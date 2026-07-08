این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران بار دیگر افزایش یافته و دو طرف به تازگی حملات متقابلی را انجام داده‌اند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، که روز گذشته در حاشیه نشست ناتو با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، دیدار کرد، در گفت‌وگو با خبرنگاران به حملات اخیر اشاره کرد و گفت که نیروهای امریکایی در حملات سه شنبه شب، جزیره خارگ را نیز هدف قرار داده‌اند.

ممکن است جزیره خارگ را در اختیار بگیریم. آنها هم هیچ کاری از دست شان برنمی آید

او گفت: "دیشب به جزیره خارگ حمله کردیم. بخشی از آن را از کار انداختیم. من گفتم که به تاسیسات نفتی دست نزنید، چون ممکن خودمان کنترول جزیره خارگ را به دست بگیریم. ممکن است جزیره خارگ را در اختیار بگیریم. آنها هم هیچ کاری از دست شان برنمی آید."

خارگ مهم ترین محل بارگیری و صادرات نفت ایران است و تأسیسات نظامی آن در جریان جنگ ۴۰ روزه هدف قرار گرفت. با این حال رئیس‌جمهور امریکا در همان زمان گفت به زیرساخت‌های نفتی ایران در این جزیره حمله نشده است.

پیش از این، ترمپ روز چهارشنبه (۱۷ سرطان) قبل از آغاز نشست سران کشورهای عضو ناتو در انقره گفت که از نظر او تفاهم‌نامه امضا شده برای پایان دادن به تنش با ایران دیگر پایان یافته و افزود که دیگر تمایلی به ادامۀ مذاکرات با تهران ندارد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که اردوی امریکا اعلام کرد که در واکنش به حملات منتسب به ایران علیه کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز، اهدافی را در جنوب ایران مورد حمله قرار داده است.

فرماندهی مرکزی نیروهای امریکا (سنتکام) چهارشنبه در اعلامیه‌ای گفت این حملات با هدف وارد کردن خسارت به عوامل حمله به کشتی‌های تجارتی و محافظت از امنیت یکی از مهم‌ترین مسیرهای بین‌المللی دریایی انجام شده است.

به گفته مقام‌های امریکایی، در این عملیات حدود ۸۰ هدف مورد حمله قرار گرفتند.

در مقابل، ایران اعلام کرد که در پاسخ به حملات امریکا، پایگاه‌های نظامی این کشور در بحرین و کویت را هدف قرار داده است.

هم‌زمان، مقام‌های کویتی از فعال شدن سیستم دافع هوایی برای مقابله با راکت‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین خبر دادند و رسانه‌ها نیز از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در بحرین گزارش دادند.

حملات ایران با واکنش شماری از کشورهای منطقه روبه‌رو شد. وزارت امور خارجه قطر این حملات را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواند.

اردن نیز حمله به کویت را نقض حاکمیت این کشور، حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل دانست و هشدار داد که این اقدامات به افزایش تنش‌های منطقه‌ای دامن می‌زند.

مصر نیز این حملات را محکوم کرد و آن را تهدیدی برای ثبات منطقه خواند.

پیش از این مصر، قطر، پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای رسیدن به یک توافق نهایی میان ایران و ایالات متحده ادامه داده‌اند و آخرین نشست مشترک این کشورها نیز در قاهره برگزار شده است.

ترمپ گفته است که تصمیم در مورد ادامۀ یا توقف مذاکرات صلح با ایران را به مذاکره‌کنندگان امریکایی واگذار می‌کند.