افغانستان
برهم صالح از حکومت طالبان و پاکستان خواست اختلافات خود را از راه گفتوگو حل کنند
برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از حکومت طالبان و پاکستان خواسته است اختلافات خود را هرچه زودتر از راه گفتوگو حلوفصل کنند.
آقای صالح که به افغانستان سفر کرده است، در گفتوگو با شبکه اسکای نیوز گفته است که تنش میان حکومت طالبان و پاکستان نگرانکننده است و دو طرف باید با جدیت برای کاهش این تنشها اقدام کنند.
او تأکید کرده است که نباید به گروههای تندرو و مسلح فرصت داده شود از این وضعیت سوءاستفاده کنند و موجب بیثباتی در منطقه و فراتر از آن شوند.
از زمان درگیریها در امتداد خط دیورند در ماه اکتبر سال گذشته، گذرگاههای تجاری میان افغانستان و پاکستان بارها مسدود شده و روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان نیز شتاب گرفته است.
اسلامآباد، حکومت طالبان را متهم میکند که به گروههای مسلح، بهویژه تحریک طالبان پاکستان (TTP)، که مسئولیت حملات مرگبار در پاکستان را بدوش گرفته، پناه داده است. اما حکومت طالبان این اتهام را همواره رد کرده و گفته است که فعالیت گروههای مسلح در پاکستان، یک مسئله داخلی آن کشور است.
سازمان ملل متحد نیز در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که اسلامآباد تاکنون شواهدی ارائه نکرده که ثابت کند حملات در پاکستان به دستور طالبان افغانستان انجام میشود.
با وجود برگزاری چندین دور گفتوگو با هدف کاهش تنش و عادیسازی روابط میان دو طرف در قطر، عربستان سعودی، ترکیه و چین، این مذاکرات تاکنون به نتیجه ملموس و مشخصی نرسیده است.
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سازمان جهانی صحت: ۱۵۰ مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه بسته شدهاند
سازمان جهانی صحت (WHO) اعلام کرده است که از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، حدود ۱۵۰ مرکز صحی در افغانستان که با حمایت نهادهای امدادرسان فعالیت میکردند، به دلیل کمبود بودجه بسته شده یا فعالیتشان به حالت تعلیق درآمده است.
این سازمان روز چهارشنبه، ۱۷ سرطان، با نشر پیامی در صفحه ایکس خود نوشت که در پی بسته شدن این مراکز، دسترسی میلیونها نفر به خدمات صحی کاهش یافته است.
به گفته این نهاد، در نتیجه این وضعیت، کارکنان صحی توانایی ارائه واکسین به کودکان را از دست دادهاند و مادران و بیماران نیز به خدمات صحی ضروری و باکیفیت دسترسی کافی ندارند.
سازمان جهانی صحت میگوید که در حال حاضر ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند که از این میان، بیش از ۱۴ میلیون نفر به خدمات صحی نیازمند هستند.
این سازمان همچنین هشدار داده است که نظام صحی افغانستان، که در نتیجه دههها جنگ آسیب دیده، در سالهای اخیر با کاهش کمکهای بینالمللی و بازگشت میلیونها مهاجر به کشور، با فشارهای فزایندهای روبهرو شده است.
کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد: کمکهای بشردوستانه حیاتی است، اما کافی نیست
برهم صالح، کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، میگوید کمکهای بشردوستانه به افراد آسیبپذیر در افغانستان حیاتی است، اما بهتنهایی کافی نیست.
او شام سهشنبه ۱۶ سرطان در صفحه ایکس خود نوشت که بازگشتکنندگان به حمایت، فرصتهای معیشتی و زمینههای اشتغال نیاز دارند.
او افزود که به همین دلیل، مأموریت مشترک او با الکساندر دی کرو، رئیس برنامه توسعهای سازمان ملل متحد یو ان دی پی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گفته او دستیابی به راهحلهای پایدار مستلزم همکاری مشترک کمیشنران عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و برنامه توسعهای سازمان ملل متحد است.
این دو مقام ارشد سازمان ملل متحد از چند روز پیش در سفر به افغانستان به سر میبرند.
کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین گفت که از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از شش میلیون مهاجر افغان به کشورشان بازگشتهاند؛ موضوعی که فشار بر جوامعی را که از پیش با چالشهای بشردوستانه و توسعهای روبهرو بودند، بیش از پیش افزایش داده است.
