جهان
ایران در پاسخ به حملات امریکا، پایگاههای امریکایی را در بحرین و کویت هدف قرار داد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که در واکنش به حملات نظامی اخیر امریکا، پایگاههای نظامی امریکا در بحرین و کویت را هدف قرار داده است.
در هر دو کشور، زنگ خطر حملات هوایی به صدا درآمدهاند.
کویت اعلام کرد که سیستم های دفاع هوایی این کشور برای مقابله با تهدید راکتها و طیاره های بی سرنشین دشمن فعال شدهاند.
وزارت داخله بحرین نیز از شهروندان خواست پس از به صدا درآمدن زنگ خطر به مکانهای امن پناه ببرند.
ایران این حملات علیه اهداف امریکایی در منطقه را پس از آن انجام داد که ایالات متحده شب گذشته دور تازهای از حملات علیه ایران را آغاز کرد و همچنین معافیت تحریمی مربوط به فروش نفت ایران را لغو کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که واشنگتن تهران را متهم کرد در تنگه هرمز به کشتیهای تجاری حمله کرده است.
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صدراعظم دنمارک: جزیره گرینلند برای فروش نیست
صدراعظم دنمارک، مته فردریکسن، بار دیگر در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا، دونالد ترمپ، درباره جزیره گرینلند، بر موضع قاطع کشورش تاکید کرد و گفت که این جزیره «برای فروش نیست».
ترمپ روز سهشنبه در استانبول بار دیگر تأکید کرد که گرینلند «باید تحت کنترل ایالات متحده باشد، نه دانمارک» و مدعی شد که این منطقه وسیع قطبی از سوی کشتیهای چین و روسیه محاصره شده است.
صدراعظم دنمارک که برای شرکت در نشست سران ناتو به انقره سفر کرده است، تأکید کرد که این جزیره پوشیده از یخ، که تحت حاکمیت پادشاهی دنمارک اداره میشود، «برای فروش نیست.»
او افزود: «امیدواریم همه، از جمله تمامی متحدان، به حق مردم گرینلند برای تعیین سرنوشت خود احترام بگذارند. ما یک کشور مستقل هستیم و لازم است همه به تمامیت ارضی و حاکمیت ما احترام بگذارند.»
در ماه فبروری، دنمارک و ایالات متحده گفتگوهایی را درباره یک توافق احتمالی آینده با هدف تقویت امنیت در منطقه قطب شمال آغاز کردند.
بر اساس این طرح، امنیت منطقه از طریق همکاری و اقدامات مشترک ایالات متحده و متحدان قطبی آن تأمین خواهد شد.
با وجود این، متحدان در ماههای اخیر حضور خود را در گرینلند افزایش دادهاند.
رئیسجمهور فرانسه: نباید سوریه بار دیگر دچار بیثباتی شود
امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، روز سهشنبه هشدار داد که نباید اجازه داده شود سوریه بار دیگر دچار بیثباتی شود.
او این اظهارات را در جریان سفر رسمی خود به دمشق پایتخت سوریه، پس از آن مطرح کرد که در برابر هوتلی که شب را در آن سپری کرده بود، دو انفجار بمب رخ داد.
این دو انفجار در نخستین سفر رسمی رئیسجمهور یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سوریه از سال ۲۰۲۴، زمانی که احمد الشرع بهعنوان رئیسجمهور سوریه تعیین شد، رخ داده است.
این سفر در حالی انجام میشود که احمد الشرع تلاش دارد پس از بیش از یک دهه جنگ، چهره سوریه را در عرصه بینالمللی دوباره بازسازی کند.
دو رهبر تعهد کردند که روابط اقتصادی و دیپلماتیک میان دو کشور را بیش از پیش تقویت کنند و سفیران جدیدی را در پایتختهای یکدیگر تعیین نمایند.
مکرون در یک کنفرانس خبری مشترک گفت که نباید اجازه دهیم که چنین حملاتی باعث بیثباتی روابط دو کشور شود.
او بار دیگر بر حمایت پاریس از دمشق تأکید کرد.
رئیسجمهور سوریه نیز از شجاعت مکرون ستایش کرد که با وجود این انفجارها، سفر خود را ادامه داد.
دور بعدی مذاکرات اسرائیل با لبنان هفته آینده در روم، پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد
گیدئون سار، وزیر امور خارجه اسرائیل، روز سهشنبه ۱۶ سرطان، خبر داد که دور بعدی مذاکرات این کشور با لبنان هفته آینده در روم، پایتخت ایتالیا انجام خواهد شد.
