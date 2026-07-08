برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از حکومت طالبان و پاکستان خواسته است اختلافات خود را هرچه زودتر از راه گفت‌وگو حل‌وفصل کنند.

آقای صالح که به افغانستان سفر کرده است، در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز گفته است که تنش میان حکومت طالبان و پاکستان نگران‌کننده است و دو طرف باید با جدیت برای کاهش این تنش‌ها اقدام کنند.

او تأکید کرده است که نباید به گروه‌های تندرو و مسلح فرصت داده شود از این وضعیت سوءاستفاده کنند و موجب بی‌ثباتی در منطقه و فراتر از آن شوند.

از زمان درگیری‌ها در امتداد خط دیورند در ماه اکتبر سال گذشته، گذرگاه‌های تجاری میان افغانستان و پاکستان بارها مسدود شده و روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان نیز شتاب گرفته است.

اسلام‌آباد، حکومت طالبان را متهم می‌کند که به گروه‌های مسلح، به‌ویژه تحریک طالبان پاکستان (TTP)، که مسئولیت حملات مرگبار در پاکستان را بدوش گرفته، پناه داده است. اما حکومت طالبان این اتهام را همواره رد کرده و گفته است که فعالیت گروه‌های مسلح در پاکستان، یک مسئله داخلی آن کشور است.

سازمان ملل متحد نیز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که اسلام‌آباد تاکنون شواهدی ارائه نکرده که ثابت کند حملات در پاکستان به دستور طالبان افغانستان انجام می‌شود.

با وجود برگزاری چندین دور گفت‌وگو با هدف کاهش تنش و عادی‌سازی روابط میان دو طرف در قطر، عربستان سعودی، ترکیه و چین، این مذاکرات تاکنون به نتیجه ملموس و مشخصی نرسیده است.