احمد جاوید نیازی، خبرنگار و صاحب امتیاز خبرگزاری پیگرد، پس دو ماه زندان آزاد شد
احمد جاوید نیازی، خبرنگار و صاحب امتیاز خبرگزاری پیگرد، پس از سپری کردن حدود دو ماه زندان آزاد شد، اما خبرگزاری پیگرد همچنان از سوی طالبان بسته است
یک منبع آگاه در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که آقای نیازی حوالی ساعت ۹ صبح روز سهشنبه ۱۶ سرطان از زندان ریاست ۴۰ استخبارات طالبان آزاد و به خانوادهاش پیوسته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیهای ضمن استقبال از آزادی آقای نیازی، بازداشت و سلب آزادی او به مدت ۶۳ روز را نقض صریح حقوق انسانی و حرفهای این خبرنگار دانسته و محکوم کرده است.
بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان نیروهای استخبارات طالبان به تاریخ ۱۳ ثور به دفتر خبرگزاری پیگرد در کابل یورش بردند و ضمن رفتار تند و خشونتآمیز با خبرنگاران، وسایل این خبرگزاری را ضبط و با خود بردند.
این اداره بعداً به تاریخ ۱۶ ثور از نیازی خواست تا به این اداره مراجعه کند و وسایل ضبط شدهاش را تحویل بگیرد اما او را بازداشت کرد.
تا کنون، جزئیات اتهام مطرحشده علیه نیازی و چگونگی آزادی او مشخص نشده است و مقامهای طالبان نیز در این زمینه ابراز نظر نکردهاند.
مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان از اداره استخبارات طالبان خواسته تا دیگر خبرنگاران و کارمندان رسانهای زندانی را آزاد کند.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیتها و فشارها بر رسانهها و خبرنگاران در این کشور، هر ازگاهی بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانهای نگرانیهایی را ایجاد میکند.
مقامهای ارشد ملل متحد: هدف حمایت از بخش خصوصی افغانستان، یافتن راهحلهای درازمدت برای مشکلات این کشور است
رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، برهم صالح هنگام بازدید از پروژههای بخش خصوصی که با حمایت ملل متحد در شهر مزارشریف اجرا میشوند، به خبرگزاری فرانسه گفت که حضور آنها در اینجا مهم است تا در زمینه اسکان، ادغام اجتماعی، بقا و تأمین معیشت و یافتن راهحلهای پایدار، کمک نمایند.
الکساندر دی کرو رئیس برنامه توسعهای سازمان ملل متحد که در این بازدید او را همراهی میکرد نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که همکاری این دو نهاد با شرکت های تجارتی میتواند زمینه مناسبی را برای آغاز روند یافتن راهحلهای درازمدت فراهم سازد.
او افزود: «رویکردی که ما در اینجا برگزیدهایم، در واقع این است که از همان ابتدا با دیدگاه درازمدت عمل کنیم و تنها به نیازهای کوتاهمدت و اضطراری بسنده نکنیم.»
این مقامهای ارشد سازمان ملل متحد در حالی از حمایت از بخش خصوصی با هدف خودکفایی افغانستان، فراتر از کمکهای فوری بشردوستانه سخن میگویند که نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مراسم اختتامیه پنجمین نمایشگاه بینالمللی هفته صنعت و معادن در کابل گفته که افغانستان در حال حاضر در بخشهای گوناگون به خودکفایی دست یافته است.
به گفته او، در پنج سال گذشته شمار کالاهای تولیدی در افغانستان از ۵۰۰ نوع به دو هزار نوع مختلف افزایش یافته است.
با وجود این پیشرفتها، افغانستان همچنان در شمار کشورهای جهان قرار دارد که با بحرانهای شدید بشردوستانه روبهرو هستند.
اوچا از آغاز یک برنامه نجاتبخش برای حمایت از آسیبپذیرترین مردم افغانستان خبر داده است
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز سه شنبه ۱۶ سرطان در صفحه ایکس خود نوشت برای تمویل برنامه نجاتبخش برای حمایت از آسیبپذیرترین مردم افغانستان صندوق بشردوستانه افغانستان ۳۵ میلیون دالر اختصاص داده است.
این بودجه از طریق نهادهای همکار، از جمله سازمانهای غیردولتی، برای رسیدگی به نیازهای فوری و نجاتبخش مردم به مصرف خواهد رسید.
به گفته اوچا، این بودجه بخشی از ابتکار «یک زندگی در یک زمان» هماهنگ کننده کمکهای اضطراری است و هدف آن رساندن کمکهای بشردوستانه به آسیب پذیرترین افراد، بر پایه اصول بشردوستانه، با شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی است.
این برنامه برای حمایت از آسیبپذیرترین مردم افغانستان در حالی آغاز میشود که رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یو ان دی پی در جریان سفرش به افغانستان گفته که از هر چهار شهروند افغان، سه تن که در مجموع نزدیک به ۲۹ میلیون نفر میشوند توان تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند.