او با اشاره به توافق دو هفته پیش اسرائیل و لبنان با میانجیگری امریکا گفت: "اسرائیل هیچ جاهطلبی ارضی در لبنان ندارد."
پیشتر انتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا هم برگزاری مذاکرات اسرائیل و لبنان در این کشور را تایید کرده بود.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا، این مذاکرات در سطح سفیران روزهای ۱۵ و ۱۶ جولای برگزار خواهد شد.
وقوع چند انفجار در نزدیکی محل اقامت رئیس جمهور فرانسه در پایتخت سوریه
همزمان با دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از دمشق، پایتخت سوریه، انفجارهایی در این شهر در نزدیکی هوتل محل اقامت او رخ داد. قصر الیزه اعلام کرد که مکرون در امنیت کامل است.
تصاویر و گزارشهای اولیه در روز سهشنبه، ۱۶ سرطان، بلند شدن دود از منطقهای در مرکز دمشق را نشان میداد و پس از آن امبولانسها به سمت محل انفجار رفتند. شاهدان عینی به خبرگزاریها از شنیدن دستکم دو صدای انفجار خبر دادند.
خبرگزاری فرانسپرس به نقل از یک مقام امنیتی نوشته است که دو بمب در نزدیکی هوتل فورسیزنز منفجر شده است.
هنوز از تعداد کشتههای احتمالی این حادثه خبری منتشر نشده، اما حکومت سوریه میگوید که انفجارها ۱۸ مجروح داشته است، از جمله چهار نیروی پلولیس.
در پی انتشار خبر وقوع انفجار، حکومت فرانسه، اعلام کرد که امانوئل مکرون در زمان انفجار در هوتل حضور نداشت و در مسیر رفتن به قصر ریاست جمهوری سوریه برای دیدار با احمد الشرع بود.
تلویزیون سوریه همزمان تصاویری از دیدار امانوئل مکرون و احمد الشرع و هیئتهای همراه آنها با یکدیگر نمایش داد.
امانوئل مکرون روز دوشنبه در راه شرکت در اجلاس ناتو در ترکیه، در سوریه توقف کرد. او نخستین رهبر یک کشور مهم غربی محسوب میشود که از زمان سرنگون شدن حکومت بشار اسد در سوریه و قدرت گرفتن احمد الشرع از این کشور دیدن میکند.
حمله به پاسگاه امنیتی در بلوچستان پاکستان؛ ۹ پولیس کشته شدند
مقامهای پاکستانی روز سهشنبه ۱۶ سرطان اعلام کردند که در پی حمله افراد مسلح بر یک پاسگاه امنیتی در ایالت بلوچستان در جنوبغرب پاکستان، دستکم ۹ پولیس کشته شدهاند و شماری دیگر نیز ناپدید هستند.
عبدالقدوس، یکی از مقامهای ارشد محلی، به خبرگزاری فرانسپرس گفت: "در پی حمله بر پاسگاهی که مسئول تأمین امنیت پروژه بند "منگی" بود، ۹ پولیس جان باختهاند و شمار زیادی دیگر ناپدید هستند."
شاهد ریند، سخنگوی حکومت ایالت بلوچستان نیز این آمار را تأیید کرد و گفت که چندین افسر ارشد پولیس در میان کشتهشدگان هستند. او مسئولیت این حمله را به «شورشیان اسلامگرا» نسبت داد.
کسی یا گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.
رئیس جمهور ترمپ برای شرکت در نشست ناتو عازم انقره شد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برای اشتراک در نشست دو روزه سران ناتو عازم انقره، پایتخت ترکیه شد؛ نشستی که قرار است با محور افزایش هزینههای دفاعی کشورهای اروپایی و بازنگری در نقش ایالات متحده در تأمین امنیت اروپا برگزار شود.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، رهبران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) در نشست روز سهشنبه، ۱۶ سرطان، بر افزایش چشمگیر بودجههای دفاعی خود تأکید خواهند کرد.
مقامهای امریکایی پیش از برگزاری این نشست گفتهاند که بازنگری پنتاگون در حضور نظامی ایالات متحده در اروپا، ممکن است به کاهش شمار نیروهای امریکایی در این قاره منجر شود؛ اقدامی که واشنگتن آن را بخشی از واگذاری مسئولیت بیشتر امنیتی به متحدان اروپایی میداند.
مارک روته، سرمنشی ناتو، گفته است که کشورهای اروپایی در حال عملی ساختن تعهدات خود برای افزایش بودجه دفاعی هستند.
