شاهپور زدران یکی از بازیکنان تأثیرگذار در تاریخ کریکت افغانستان محسوب می شود

شاهپور زدران، نامی آشنا در تاریخ کریکت افغانستان و یکی از توپ‌اندازان سریع چپ دست ، نسل نخست تیم ملی، پس از یک دوره بیماری در شفاخانه ای در هند درگذشت.

شورای بین‌المللی کریکت (ICC) او را یکی از چهره‌ های مهم در صعود افغانستان در عرصهٔ بین‌المللی خوانده که برای بیش از یک دهه برای تیم ملی افغانستان بازی کرده است .

(ICC)افزوده که زدران ۳۸ ساله در نخستین پیروزی تاریخی افغانستان در جام جهانی کریکت ICC در سال ۲۰۱۵ در برابر اسکاتلند سهم گرفت و با گرفتن ۱۰ ویکت، بهترین توپ‌انداز افغانستان در این رقابت‌ها بود.

به گفته این شورا ،شاهپور زدران در زمانی که افغانستان در سال ۲۰۱۸ به عضویت کامل این شورا درآمد، بازیکن ثابت تیم ملی بود و آخرین حضور خود را با پیراهن تیم ملی در سال ۲۰۲۰ انجام داد.

شاهپور زدران، توپ انداز شناخته شده تیم ملی کریکت افغانستان بود که نخستین بازی بین المللی یکروزه کریکت را در سال ۲۰۰۹ در برابر تیم هالند انجام داد و با کسب چهار ویکت، بهترین بازیکن میدان معرفی شد.

او در مجموع برای افغانستان ۴۴ بازی یکروزه و ۳۷ بازی بیست آووره بین المللی انجام داده است.

ما از درگذشت او بسیار متاثر هستیم

همچنان کریکت بورد افغانستان شاهپور زدران را یکی از بازیکنان تأثیرگذار در تاریخ کریکت افغانستان خوانده که با تعهد، علاقه و تلاش دوامدار خود، در رشد و توسعهٔ این ورزش در کشور نقش مهمی داشته است.

به گفتهٔ کریکت بورد افغانستان، زدران در قلب روزهای آغازین سفر کریکت افغانستان قرار داشت و به ساختن مسیری کمک کرد که این تیم را به صحنهٔ بین‌المللی رساند.

شفیق ستانکزی دوست شاهپور زدران و رئیس پیشین اجراییوی کریکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی نیز او را از بنیانگذران تیم ملی کریکت افغانستان خواند:

«من شاهپور زدران را از سال ۲۰۰۲ می شناختم؛ زیرا او در همین سال وارد کریکت افغانستان شد و با ما یکجا کریکت بازی می کرد و از همان زمان تا کنون هیچگاهی از همدیگر آزرده نشدیم، ما از درگذشت او بسیار متاثر هستیم.»

کریکت بورد افغانستان تأکید کرده که دستاوردها و خدمات شاهپور زدران برای تیم ملی، بخشی مهم از تاریخ کریکت افغانستان باقی خواهد ماند و او همچنان الهام‌بخش بسیاری از کریکت‌بازان جوان افغان خواهد بود.

پس از درگذشت او ، کریکت بورد افغانستان به منظور ادای احترام به او و ابراز همدردی با خانواده‌اش، مسابقات یازدهمین دور لیگ کریکت شپگیزه را که قرار بود در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برگزار شود، به تعویق انداخت.

در همین حال، کریکت بورد افغانستان جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری شاهپور زدران را نیز اعلام کرده است، بر اساس اعلامیه این بورد ، پیکر او عصر روز چهارشنبه ۱۷ سرطان از هند به میدان هوایی کابل می‌رسد و یک روز پس از آن مراسم نماز جنازه و خاکسپاری او در کابل برگزار خواهد شد.