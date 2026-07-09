سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان، در ملاقات با محمداسماعیل غضنفر، رئیس بانک غضنفر، در مورد گسترش همکاری‌های بانکی به‌منظور تسهیل تجارت دوجانبه بین افغانستان و قزاقستان گفت‌وگو کرد.

براساس آستانه تایمز، در این دیدار، ژومانگارین تقویت روابط تجارتی و اقتصادی با افغانستان را با اهمیت خوانده، تأکید کرد که ایجاد زیربنای بانکی مطمئن و شفاف، نقش اساسی در تأمین پرداخت‌های فراسرحدی دارد.

براساس گزارش، در حال حاضر، از جملۀ ۲۳ بانک فعال قزاقستان، دو بانک آن با بانک‌های افغانستان روابط بانکی دارند و ارزش صادرات قزاقستان به افغانستان به ۳۳۸.۵ میلیون دالر رسیده که عمدتاً ناشی از افزایش صادرات گندم، روغن آفتاب‌ پرست و سایر محصولات بوده است.

این در حالیست که بعد از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان در اگست 2021سیستم بانکی افغانستان با تحریم های بین المللی مواجه شده است.