جهان
وزارت صحت ایران: در حملات دو روز اخیر امریکا ۱۴ نفر کشته شدهاند
وزارت صحت ایران اعلام کرده است که در حملات دو روز اخیر ایالات متحده به این کشور، دستکم ۱۴ نفر کشته و ۷۸ نفر دیگر زخمی شدهاند.
حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صحت ایران پنجشنبه ۱۸ سرطان گفت که نیروهای امریکایی تاکنون پنج ولایت ایران را هدف حمله قرار دادهاند.
به گفته او، از میان زخمیان، ۴۷ نفر همچنان در شفاخانهها بستری هستند و سایر مجروحان پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شدهاند.
این مقام وزارت صحت مشخص نکرده است که آمار تلفات اعلامشده شامل نیروهای نظامی نیز میشود یا تنها مربوط به افراد ملکی است.
پیش از این، اردوی ایران از کشته شدن هشت نظامی و سپاه پاسداران نیز از کشته شدن یکی از نیروهای خود در حملات شب نخست امریکا خبر داده بودند.
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ترمپ از احتمال کشته شدن رهبران جدید ایران سخن گفت؛ تهران از تلفات نظامی خبر داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، پس از پایان نشست سران کشورهای عضو ناتو در انقره، از عملکرد خود در قبال جنگ با ایران دفاع کرده و گفت که ممکن است رهبران جدید ایران نیز کشته شوند.
ترمپ روز چهارشنبه ۱۷ سرطان در یک نشست خبری در انقره، درباره رهبران ایران گفت: "آنها رهبرانی داشتند؛ دیگر وجود ندارند. اکنون رهبران دیگری دارند و ممکن است آنها نیز از بین بروند."
او همچنین افزود که خودش نیز ممکن است هدف قرار گیرد، زیرا به گفته او، "هدف شماره یک" ایران است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که در جریان حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل، آیت الله علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و شماری از فرماندهان نظامی و مقامهای ارشد این کشور کشته شدند.
رئیسجمهور امریکا درباره احتمال آغاز دور تازه درگیریها میان واشنگتن و تهران گفت که هر رویدادی ممکن است به سرعت پایان یابد و هدف امریکا وارد شدن به یک درگیری طولانیمدت نیست.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که اردوی امریکا در واکنش به حملات منتسب به ایران علیه کشتیها در تنگه هرمز، اهدافی را در جنوب ایران هدف قرار داد.
همزمان، اردوی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در پی حملات چهارشنبه شب امریکا هشت تن از نیروهای نظامی آن در سه پایگاه کشته شدند.
بر اساس بیانیه روابطعمومی اردوی ایران که رسانههای آن کشور بازتاب دادهاند، این نیروها در بندرعباس و بوشهر «بر اثر اصابت پرتابههای دشمن» کشته شدند.
تعهد تازه ناتو به اوکراین؛ ۷۰ میلیارد یورو کمک نظامی در سال ۲۰۲۶
رهبران کشورهای عضو ناتو با نشر اعلامیه مشترکی در پایان نشست دو روزه خود، روز چهارشنبه ۱۷ سرطان، متعهد شدند که در سال ۲۰۲۶، ۷۰ میلیارد یورو (حدود ۸۲ میلیارد دالر) تجهیزات نظامی، کمکهای امنیتی و آموزش نظامی در اختیار اوکراین قرار دهند و بر ادامه حمایت از کییف تأکید کردند.
در این اعلامیه، روسیه تهدیدی بلندمدت برای امنیت اروپا و منطقه یورو-اتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو بر افزایش سرمایهگذاریهای دفاعی، گسترش همکاریهای نظامی، توسعه فناوریهای نوین و تقویت توان دفاعی تأکید کردهاند.
همزمان با برگزاری نشست ناتو در انقره، روسیه بامداد چهارشنبه ۱۷ سرطان حملات تازهای را علیه اوکراین انجام داد که در نتیجه آن دستکم هفت نفر کشته شدند. اوکراین نیز به این حملات پاسخ متقابل داد.
براساس گزارشها، روسیه در هفته گذشته تقریباً هر روز با استفاده از طیارههای بیسرنشین و راکتهای بالستیک، مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تاکنون بیش از ۵۰ کشته برجا گذاشته است.
بهای نفت بیش از ۵ درصد افزایش یافت
پس از آنکه دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد توافق با ایران پایان یافته است، بهای نفت در بازارهای جهانی بیش از ۵ درصد افزایش یافت.
بهای نفت خام ۵.۳ درصد افزایش یافت و به ۷۸ دالر در هر بشکه رسید.
