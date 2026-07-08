دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که تفاهم‌نامه امضا شده برای پایان دادن به تنش با ایران دیگر پایان یافته است و افزود که دیگر تمایلی به ادامه گفتگو با تهران ندارد.

ترمپ روز چهارشنبه ۱۷ سرطان پیش از آغاز نشست سران ناتو در انقره، پایتخت ترکیه، گفت: «از نظر من، فکر می‌کنم این توافق دیگر تمام شده است. من دیگر نمی‌خواهم با آنها معامله یا مذاکره کنم.»

ترمپ که در کنار مارک روته، دبیرکل ناتو، سخن می‌گفت، افزود: «آنها هیچ ارزشی ندارند. آنها افراد بیمار هستند و توسط افراد بیمار رهبری می‌شوند.» او همچنین گفت: «از نظر من، معامله با آنها فقط وقت تلف کردن است.»

با این حال، او گفت تصمیم درباره ادامه یا توقف مذاکرات صلح با ایران را به مذاکره‌کنندگان امریکایی واگذار می‌کند. ترمپ با وجود اتخاذ موضعی سخت‌گیرانه، همچنان راه گفتگو و دیپلماسی را باز گذاشت.

توافق آتش‌بس موقت میان واشنگتن و تهران، که با میانجیگری پاکستان امضا شده بود، یک فرصت ۶۰ روزه را برای گفتگو درباره دستیابی به یک توافق دائمی فراهم می‌کرد.

اما مذاکرات غیرمستقیم در قطر هفته گذشته بدون دستیابی به پیشرفت پایان یافت و اردوی امریکا شام سه‌شنبه ۱۶ سرطان دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را آغاز کرد.

امریکا همچنین اعلام کرد مجوزی را که به ایران اجازه ادامه فروش نفت را می‌داد، نیز لغو کرده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که واشنگتن، ایران را به حمله به سه نفتکش در تنگه هرمز متهم کرد.