در همین حال، متحدان اروپایی تلاش دارند با اعلام قراردادهای تازه خرید تجهیزات نظامی و افزایش کمکهای دفاعی به اوکراین، ترامپ را متقاعد کنند که در تقسیم مسئولیتهای امنیتی ناتو جدی هستند.
قرار است ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، نیز در حاشیه این نشست با دونالد ترمپ دیدار کند و خواستار حمایت بیشتر، بهویژه در بخش تقویت سیستمهای دفاع هوایی اوکراین شود.
سرمنشی ناتو: متحدان این سازمان در اجلاس انقره از قراردادهای تسلیحاتی میلیارد دالری رونمایی خواهند کرد
مارک روته، سرمنشی ناتو روز دوشنبه ۱۵ سرطان اعلام کرد که متحدان ناتو در اجلاس خود در انقره از قراردادهای تسلیحاتی جدید میلیارد دالری رونمایی خواهند کرد.
به گفته روته، چون متحدان ناتو به دنبال نشان دادن تعهدشان به بودجه دفاعی این سازمان به دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا هستند.
او در یک نشس خبری در انقره گفت: "ما دهها میلیارد دالر قرارداد جدید را اعلام خواهیم کرد که تجهیزات حیاتی مورد نیاز برای بازدارندگی و دفاع را فراهم میکند."
قرار است ترمپ روز سهشنبه در اجلاس رهبران ۳۲ کشور متحد ناتو در پایتخت ترکیه شرکت کند.
او پیش از این بارها از چگونگی پاسخ متحدان ناتو به جنگ ایران انتقاد کرده است.
این اجلاس یک سال پس از آن برگزار میشود که اعضای ناتو تحت فشار رئیس جمهور ایالات متحده متعهد شدند هزینههای مربوط به امنیتشان را تا سال ۲۰۳۵ به پنج درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهند.
محمود احمدینژاد در مراسم تشییع علی خامنهای در تهران ظاهر شد
محمود احمدینژاد رئیسجمهور پیشین ایران که از زمان آغاز حملات هوایی امریکا و اسرائیل به ایران در انظار عمومی دیده نشده بود، روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر علی خامنهای در تهران حضور یافت.
رسانههای دولتی ایران عکسی از احمدینژاد منتشر کردهاند که او را در میان محافظانش و در کنار عزاداران در یکی از خیابانهای تهران نشان میدهد.
حدود دو ماه پیش، نیویارک تایمز گزارش داده بود که احمدینژاد یکی از گزینه های مورد نظر امریکا و اسرائیل برای ریاستجمهوری ایران، در صورت سقوط نظام پس از حمله نظامی بوده است.
این روزنامه همچنین نوشته بود که بر اساس یافتههای تحقیق خود، محل اقامت احمدینژاد نیز در نخستین روز حملات هوایی، در چارچوب طرح تغییر حکومت، هدف قرار گرفته بود تا او از محاصره در خانهاش خارج شود.
احمدینژاد در دوران ریاستجمهوری خود به دلیل اظهارات تند علیه اسرائیل و یهودیان شهرت داشت.
برای مراسم تشییع پیکر آیتالله علی خامنهای در تهران، تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده است
مراسم تشییع پیکر آیتالله علی خامنهای رهبر مذهبی پیشین ایران صبح روز دوشنبه ۱۵ سرطان در تهران آغاز شد.
به گفته مقامهای ایرانی، انتظار میرود میلیونها نفر در این مراسم شرکت کنند.
برگزارکنندگان اعلام کردهاند که این مراسم، که با تدابیر شدید امنیتی همراه است، از ۱۰ تا ۱۲ ساعت ادامه خواهد داشت.
مقامها تلاش میکنند از تکرار حادثهای که در سال ۱۳۶۸ خورشیدی در مراسم تشییع پیکر روحالله خمینی رخ داد، جلوگیری کنند؛ حادثهای که در آن ۱۰ نفر جان باختند و هزاران نفر زخمی شدند.
در آن مراسم، جمعیت عزادار به موتر حامل پیکر خمینی هجوم بردند.
بر اثر ازدحام، کفن پاره شد و پیکر او بر زمین افتاد. در نهایت، مقامها ناچار شدند برای انتقال جنازه به محل دفن از طیاره استفاده کنند.
علی خامنهای که در ۲۸ فبروری و در نخستین روز حمله امریکا و اسرائیل به ایران کشته شد، مراسم تشییع او از دو روز پیش در تهران آغاز شده و قرار است در چند شهر عراق نیز ادامه یابد.
همچنین برنامهریزی شده است که پیکر او روز پنجشنبه در زادگاهش، شهر مشهد، به خاک سپرده شود.