همچنین، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با افزایش ۵.۴ درصدی، از ۷۴ دالر در هر بشکه فراتر رفت.
ایالات متحده پس از آن بیش از ۸۰ هدف را در داخل ایران هدف قرار داد که ایران در روزهای ۵ و ۶ جولای چندین حمله به کشتیها در تنگه هرمز انجام داد.
شهباز شریف: یک طیاره باربری بوئینگ در دریای عرب سقوط کرده است
پاکستان روز چهارشنبه ۱۷ سرطان عملیات جستوجو برای یافتن یک طیاره باربری بوئینگ را آغاز کرد که در امتداد ساحل جنوبی این کشور ناپدید شده بود.
شهباز شریف صدراعظم پاکستان گفت این طیاره که پنج نفر سرنشین داشت، در دریای عرب سقوط کرده است.
مقامهای هوانوردی پاکستان گفتهاند که ارتباط این طیاره با مرکز کنترل ترافیک هوایی شام سهشنبه قطع شد.
این طیاره که از شهر شارجه در امارات متحده عربی به سوی شهر کراچی پاکستان در حرکت بود، پیش از آن گزارش داده بود که در سیستم هدایت آن مشکل به وجود آمده است.
در خبرنامه دفتر صدراعظم پاکستان آمده است که شهباز شریف ضمن ابراز همدردی با خانوادههای اعضای خدمه طیاره، به تمامی نهادهای مربوط دستور داده تا عملیات جستوجو و نجات را سرعت بخشیده و از تمام امکانات موجود استفاده کنند.
ترمپ: توافق با ایران دیگر پایان یافته است
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد که تفاهمنامه امضا شده برای پایان دادن به تنش با ایران دیگر پایان یافته است و افزود که دیگر تمایلی به ادامه گفتگو با تهران ندارد.
ترمپ روز چهارشنبه ۱۷ سرطان پیش از آغاز نشست سران ناتو در انقره، پایتخت ترکیه، گفت: «از نظر من، فکر میکنم این توافق دیگر تمام شده است. من دیگر نمیخواهم با آنها معامله یا مذاکره کنم.»
ترمپ که در کنار مارک روته، دبیرکل ناتو، سخن میگفت، افزود: «آنها هیچ ارزشی ندارند. آنها افراد بیمار هستند و توسط افراد بیمار رهبری میشوند.» او همچنین گفت: «از نظر من، معامله با آنها فقط وقت تلف کردن است.»
با این حال، او گفت تصمیم درباره ادامه یا توقف مذاکرات صلح با ایران را به مذاکرهکنندگان امریکایی واگذار میکند. ترمپ با وجود اتخاذ موضعی سختگیرانه، همچنان راه گفتگو و دیپلماسی را باز گذاشت.
توافق آتشبس موقت میان واشنگتن و تهران، که با میانجیگری پاکستان امضا شده بود، یک فرصت ۶۰ روزه را برای گفتگو درباره دستیابی به یک توافق دائمی فراهم میکرد.
اما مذاکرات غیرمستقیم در قطر هفته گذشته بدون دستیابی به پیشرفت پایان یافت و اردوی امریکا شام سهشنبه ۱۶ سرطان دور تازهای از حملات علیه ایران را آغاز کرد.
امریکا همچنین اعلام کرد مجوزی را که به ایران اجازه ادامه فروش نفت را میداد، نیز لغو کرده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که واشنگتن، ایران را به حمله به سه نفتکش در تنگه هرمز متهم کرد.
مقامهای پاکستانی: ارتباط برج مراقبت با یک طیاره باربری بوئینگ قطع شده است
مقامهای هوانوردی پاکستان اعلام کردند که ارتباط یک طیاره بابری بوئینگ ۷۳۷ پاکستانی با پنج خدمه، شام سهشنبه ۱۶ سرطان با مرکز کنترل ترافیک هوایی قطع شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این طیاره که به سوی شهر کراچی در حرکت بود، پیش از قطع ارتباط گزارش داده بود که در سیستم ناوبری (ناویگیشن) آن مشکل به وجود آمده است.
بر اساس اطلاعات اولیه پرواز، این طیاره متعلق به شرکت K2 Airways که از شارجه امارات متحده عربی به مقصد کراچی پرواز میکرد، احتمالاً در آبهای جنوبغربی شهر کراچی سقوط کرده است.
یافته های ویب سایت ردیابی پرواز فلایت ریدر۲۴ Flightradar24 نشان میدهد که این طیاره پیش از آخرین کاهش سریع ارتفاع، چندین تغییر ناگهانی در مسیر و ارتفاع پرواز خود داشته است.
