پروژه اعمار دومین فابریکۀ بزرگ تولید سمنت در ولسوالی جبل‌السراج ولایت پروان رسماً افتتاح شد.

ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس‌الوزرای حکومت طالبان در امور اقتصادی، روز پنج‌شنبه(۱۸ سرطان) در مراسم افتتاح این پروژه، آن را گامی مهم در زمینۀ تقویت سکتور صنعت، تحقق خودکفایی اقتصادی و توسعه تولیدات داخلی کشور عنوان کرد.

همچنین، مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس‌الوزرا در امور اداری، اعلام کرده که این فابریکۀ جدید ظرفیت تولید پنج هزار تُن سمنت را در هر ۲۴ ساعت خواهد داشت و قادر خواهد بود بخش قابل توجهی از نیاز داخلی افغانستان به سمنت را تأمین کند.

بر اساس خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، این فابریکه از سوی شرکت انکشاف ملی به مصرف ۹۰ میلیون دالر امریکایی اعمار و تا سه سال دیگر به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

حکومت طالبان در حالی از پروژه اعمار دومین فابریکۀ تولید سمنت در جبل‌السراج خبر می دهد که افغانستان برای تامین سمنت مورد نیاز خود شدیداً به کشورهای همسایه وابسته است و بعد از مسدود شدن راه های مواصلاتی با پاکستان، قیمت آن به شدت افزایش یافته است.