هند از وزیر حکومت طالبان استقبال کرد؛ تمرکز بر همکاریهای زراعتی و اقتصادی
عطاءالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، روز سهشنبه ۱۶ سرطان، در رأس یک هیئت رسمی وارد دهلینو شد و مورد استقبال آنند پرکاش، معاون وزارت امور خارجه هند و مسئول سیاست افغانستان، قرار گرفت.
رندیر جیسیوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، نیز از حضور وزیر طالبان در هند خبر داد و اعلام کرد که دهلی نو "بیصبرانه منتظر گفتوگوهای سازنده درباره موضوعات مورد علاقه مشترک با کابل است."
وزارت زراعت طالبان هدف از این سفر را گسترش همکاریهای دوجانبه، بهویژه در بخشهای زراعت، آبیاری و مالداری، عنوان کرده است.
سرد شدن بازار پرزهجات موتر در اسپینبولدک کندهار
بازار پرزهجات موتر در منطقه اسپین بولدک کندهار که زمانی گرم بود، اکنون رو به سردی گذاشته و تجارت تقریباً متوقف شده است.
عبدالباقی بینا، معاون رئیس اتاق تجارت و سرمایهگذاری کندهار به خبرگزاری فرانسه گفت که پیش از بستهشدن گذرگاههای پاکستان، پرزهجات موتر از طریق بندر عباس وارد میشد، اما با آغاز جنگ در ایران، این مسیر هم به رویشان بسته شده است.
پس از بستهشدن گذرگاههای پاکستان، پرزهجات موتر از جاپان و سایر کشورها از طریق امارات متحده عربی و از راه ایران وارد اسپینبولدک میشدند. با وجود طولانی و پرهزینه بودن این مسیر، دست کم واردات از این مسیر ادامه داشت.
اما سپس در ماه فبروری جنگ در شرقمیانه آغاز شد. بینا گفت: "این جنگ مشکلات بسیار جدی برای افغانستان ایجاد کرده است."
جنگ شرقمیانه تجارت بینالمللی از طریق تنگه هرمز را به شدت مختل کرده است.
پرزهجات موتر که قبلاً به اسپین بولدک میرسیدند، برای ساخت موترهای جدید استفاده میشدند و یا برای تعمیر موترها به نقاط مختلف کشور منتقل میشدند.
ادامه مسابقات شپگیزه؛ بند امیر با سپینغر و مس عینک با آمو دیدار خواهد کرد
در ادامه مسابقات لیگ شپگیزه، روز چهارشنبه تیم بند امیر در مقابل سپینغر و مس عینک در مقابل آمو بازی خواهد کرد.
این درحالیست که در بازیهای روز دوشنبه، تیم نگهبانان بست تیم مس عینک را و آمو تیم بند امیر را شکست داد.
یازدهمین دور لیگ شپگیزه کریکت با حضور پنج تیم چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است.
این مسابقات که در ولایت خوست برگزار شده، به مدت ۱۴ روز ادامه خواهد داشت.
بانک جهانی: افغانستان و برخی کشورهای منطقه نیاز به تغییرات در سیستمهای کشاورزی و غذاییشان دارند
بانک جهانی میگوید از آنجایی که افغانستان و سایر کشورهای منطقه تحت تأثیر تغییرات اقلیمی، درگیری و کمبود آب قرار دارند، تغییرات در سیستمهای کشاورزی و غذایی میتواند شرایط را بهبود بخشد، شغل ایجاد کند و به تقویت اقتصادها کمک کند.
بانک جهانی این موضوع را در گزارش جدید خود با عنوان "ایجاد مصونیت غذایی و ایجاد شغل" برای منطقه شرقمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان بیان کرده است.
بانک جهانی میگوید در کشورهای منطقه، در حال حاضر از هر شش نفر، یک نفر به غذا دسترسی امن دارد و ۴۲ درصد از مردم توانایی تهیه وعدههای غذایی سالم و مغذی را ندارند.
این گزارش تخمین میزند که تقاضای غذا تا سال ۲۰۵۰، ۶۷ درصد افزایش خواهد یافت، اما به گفته بانک جهانی، راهحلهایی وجود دارد که میتواند به منطقه کمک کند تا با منابع کمتر، غذای بیشتر و با کیفیتتری تولید کند.
این گزارش میافزاید که سیستمهای کشاورزی و غذایی محدود به مزارع نیستند، بلکه شامل پروسس مواد غذایی، انتقال ذخیرهسازی، تجارت و دیگر خدمات غذایی نیز میشوند که تولیدکنندگان را به مصرفکنندگان متصل میکنند.
بانک جهانی میگوید که بخش کشاورزی و غذا در حال حاضر ۶۳ میلیون شغل ایجاد کرده است که تقریباً از هر سه کارگر در منطقه، یک نفر در این بخش مشغول به کار است و پایه و اساس معیشت مردم، رشد اقتصادی و ثبات محسوب میشود.