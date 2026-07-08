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چهارشنبه ۱۷ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۵:۳۲

جهان

شهباز شریف: یک طیاره باربری بوئینگ در دریای عرب سقوط کرده است

شهباز شریف صدراعظم پاکستان
شهباز شریف صدراعظم پاکستان

پاکستان روز چهارشنبه ۱۷ سرطان عملیات جست‌وجو برای یافتن یک طیاره باربری بوئینگ را آغاز کرد که در امتداد ساحل جنوبی این کشور ناپدید شده بود.

شهباز شریف صدراعظم پاکستان گفت این طیاره که پنج نفر سرنشین داشت، در دریای عرب سقوط کرده است.

مقام‌های هوانوردی پاکستان گفته‌اند که ارتباط این طیاره با مرکز کنترل ترافیک هوایی شام سه‌شنبه قطع شد.

این طیاره که از شهر شارجه در امارات متحده عربی به سوی شهر کراچی پاکستان در حرکت بود، پیش از آن گزارش داده بود که در سیستم هدایت آن مشکل به وجود آمده است.

در خبرنامه دفتر صدراعظم پاکستان آمده است که شهباز شریف ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های اعضای خدمه طیاره، به تمامی نهادهای مربوط دستور داده تا عملیات جست‌وجو و نجات را سرعت بخشیده و از تمام امکانات موجود استفاده کنند.

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ترمپ: توافق با ایران دیگر پایان یافته است

اشتراک دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست ناتو در انقره
اشتراک دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست ناتو در انقره

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که تفاهم‌نامه امضا شده برای پایان دادن به تنش با ایران دیگر پایان یافته است و افزود که دیگر تمایلی به ادامه گفتگو با تهران ندارد.

ترمپ روز چهارشنبه ۱۷ سرطان پیش از آغاز نشست سران ناتو در انقره، پایتخت ترکیه، گفت: «از نظر من، فکر می‌کنم این توافق دیگر تمام شده است. من دیگر نمی‌خواهم با آنها معامله یا مذاکره کنم.»

ترمپ که در کنار مارک روته، دبیرکل ناتو، سخن می‌گفت، افزود: «آنها هیچ ارزشی ندارند. آنها افراد بیمار هستند و توسط افراد بیمار رهبری می‌شوند.» او همچنین گفت: «از نظر من، معامله با آنها فقط وقت تلف کردن است.»

با این حال، او گفت تصمیم درباره ادامه یا توقف مذاکرات صلح با ایران را به مذاکره‌کنندگان امریکایی واگذار می‌کند. ترمپ با وجود اتخاذ موضعی سخت‌گیرانه، همچنان راه گفتگو و دیپلماسی را باز گذاشت.

توافق آتش‌بس موقت میان واشنگتن و تهران، که با میانجیگری پاکستان امضا شده بود، یک فرصت ۶۰ روزه را برای گفتگو درباره دستیابی به یک توافق دائمی فراهم می‌کرد.

اما مذاکرات غیرمستقیم در قطر هفته گذشته بدون دستیابی به پیشرفت پایان یافت و اردوی امریکا شام سه‌شنبه ۱۶ سرطان دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را آغاز کرد.

امریکا همچنین اعلام کرد مجوزی را که به ایران اجازه ادامه فروش نفت را می‌داد، نیز لغو کرده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که واشنگتن، ایران را به حمله به سه نفتکش در تنگه هرمز متهم کرد.

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مقام‌های پاکستانی: ارتباط برج مراقبت با یک طیاره باربری بوئینگ قطع شده است

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مقام‌های هوانوردی پاکستان اعلام کردند که ارتباط یک طیاره بابری بوئینگ ۷۳۷ پاکستانی با پنج خدمه، شام سه‌شنبه ۱۶ سرطان با مرکز کنترل ترافیک هوایی قطع شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این طیاره که به سوی شهر کراچی در حرکت بود، پیش از قطع ارتباط گزارش داده بود که در سیستم ناوبری (ناویگیشن) آن مشکل به وجود آمده است.

بر اساس اطلاعات اولیه پرواز، این طیاره متعلق به شرکت K2 Airways که از شارجه امارات متحده عربی به مقصد کراچی پرواز می‌کرد، احتمالاً در آب‌های جنوب‌غربی شهر کراچی سقوط کرده است.

یافته های ویب سایت ردیابی پرواز فلایت ریدر۲۴ Flightradar24 نشان می‌دهد که این طیاره پیش از آخرین کاهش سریع ارتفاع، چندین تغییر ناگهانی در مسیر و ارتفاع پرواز خود داشته است.

در صورتی که گزارش‌های مربوط به تلفات جانی این حادثه تأیید شود، این سانحه مرگبارترین سقوط طیاره در پاکستان از سال ۲۰۲۰ تاکنون خواهد بود. در سال ۲۰۲۰، یک طیاره ایربس A320 متعلق به شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان (PIA) پیش از رسیدن به میدان هوایی کراچی سقوط کرد که در نتیجه آن ۹۷ نفر جان باختند.

