رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، برهم صالح هنگام بازدید از پروژه‌های بخش خصوصی که با حمایت ملل متحد در شهر مزارشریف اجرا می‌شوند، به خبرگزاری فرانسه گفت که حضور آنها در اینجا مهم است تا در زمینه اسکان، ادغام اجتماعی، بقا و تأمین معیشت و یافتن راه‌حل‌های پایدار، کمک نمایند.

الکساندر دی کرو رئیس برنامه‌ توسعه‌ای سازمان ملل متحد که در این بازدید او را همراهی می‌کرد نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که همکاری این دو نهاد با شرکت ‌های تجارتی می‌تواند زمینه مناسبی را برای آغاز روند یافتن راه‌حل‌های درازمدت فراهم سازد.

او افزود: «رویکردی که ما در اینجا برگزیده‌ایم، در واقع این است که از همان ابتدا با دیدگاه درازمدت عمل کنیم و تنها به نیازهای کوتاه‌مدت و اضطراری بسنده نکنیم.»

این مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد در حالی از حمایت از بخش خصوصی با هدف خودکفایی افغانستان، فراتر از کمک‌های فوری بشردوستانه سخن می‌گویند که نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مراسم اختتامیه پنجمین نمایشگاه بین‌المللی هفته صنعت و معادن در کابل گفته که افغانستان در حال حاضر در بخش‌های گوناگون به خودکفایی دست یافته است.

به گفته او، در پنج سال گذشته شمار کالاهای تولیدی در افغانستان از ۵۰۰ نوع به دو هزار نوع مختلف افزایش یافته است.

با وجود این پیشرفت‌ها، افغانستان همچنان در شمار کشورهای جهان قرار دارد که با بحران‌های شدید بشردوستانه روبه‌رو هستند.