تعهد تازه ناتو به اوکراین؛ ۷۰ میلیارد یورو کمک نظامی در سال ۲۰۲۶

رهبران کشورهای عضو ناتو با نشر اعلامیه مشترکی در پایان نشست دو روزه خود، روز چهارشنبه ۱۷ سرطان، متعهد شدند که در سال ۲۰۲۶، ۷۰ میلیارد یورو (حدود ۸۲ میلیارد دالر) تجهیزات نظامی، کمک‌های امنیتی و آموزش نظامی در اختیار اوکراین قرار دهند و بر ادامه حمایت از کی‌یف تأکید کردند.

در این اعلامیه، روسیه تهدیدی بلندمدت برای امنیت اروپا و منطقه یورو-اتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو بر افزایش سرمایه‌گذاری‌های دفاعی، گسترش همکاری‌های نظامی، توسعه فناوری‌های نوین و تقویت توان دفاعی تأکید کرده‌اند.

هم‌زمان با برگزاری نشست ناتو در انقره، روسیه بامداد چهارشنبه ۱۷ سرطان حملات تازه‌ای را علیه اوکراین انجام داد که در نتیجه آن دست‌کم هفت نفر کشته شدند. اوکراین نیز به این حملات پاسخ متقابل داد.

براساس گزارش‌ها، روسیه در هفته گذشته تقریباً هر روز با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های بالستیک، مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تاکنون بیش از ۵۰ کشته برجا گذاشته است.