احمد جاوید نیازی، خبرنگار و صاحب امتیاز خبرگزاری پیگرد، پس دو ماه زندان آزاد شد

احمد جاوید نیازی، خبرنگار و صاحب امتیاز خبرگزاری پیگرد، پس از سپری کردن حدود دو ماه زندان آزاد شد، اما خبرگزاری پیگرد همچنان از سوی طالبان بسته است

یک منبع آگاه در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که آقای نیازی حوالی ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۱۶ سرطان از زندان ریاست ۴۰ استخبارات طالبان آزاد و به خانواده‌اش پیوسته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه‌ای ضمن استقبال از آزادی آقای نیازی، بازداشت و سلب آزادی او به مدت ۶۳ روز را نقض صریح حقوق انسانی و حرفه‌ای این خبرنگار دانسته و محکوم کرده است.

بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان نیروهای استخبارات طالبان به تاریخ ۱۳ ثور به دفتر خبرگزاری پیگرد در کابل یورش بردند و ضمن رفتار تند و خشونت‌آمیز با خبرنگاران، وسایل این خبرگزاری را ضبط و با خود بردند.

این اداره بعداً به تاریخ ۱۶ ثور از نیازی خواست تا به این اداره مراجعه کند و وسایل ضبط شده‏اش را تحویل بگیرد اما او را بازداشت کرد.

تا کنون، جزئیات اتهام مطرح‌شده علیه نیازی و چگونگی آزادی او مشخص نشده است و مقام‌های طالبان نیز در این زمینه ابراز نظر نکرده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان از اداره استخبارات طالبان خواسته تا دیگر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها و فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور، هر ازگاهی بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند.