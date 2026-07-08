برهم صالح، کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، می‌گوید کمک‌های بشردوستانه به افراد آسیب‌پذیر در افغانستان حیاتی است، اما به‌تنهایی کافی نیست.

او شام سه‌شنبه ۱۶ سرطان در صفحه ایکس خود نوشت که بازگشت‌کنندگان به حمایت، فرصت‌های معیشتی و زمینه‌های اشتغال نیاز دارند.

او افزود که به همین دلیل، مأموریت مشترک او با الکساندر دی کرو، رئیس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یو ان دی پی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گفته او دستیابی به راه‌حل‌های پایدار مستلزم همکاری مشترک کمیشنران عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد است.

این دو مقام ارشد سازمان ملل متحد از چند روز پیش در سفر به افغانستان به سر می‌برند.

کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین گفت که از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از شش میلیون مهاجر افغان به کشورشان بازگشته‌اند؛ موضوعی که فشار بر جوامعی را که از پیش با چالش‌های بشردوستانه و توسعه‌ای روبه‌رو بودند، بیش از پیش افزایش داده است.