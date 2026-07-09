دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پس از پایان نشست سران کشورهای عضو ناتو در انقره، از عملکرد خود در قبال جنگ با ایران دفاع کرده و گفت که ممکن است رهبران جدید ایران نیز کشته شوند.

ترمپ روز چهارشنبه ۱۷ سرطان در یک نشست خبری در انقره، درباره رهبران ایران گفت: "آن‌ها رهبرانی داشتند؛ دیگر وجود ندارند. اکنون رهبران دیگری دارند و ممکن است آن‌ها نیز از بین بروند."

او همچنین افزود که خودش نیز ممکن است هدف قرار گیرد، زیرا به گفته او، "هدف شماره یک" ایران است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که در جریان حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و شماری از فرماندهان نظامی و مقام‌های ارشد این کشور کشته شدند.

رئیس‌جمهور امریکا درباره احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران گفت که هر رویدادی ممکن است به سرعت پایان یابد و هدف امریکا وارد شدن به یک درگیری طولانی‌مدت نیست.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که اردوی امریکا در واکنش به حملات منتسب به ایران علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز، اهدافی را در جنوب ایران هدف قرار داد.

همزمان، اردوی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در پی حملات چهارشنبه شب امریکا هشت تن از نیروهای نظامی آن در سه پایگاه کشته شدند.

بر اساس بیانیه روابط‌عمومی اردوی ایران که رسانه‌های آن کشور بازتاب داده‌اند، این نیروها در بندرعباس و بوشهر «بر اثر اصابت پرتابه‌های دشمن» کشته شدند.