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صدراعظم دنمارک: جزیره گرینلند برای فروش نیست

مته فردریکسن صدراعظم دنمارک
مته فردریکسن صدراعظم دنمارک

صدراعظم دنمارک، مته فردریکسن، بار دیگر در واکنش به اظهارات اخیر رئیس ‌جمهور امریکا، دونالد ترمپ، درباره جزیره گرینلند، بر موضع قاطع کشورش تاکید کرد و گفت که این جزیره «برای فروش نیست».

ترمپ روز سه‌شنبه در انقره بار دیگر تأکید کرد که گرینلند «باید تحت کنترل ایالات متحده باشد، نه دانمارک» و مدعی شد که این منطقه وسیع قطبی از سوی کشتی‌های چین و روسیه محاصره شده است.

صدراعظم دنمارک که برای شرکت در نشست سران ناتو به انقره سفر کرده است، تأکید کرد که این جزیره پوشیده از یخ، که تحت حاکمیت پادشاهی دنمارک اداره می‌شود، «برای فروش نیست.»

او افزود: «امیدواریم همه، از جمله تمامی متحدان، به حق مردم گرینلند برای تعیین سرنوشت خود احترام بگذارند. ما یک کشور مستقل هستیم و لازم است همه به تمامیت ارضی و حاکمیت ما احترام بگذارند.»

در ماه فبروری، دنمارک و ایالات متحده گفتگوهایی را درباره یک توافق احتمالی آینده با هدف تقویت امنیت در منطقه قطب شمال آغاز کردند.

بر اساس این طرح، امنیت منطقه از طریق همکاری و اقدامات مشترک ایالات متحده و متحدان قطبی آن تأمین خواهد شد.

با وجود این، متحدان در ماه‌های اخیر حضور خود را در گرینلند افزایش داده‌اند.

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ایران در پاسخ به حملات امریکا، پایگاه‌های امریکایی را در بحرین و کویت هدف قرار داد

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که در واکنش به حملات نظامی اخیر امریکا، پایگاه‌های نظامی امریکا در بحرین و کویت را هدف قرار داده است.

در هر دو کشور، زنگ خطر حملات هوایی به صدا درآمده‌اند.

کویت اعلام کرد که سیستم ‌های دفاع هوایی این کشور برای مقابله با تهدید راکت‌ها و طیاره های بی سرنشین دشمن فعال شده‌اند.

وزارت داخله بحرین نیز از شهروندان خواست پس از به صدا درآمدن زنگ خطر به مکان‌های امن پناه ببرند.

ایران این حملات علیه اهداف امریکایی در منطقه را پس از آن انجام داد که ایالات متحده شب گذشته دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را آغاز کرد و همچنین معافیت تحریمی مربوط به فروش نفت ایران را لغو کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که واشنگتن تهران را متهم کرد در تنگه هرمز به کشتی‌های تجاری حمله کرده است.

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رئیس‌جمهور فرانسه: نباید سوریه بار دیگر دچار بی‌ثباتی شود

روسای جمهور فرانسه و سوریه به تاریخ 7 جولای در دمشق دیدار کردند.
روسای جمهور فرانسه و سوریه به تاریخ 7 جولای در دمشق دیدار کردند.

امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، روز سه‌شنبه هشدار داد که نباید اجازه داده شود سوریه بار دیگر دچار بی‌ثباتی شود.

او این اظهارات را در جریان سفر رسمی خود به دمشق پایتخت سوریه، پس از آن مطرح کرد که در برابر هوتلی که شب را در آن سپری کرده بود، دو انفجار بمب رخ داد.

این دو انفجار در نخستین سفر رسمی رئیس‌جمهور یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سوریه از سال ۲۰۲۴، زمانی که احمد الشرع به‌عنوان رئیس‌جمهور سوریه تعیین شد، رخ داده است.

این سفر در حالی انجام می‌شود که احمد الشرع تلاش دارد پس از بیش از یک دهه جنگ، چهره سوریه را در عرصه بین‌المللی دوباره بازسازی کند.

دو رهبر تعهد کردند که روابط اقتصادی و دیپلماتیک میان دو کشور را بیش از پیش تقویت کنند و سفیران جدیدی را در پایتخت‌های یکدیگر تعیین نمایند.

مکرون در یک کنفرانس خبری مشترک گفت که نباید اجازه دهیم که چنین حملاتی باعث بی‌ثباتی روابط دو کشور شود.

او بار دیگر بر حمایت پاریس از دمشق تأکید کرد.

رئیس‌جمهور سوریه نیز از شجاعت مکرون ستایش کرد که با وجود این انفجارها، سفر خود را ادامه داد.

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دور بعدی مذاکرات اسرائیل با لبنان هفته آینده در روم، پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد

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گیدئون سار، وزیر امور خارجه اسرائیل، روز سه‌شنبه ۱۶ سرطان، خبر داد که دور بعدی مذاکرات این کشور با لبنان هفته آینده در روم، پایتخت ایتالیا انجام خواهد شد.

