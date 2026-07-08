این توافق دیگر تمام شده، دیگر نمی‌خواهم با ایران معامله یا مذاکره کنم

رئیس جمهور ترمپ روز چهارشنبه(۱۷ سرطان) قبل از آغاز نشست سران کشورهای عضو ناتو در انقره، پایتخت ترکیه، گفت، از نظر او این توافق دیگر تمام شده و دیگر نمی‌خواهد با ایران معامله یا مذاکره کند.

او در ملاقات با مارک روته، سرمنشی همچنین گفت که تصمیم در مورد ادامۀ یا توقف مذاکرات صلح با ایران را به مذاکره‌کنندگان امریکایی واگذار می‌کند.

رئیس جمهور ترمپ با وجود اتخاذ موضع سخت‌گیرانه در برابر ایران، همچنان راه گفتگو و دیپلوماسی را باز گذاشته است.

توافق آتش‌بس موقت میان واشنگتن و تهران، که با میانجیگری پاکستان امضا شده، یک فرصت ۶۰ روزه را برای مذاکرات برای دستیابی به یک توافق دایمی فراهم می‌کرد. ولی مذاکرات غیرمستقیم در قطر در هفته گذشته بدون پیشرفت پایان یافت و اردوی امریکا شام سه‌شنبه(۱۶ سرطان) دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را آغاز کرد.

امریکا همچنین اعلام کرد، مجوزی را که به ایران اجازۀ ادامه فروش نفت را می‌داد، لغو کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که واشنگتن، ایران را به حمله بر سه نفتکش در تنگۀ هرمز متهم کرد. اردوی امریکا اعلام کرده که در پاسخ به این حملات دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران را آغاز کرده است.

قوماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحدۀ امریکا(سنتکام) در اعلامیه‌ای گفت: «این حملات با هدف وارد کردن خسارات سنگین به کسانی انجام شد که در یک مسیر مهم بین‌المللی بحری به کشتی‌های تجارتی و خدمه ملکی بی‌گناه حمله می‌کنند.».

مقام‌های امریکایی گفته اند که ۸۰ هدف را که شامل سیستم های دفاع هوایی، ۶۰ کشتی کوچک و راکت های ضد کشتی ایران می شود، را مورد حمله قرار داده اند.

اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادعا کرده که در واکنش به حملات نظامی اخیر امریکا، پایگاه‌های

نظامی امریکا در بحرین و کویت را هدف قرار داده است.

تصمیم در مورد ادامۀ یا توقف مذاکرات صلح با ایران را به مذاکره‌کنندگان امریکایی واگذار می‌کنم

کویت اعلام کرد که سیستم ‌های دفاع هوایی این کشور برای مقابله با تهدیدات ناشی از راکت‌ها و طیارات بی پیلوت دشمن فعال شده‌اند.

وزارت داخلۀ بحرین نیز از شهروندان آن کشور خواسته که پس از به صدا درآمدن زنگ خطر به مکان‌های امن پناه ببرند.

در این حال آرسِنیو دومینگز سرمنشی سازمان بین‌المللی دریانوردی روز چهارشنبه در واکنش به درگیری‌های تازه در خلیج فارس، خواستار «حداکثر خویشتن‌داری و تنش‌زدایی» در منطقه شد.

دومینگز در اعلامیه‌ای با اشاره به این‌که حملات اخیر بیشتر به ترس، عدم قطعیت و فشار روانی دامن می‌زند گفته که هنوز هم حدود شش هزار دریانورد در خلیج فارس گیر مانده اند و امنیت آنها باید اولویت قرار داده شود.

در پی حمله مشترک امریکا و اسرائیل بر ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به بستن تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد از نفت مصرفی جهان از آن می گذرد، اقدام کرد و این حرکت باعث شد که صدها کشتی و هزاران دریانورد برای ماه‌ها در خلیج فارس گیر بمانند.