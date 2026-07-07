ترمپ: گرینلند باید زیر کنترول امریکا باشد، نه دنمارک

ترمپ همچنین یادآور شد که موضوع کنترول گرینلند بر روابط میان امریکا و ناتو تأثیر منفی گذاشته است.
بسیاری از اعضای اروپایی ناتو، از جمله دنمارک که گرینلند تحت اداره آن قرار دارد، پیشتر از اظهارات رئیسجمهور ترمپ درباره این بزرگترین جزیره جهان انتقاد کرده بودند.
ترامپ در این نشست خبری گفت:
دنمارک برای گرینلند هزینهای نمیکند که واقعاً به آن کمک شود، در حالی که این منطقه برای امریکا اهمیت راهبردی دارد
افزون بر آن، این منطقه از سوی کشتیهای چین و روسیه احاطه شده و نباید اجازه داد چنین وضعیتی ادامه پیدا کند.»
رئیسجمهور ترمپ همچنین اعلام کرد که آماده است تحریمهای وضعشده علیه ترکیه را لغو کند.
این تحریمها در سال ۲۰۲۰ پس از خرید سیستم دفاع موشکی اس-۴۰۰ روسیه از سوی انقره، وضع شده بود.
ترامپ گفت:
«ما تحریمها را لغو خواهیم کرد. اکنون زمان آن فرا رسیده است. ما نمیخواهیم بر دوستان خود تحریم وضع کنیم. موضوع بسیار ساده است.»
او همچنین علاقهمندی خود را به فروش طیارههای امریکایی اف-۳۵ به این متحد ناتو ابراز کرد، اما خاطرنشان ساخت که چگونگی عملی شدن این معامله، با توجه به موانع قانونی، هنوز مشخص نیست.
ترمپ همچنان افزود که وزیر امور خارجه و وزیر خزانهداری امریکا روی این موضوع کار میکنند.
در نخستین روز نشست دو روزه ناتو، کشورهای عضو روز سهشنبه در یک مجمع ویژه صنایع دفاعی ناتو گرد هم آمدند.
یکی از مقامهای ناتو که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، گفت کشورهای عضو درباره یک معامله جدید برای خرید سلاح و تجهیزات دفاعی به ارزش دستکم ۵۰ میلیارد دالر به توافق رسیدهاند، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.
نشست سران ناتو در انقره، افزون بر اینکه در سایه جنگ ایران برگزار میشود، با شکایتهای ایالات متحده نیز روبهرو است؛ شکایتهایی مبنی بر اینکه همه متحدان اروپایی سهم خود را در تأمین هزینههای دفاعی بهگونه مطلوب ادا نمی کنند.
در نشست پیشین ناتو که سال گذشته در شهر لاهه هالند، برگزار شد، ۳۲ کشور عضو توافق کردند که تا سال ۲۰۳۵ پنج درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش دفاع اختصاص دهند.
انتظار میرود دونالد ترمپ در نشست روز چهارشنبه بار دیگر این موضوع را مطرح کند و از شماری از رهبران اروپایی بهشدت انتقاد کند.
تمرکز این نشست ناتو بر موضعگیری ترمپ، افزایش هزینههای دفاعی، حضور نیروهای امریکایی در اروپا، توسعه صنایع دفاعی، وضعیت اوکراین و ایران و نیز تعیین زمان و مکان برگزاری نشست آینده ناتو خواهد بود.