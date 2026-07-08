صدراعظم دنمارک: جزیره گرینلند برای فروش نیست

صدراعظم دنمارک، مته فردریکسن، بار دیگر در واکنش به اظهارات اخیر رئیس ‌جمهور امریکا، دونالد ترمپ، درباره جزیره گرینلند، بر موضع قاطع کشورش تاکید کرد و گفت که این جزیره «برای فروش نیست».

ترمپ روز سه‌شنبه در استانبول بار دیگر تأکید کرد که گرینلند «باید تحت کنترل ایالات متحده باشد، نه دانمارک» و مدعی شد که این منطقه وسیع قطبی از سوی کشتی‌های چین و روسیه محاصره شده است.

صدراعظم دنمارک که برای شرکت در نشست سران ناتو به انقره سفر کرده است، تأکید کرد که این جزیره پوشیده از یخ، که تحت حاکمیت پادشاهی دنمارک اداره می‌شود، «برای فروش نیست.»

او افزود: «امیدواریم همه، از جمله تمامی متحدان، به حق مردم گرینلند برای تعیین سرنوشت خود احترام بگذارند. ما یک کشور مستقل هستیم و لازم است همه به تمامیت ارضی و حاکمیت ما احترام بگذارند.»

در ماه فبروری، دنمارک و ایالات متحده گفتگوهایی را درباره یک توافق احتمالی آینده با هدف تقویت امنیت در منطقه قطب شمال آغاز کردند.

بر اساس این طرح، امنیت منطقه از طریق همکاری و اقدامات مشترک ایالات متحده و متحدان قطبی آن تأمین خواهد شد.

با وجود این، متحدان در ماه‌های اخیر حضور خود را در گرینلند افزایش داده‌اند.