در صورتی که گزارشهای مربوط به تلفات جانی این حادثه تأیید شود، این سانحه مرگبارترین سقوط طیاره در پاکستان از سال ۲۰۲۰ تاکنون خواهد بود. در سال ۲۰۲۰، یک طیاره ایربس A320 متعلق به شرکت هوایی بینالمللی پاکستان (PIA) پیش از رسیدن به میدان هوایی کراچی سقوط کرد که در نتیجه آن ۹۷ نفر جان باختند.
صدراعظم دنمارک: جزیره گرینلند برای فروش نیست
صدراعظم دنمارک، مته فردریکسن، بار دیگر در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا، دونالد ترمپ، درباره جزیره گرینلند، بر موضع قاطع کشورش تاکید کرد و گفت که این جزیره «برای فروش نیست».
ترمپ روز سهشنبه در انقره بار دیگر تأکید کرد که گرینلند «باید تحت کنترل ایالات متحده باشد، نه دانمارک» و مدعی شد که این منطقه وسیع قطبی از سوی کشتیهای چین و روسیه محاصره شده است.
صدراعظم دنمارک که برای شرکت در نشست سران ناتو به انقره سفر کرده است، تأکید کرد که این جزیره پوشیده از یخ، که تحت حاکمیت پادشاهی دنمارک اداره میشود، «برای فروش نیست.»
او افزود: «امیدواریم همه، از جمله تمامی متحدان، به حق مردم گرینلند برای تعیین سرنوشت خود احترام بگذارند. ما یک کشور مستقل هستیم و لازم است همه به تمامیت ارضی و حاکمیت ما احترام بگذارند.»
در ماه فبروری، دنمارک و ایالات متحده گفتگوهایی را درباره یک توافق احتمالی آینده با هدف تقویت امنیت در منطقه قطب شمال آغاز کردند.
بر اساس این طرح، امنیت منطقه از طریق همکاری و اقدامات مشترک ایالات متحده و متحدان قطبی آن تأمین خواهد شد.
با وجود این، متحدان در ماههای اخیر حضور خود را در گرینلند افزایش دادهاند.
ایران در پاسخ به حملات امریکا، پایگاههای امریکایی را در بحرین و کویت هدف قرار داد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که در واکنش به حملات نظامی اخیر امریکا، پایگاههای نظامی امریکا در بحرین و کویت را هدف قرار داده است.
در هر دو کشور، زنگ خطر حملات هوایی به صدا درآمدهاند.
کویت اعلام کرد که سیستم های دفاع هوایی این کشور برای مقابله با تهدید راکتها و طیاره های بی سرنشین دشمن فعال شدهاند.
وزارت داخله بحرین نیز از شهروندان خواست پس از به صدا درآمدن زنگ خطر به مکانهای امن پناه ببرند.
ایران این حملات علیه اهداف امریکایی در منطقه را پس از آن انجام داد که ایالات متحده شب گذشته دور تازهای از حملات علیه ایران را آغاز کرد و همچنین معافیت تحریمی مربوط به فروش نفت ایران را لغو کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که واشنگتن تهران را متهم کرد در تنگه هرمز به کشتیهای تجاری حمله کرده است.
رئیسجمهور فرانسه: نباید سوریه بار دیگر دچار بیثباتی شود
امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، روز سهشنبه هشدار داد که نباید اجازه داده شود سوریه بار دیگر دچار بیثباتی شود.
او این اظهارات را در جریان سفر رسمی خود به دمشق پایتخت سوریه، پس از آن مطرح کرد که در برابر هوتلی که شب را در آن سپری کرده بود، دو انفجار بمب رخ داد.
این دو انفجار در نخستین سفر رسمی رئیسجمهور یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سوریه از سال ۲۰۲۴، زمانی که احمد الشرع بهعنوان رئیسجمهور سوریه تعیین شد، رخ داده است.
این سفر در حالی انجام میشود که احمد الشرع تلاش دارد پس از بیش از یک دهه جنگ، چهره سوریه را در عرصه بینالمللی دوباره بازسازی کند.
دو رهبر تعهد کردند که روابط اقتصادی و دیپلماتیک میان دو کشور را بیش از پیش تقویت کنند و سفیران جدیدی را در پایتختهای یکدیگر تعیین نمایند.
مکرون در یک کنفرانس خبری مشترک گفت که نباید اجازه دهیم که چنین حملاتی باعث بیثباتی روابط دو کشور شود.
او بار دیگر بر حمایت پاریس از دمشق تأکید کرد.
رئیسجمهور سوریه نیز از شجاعت مکرون ستایش کرد که با وجود این انفجارها، سفر خود را ادامه داد.