او با اشاره به توافق دو هفته پیش اسرائیل و لبنان با میانجیگری امریکا گفت: "اسرائیل هیچ جاه‌طلبی ارضی در لبنان ندارد."

پیشتر انتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا هم برگزاری مذاکرات اسرائیل و لبنان در این کشور را تایید کرده بود.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا، این مذاکرات در سطح سفیران روزهای ۱۵ و ۱۶ جولای برگزار خواهد شد.

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وقوع چند انفجار در نزدیکی محل اقامت رئیس جمهور فرانسه در پایتخت سوریه

همزمان با دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از دمشق، پایتخت سوریه، انفجارهایی در این شهر در نزدیکی هوتل محل اقامت او رخ داد. قصر الیزه اعلام کرد که مکرون در امنیت کامل است.

تصاویر و گزارش‌های اولیه در روز سه‌شنبه، ۱۶ سرطان، بلند شدن دود از منطقه‌ای در مرکز دمشق را نشان می‌‌داد و پس از آن امبولانس‌ها به سمت محل انفجار رفتند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌ها از شنیدن دست‌کم دو صدای انفجار خبر دادند.

خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از یک مقام امنیتی نوشته است که دو بمب در نزدیکی هوتل فورسیزنز منفجر شده است.

هنوز از تعداد کشته‌های احتمالی این حادثه خبری منتشر نشده، اما حکومت سوریه می‌گوید که انفجارها ۱۸ مجروح داشته است، از جمله چهار نیروی پلولیس.

در پی انتشار خبر وقوع انفجار، حکومت فرانسه، اعلام کرد که امانوئل مکرون در زمان انفجار در هوتل حضور نداشت و در مسیر رفتن به قصر ریاست جمهوری سوریه برای دیدار با احمد الشرع بود.

تلویزیون سوریه همزمان تصاویری از دیدار امانوئل مکرون و احمد الشرع و هیئت‌های همراه آنها با یکدیگر نمایش داد.

امانوئل مکرون روز دوشنبه در راه شرکت در اجلاس ناتو در ترکیه، در سوریه توقف کرد. او نخستین رهبر یک کشور مهم غربی محسوب می‌شود که از زمان سرنگون شدن حکومت بشار اسد در سوریه و قدرت گرفتن احمد الشرع از این کشور دیدن می‌کند.

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حمله به پاسگاه امنیتی در بلوچستان پاکستان؛ ۹ پولیس کشته شدند

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مقام‌های پاکستانی روز سه‌شنبه ۱۶ سرطان اعلام کردند که در پی حمله افراد مسلح بر یک پاسگاه امنیتی در ایالت بلوچستان در جنوب‌غرب پاکستان، دست‌کم ۹ پولیس کشته شده‌اند و شماری دیگر نیز ناپدید هستند.

عبدالقدوس، یکی از مقام‌های ارشد محلی، به خبرگزاری فرانس‌پرس گفت: "در پی حمله بر پاسگاهی که مسئول تأمین امنیت پروژه بند "منگی" بود، ۹ پولیس جان باخته‌اند و شمار زیادی دیگر ناپدید هستند."

شاهد ریند، سخنگوی حکومت ایالت بلوچستان نیز این آمار را تأیید کرد و گفت که چندین افسر ارشد پولیس در میان کشته‌شدگان هستند. او مسئولیت این حمله را به «شورشیان اسلام‌گرا» نسبت داد.

کسی یا گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

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رئیس جمهور ترمپ برای شرکت در نشست ناتو عازم انقره شد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای اشتراک در نشست دو روزه سران ناتو عازم انقره، پایتخت ترکیه شد؛ نشستی که قرار است با محور افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای اروپایی و بازنگری در نقش ایالات متحده در تأمین امنیت اروپا برگزار شود.

براساس خبرگزاری فرانس‌پرس، رهبران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) در نشست روز سه‌شنبه، ۱۶ سرطان، بر افزایش چشمگیر بودجه‌های دفاعی خود تأکید خواهند کرد.

مقام‌های امریکایی پیش از برگزاری این نشست گفته‌اند که بازنگری پنتاگون در حضور نظامی ایالات متحده در اروپا، ممکن است به کاهش شمار نیروهای امریکایی در این قاره منجر شود؛ اقدامی که واشنگتن آن را بخشی از واگذاری مسئولیت بیشتر امنیتی به متحدان اروپایی می‌داند.

مارک روته، سرمنشی ناتو، گفته است که کشورهای اروپایی در حال عملی ساختن تعهدات خود برای افزایش بودجه دفاعی هستند.

در همین حال، متحدان اروپایی تلاش دارند با اعلام قراردادهای تازه خرید تجهیزات نظامی و افزایش کمک‌های دفاعی به اوکراین، ترامپ را متقاعد کنند که در تقسیم مسئولیت‌های امنیتی ناتو جدی هستند.

قرار است ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز در حاشیه این نشست با دونالد ترمپ دیدار کند و خواستار حمایت بیشتر، به‌ویژه در بخش تقویت سیستم‌های دفاع هوایی اوکراین شود.

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