی، خبرنگار و صاحب امتیاز خبرگزاری پیگرد، پس از سپری کردن حدود دو ماه زندان آزاد شد، اما خبرگزاری پیگرد همچنان از سوی طالبان بسته است
یک منبع آگاه در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که آقای نیازی حوالی ساعت ۹ صبح روز سهشنبه ۱۶ سرطان از زندان ریاست ۴۰ استخبارات طالبان آزاد و به خانوادهاش پیوسته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیهای ضمن استقبال از آزادی آقای نیازی، بازداشت و سلب آزادی او به مدت ۶۳ روز را نقض صریح حقوق انسانی و حرفهای این خبرنگار دانسته و محکوم کرده است.
بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان نیروهای استخبارات طالبان به تاریخ ۱۳ ثور به دفتر خبرگزاری پیگرد در کابل یورش بردند و ضمن رفتار تند و خشونتآمیز با خبرنگاران، وسایل این خبرگزاری را ضبط و با خود بردند.
این اداره بعداً به تاریخ ۱۶ ثور از نیازی خواست تا به این اداره مراجعه کند و وسایل ضبط شدهاش را تحویل بگیرد اما او را بازداشت کرد.
تا کنون، جزئیات اتهام مطرحشده علیه نیازی و چگونگی آزادی او مشخص نشده است و مقامهای طالبان نیز در این زمینه ابراز نظر نکردهاند.
مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان از اداره استخبارات طالبان خواسته تا دیگر خبرنگاران و کارمندان رسانهای زندانی را آزاد کند.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیتها و فشارها بر رسانهها و خبرنگاران در این کشور، هر ازگاهی بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانهای نگرانیهایی را ایجاد میکند.
اوچا از آغاز یک برنامه نجاتبخش برای حمایت از آسیبپذیرترین مردم افغانستان خبر داده است
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز سه شنبه ۱۶ سرطان در صفحه ایکس خود نوشت برای تمویل برنامه نجاتبخش برای حمایت از آسیبپذیرترین مردم افغانستان صندوق بشردوستانه افغانستان ۳۵ میلیون دالر اختصاص داده است.
این بودجه از طریق نهادهای همکار، از جمله سازمانهای غیردولتی، برای رسیدگی به نیازهای فوری و نجاتبخش مردم به مصرف خواهد رسید.
به گفته اوچا، این بودجه بخشی از ابتکار «یک زندگی در یک زمان» هماهنگ کننده کمکهای اضطراری است و هدف آن رساندن کمکهای بشردوستانه به آسیب پذیرترین افراد، بر پایه اصول بشردوستانه، با شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی است.
این برنامه برای حمایت از آسیبپذیرترین مردم افغانستان در حالی آغاز میشود که رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یو ان دی پی در جریان سفرش به افغانستان گفته که از هر چهار شهروند افغان، سه تن که در مجموع نزدیک به ۲۹ میلیون نفر میشوند توان تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند.
هند از وزیر حکومت طالبان استقبال کرد؛ تمرکز بر همکاریهای زراعتی و اقتصادی
عطاءالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، روز سهشنبه ۱۶ سرطان، در رأس یک هیئت رسمی وارد دهلینو شد و مورد استقبال آنند پرکاش، معاون وزارت امور خارجه هند و مسئول سیاست افغانستان، قرار گرفت.
رندیر جیسیوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، نیز از حضور وزیر طالبان در هند خبر داد و اعلام کرد که دهلی نو "بیصبرانه منتظر گفتوگوهای سازنده درباره موضوعات مورد علاقه مشترک با کابل است."
وزارت زراعت طالبان هدف از این سفر را گسترش همکاریهای دوجانبه، بهویژه در بخشهای زراعت، آبیاری و مالداری، عنوان کرده است.
سرد شدن بازار پرزهجات موتر در اسپینبولدک کندهار
بازار پرزهجات موتر در منطقه اسپین بولدک کندهار که زمانی گرم بود، اکنون رو به سردی گذاشته و تجارت تقریباً متوقف شده است.
عبدالباقی بینا، معاون رئیس اتاق تجارت و سرمایهگذاری کندهار به خبرگزاری فرانسه گفت که پیش از بستهشدن گذرگاههای پاکستان، پرزهجات موتر از طریق بندر عباس وارد میشد، اما با آغاز جنگ در ایران، این مسیر هم به رویشان بسته شده است.
پس از بستهشدن گذرگاههای پاکستان، پرزهجات موتر از جاپان و سایر کشورها از طریق امارات متحده عربی و از راه ایران وارد اسپینبولدک میشدند. با وجود طولانی و پرهزینه بودن این مسیر، دست کم واردات از این مسیر ادامه داشت.
اما سپس در ماه فبروری جنگ در شرقمیانه آغاز شد. بینا گفت: "این جنگ مشکلات بسیار جدی برای افغانستان ایجاد کرده است."
جنگ شرقمیانه تجارت بینالمللی از طریق تنگه هرمز را به شدت مختل کرده است.
پرزهجات موتر که قبلاً به اسپین بولدک میرسیدند، برای ساخت موترهای جدید استفاده میشدند و یا برای تعمیر موترها به نقاط مختلف کشور منتقل میشدند.
ادامه مسابقات شپگیزه؛ بند امیر با سپینغر و مس عینک با آمو دیدار خواهد کرد
در ادامه مسابقات لیگ شپگیزه، روز چهارشنبه تیم بند امیر در مقابل سپینغر و مس عینک در مقابل آمو بازی خواهد کرد.
این درحالیست که در بازیهای روز دوشنبه، تیم نگهبانان بست تیم مس عینک را و آمو تیم بند امیر را شکست داد.
یازدهمین دور لیگ شپگیزه کریکت با حضور پنج تیم چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است.
این مسابقات که در ولایت خوست برگزار شده، به مدت ۱۴ روز ادامه خواهد داشت.
بانک جهانی: افغانستان و برخی کشورهای منطقه نیاز به تغییرات در سیستمهای کشاورزی و غذاییشان دارند
بانک جهانی میگوید از آنجایی که افغانستان و سایر کشورهای منطقه تحت تأثیر تغییرات اقلیمی، درگیری و کمبود آب قرار دارند، تغییرات در سیستمهای کشاورزی و غذایی میتواند شرایط را بهبود بخشد، شغل ایجاد کند و به تقویت اقتصادها کمک کند.
بانک جهانی این موضوع را در گزارش جدید خود با عنوان "ایجاد مصونیت غذایی و ایجاد شغل" برای منطقه شرقمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان بیان کرده است.
بانک جهانی میگوید در کشورهای منطقه، در حال حاضر از هر شش نفر، یک نفر به غذا دسترسی امن دارد و ۴۲ درصد از مردم توانایی تهیه وعدههای غذایی سالم و مغذی را ندارند.
این گزارش تخمین میزند که تقاضای غذا تا سال ۲۰۵۰، ۶۷ درصد افزایش خواهد یافت، اما به گفته بانک جهانی، راهحلهایی وجود دارد که میتواند به منطقه کمک کند تا با منابع کمتر، غذای بیشتر و با کیفیتتری تولید کند.
این گزارش میافزاید که سیستمهای کشاورزی و غذایی محدود به مزارع نیستند، بلکه شامل پروسس مواد غذایی، انتقال ذخیرهسازی، تجارت و دیگر خدمات غذایی نیز میشوند که تولیدکنندگان را به مصرفکنندگان متصل میکنند.
بانک جهانی میگوید که بخش کشاورزی و غذا در حال حاضر ۶۳ میلیون شغل ایجاد کرده است که تقریباً از هر سه کارگر در منطقه، یک نفر در این بخش مشغول به کار است و پایه و اساس معیشت مردم، رشد اقتصادی و ثبات محسوب میشود.
پیکر نخستین فضانورد افغانستان به کابل منتقل شد
پیکر عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغانستان، روز دوشنبه ۱۵ سرطان از آلمان به کابل منتقل شد.
آقای مومند حدود دو هفته پیش به تاریخ ۳۱ جوزا، در شهر شتوتگارت آلمان، در پی بیماری و در سن ۶۷ سالگی درگذشت.
در ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی دیده میشود که یک قطعه تشریفات، شماری از مقامهای حکومت طالبان، اعضای خانواده و دوستداران او در میدان هوایی کابل برای ادای احترام به پیکرش حضور یافتهاند.
عبدالاحد مومند نخستین شهروند افغانستان بود که در سال ۱۹۸۸ میلادی به فضا سفر کرد و ۹ روز را در یک ایستگاه فضایی سپری کرد.
او همچنین نخستین فضانوردی بود که یک نسخه از قرآن کریم را با خود به فضا برد و آن را در آنجا تلاوت کرد.
آقای مومند، که از ولایت غزنی بود، در جریان جنگهای داخلی افغانستان به آلمان مهاجرت کرد و همراه با همسر و سه فرزندش در آن کشور زندگی میکرد. قرار است پیکر او در گورستان تپه مرنجان کابل به خاک سپرده شود.
کمپاین واکسین پولیو در شماری از مناطق قندهار و هلمند آغاز میشود
قرار است روز سهشنبه کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در شماری از مناطق ولایتهای قندهار و هلمند آغاز شود.
بنیاد افغانستان عاری از پولیو روز دوشنبه ۱۵ سرطان در صفحه ایکس خود نوشته است که این کارزار واکسین پولیو برای کودکان زیر پنج سال در مرکز ولایت قندهار، هلمند و ولسوالیهای نهرسراج، موسیقلعه، واشیر، نادعلی و مارجه این ولایت برگزار خواهد شد.
این بنیاد از همه خانوادهها خواسته که کودکان خود را واکسین کنند تا کشور از خطر بیماری پولیو رهایی یابد.
به گفته سازمان جهانی صحت، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون شمار موارد مثبت پولیو در افغانستان به ۶ مورد رسیده است.
پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ساری است که درمان ندارد و تنها راه پیشگیری از آن، تطبیق واکسین است.
دو مقام ارشد سازمان ملل برای بررسی وضعیت عودتکنندگان افغان وارد کابل شدند
برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) و الکساندر دی کرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، روز یکشنبه ۱۴ سرطان، بهمنظور ارزیابی وضعیت عودتکنندگان افغان، نیازمندیهای آنان و روند کمکهای بشردوستانه، وارد کابل شدند.
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان با نشر تصاویری از ورود این دو مقام سازمان ملل به کابل اعلام کرد که آنان بر ادامه حمایت از عودتکنندگان افغان در بخشهای صحت، کمکهای بشردوستانه و ایجاد فرصتهای کاری تأکید کردهاند.
براساس معلومات این وزارت، از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود شش میلیون شهروند افغانستان به کشور بازگشتهاند. بخش عمده این افراد پس از اخراج یا بازگشت از کشورهای همسایه، بهویژه ایران و پاکستان، وارد افغانستان شدهاند و بسیاری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفته اند که با مشکلاتی چون کمبود سرپناه، اشتغال و خدمات اساسی روبهرو هستند.