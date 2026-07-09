افغانستان
سازمان ملل متحد: از سال ۲۰۲۳ بیش از ۶ میلیون افغان به کشورشان بازگشتهاند
سازمان ملل متحد می گوید که از سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، بیش از ۶ میلیون افغان به کشورشان بازگشتهاند که از جمله، حدود ۲.۹ میلیون تن آنها در سال ۲۰۲۵ برگشتهاند.
به گفتۀ این سازمان تاکنون تنها در سال جاری، بیش از ۷۵۰ هزار تن به افغانستان بازگشتهاند و پیشبینی میشود که تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۲.۵ میلیون تن دیگر نیز به افغانستان بازگردند.
براساس گزارش سازمان ملل متحد که در ریلیف ویب منتشر شده، الکساندر دِ کرو، مسئول برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد و برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جامعهٔ جهانی خواسته اند تا سرمایهگذاری عاجل و پایدار را در افغانستان فراهم سازد؛ زیرا به گفتۀ آنها، یکی از بزرگترین موجهای بازگشت مهاجران در جهان، فشار عظیمی را بر جوامعی در افغانستان وارد کرده که با فقر شدید، شوکهای ناشی از تغییرات اقلیمی و فرصتهای محدود اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
این در حالیست که به گفتۀ مقامات پاکستان، سر روز جمعه(19 سرطان) موج تازۀ از دستگیری افغان های مهاجری که در پاکستان ویزۀ معتبر ندارند، آغاز شده است.
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قزاقستان و افغانستان روی گسترش همکاریهای بانکی گفتگو کردند
سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان، در ملاقات با محمداسماعیل غضنفر، رئیس بانک غضنفر، در مورد گسترش همکاریهای بانکی بهمنظور تسهیل تجارت دوجانبه بین افغانستان و قزاقستان گفتوگو کرد.
براساس آستانه تایمز، در این دیدار، ژومانگارین تقویت روابط تجارتی و اقتصادی با افغانستان را با اهمیت خوانده، تأکید کرد که ایجاد زیربنای بانکی مطمئن و شفاف، نقش اساسی در تأمین پرداختهای فراسرحدی دارد.
براساس گزارش، در حال حاضر، از جملۀ ۲۳ بانک فعال قزاقستان، دو بانک آن با بانکهای افغانستان روابط بانکی دارند و ارزش صادرات قزاقستان به افغانستان به ۳۳۸.۵ میلیون دالر رسیده که عمدتاً ناشی از افزایش صادرات گندم، روغن آفتاب پرست و سایر محصولات بوده است.
این در حالیست که بعد از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان در اگست 2021سیستم بانکی افغانستان با تحریم های بین المللی مواجه شده است.
پروژه اعمار دومین فابریکۀ تولید سمنت در جبلالسراج افتتاح شد
پروژه اعمار دومین فابریکۀ بزرگ تولید سمنت در ولسوالی جبلالسراج ولایت پروان رسماً افتتاح شد.
ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیسالوزرای حکومت طالبان در امور اقتصادی، روز پنجشنبه(۱۸ سرطان) در مراسم افتتاح این پروژه، آن را گامی مهم در زمینۀ تقویت سکتور صنعت، تحقق خودکفایی اقتصادی و توسعه تولیدات داخلی کشور عنوان کرد.
همچنین، مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیسالوزرا در امور اداری، اعلام کرده که این فابریکۀ جدید ظرفیت تولید پنج هزار تُن سمنت را در هر ۲۴ ساعت خواهد داشت و قادر خواهد بود بخش قابل توجهی از نیاز داخلی افغانستان به سمنت را تأمین کند.
بر اساس خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، این فابریکه از سوی شرکت انکشاف ملی به مصرف ۹۰ میلیون دالر امریکایی اعمار و تا سه سال دیگر به بهرهبرداری سپرده خواهد شد.
حکومت طالبان در حالی از پروژه اعمار دومین فابریکۀ تولید سمنت در جبلالسراج خبر می دهد که افغانستان برای تامین سمنت مورد نیاز خود شدیداً به کشورهای همسایه وابسته است و بعد از مسدود شدن راه های مواصلاتی با پاکستان، قیمت آن به شدت افزایش یافته است.
سازمان جهانی صحت: ۱۵۰ مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه بسته شدهاند
سازمان جهانی صحت (WHO) اعلام کرده است که از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، حدود ۱۵۰ مرکز صحی در افغانستان که با حمایت نهادهای امدادرسان فعالیت میکردند، به دلیل کمبود بودجه بسته شده یا فعالیتشان به حالت تعلیق درآمده است.
این سازمان روز چهارشنبه، ۱۷ سرطان، با نشر پیامی در صفحه ایکس خود نوشت که در پی بسته شدن این مراکز، دسترسی میلیونها نفر به خدمات صحی کاهش یافته است.
به گفته این نهاد، در نتیجه این وضعیت، کارکنان صحی توانایی ارائه واکسین به کودکان را از دست دادهاند و مادران و بیماران نیز به خدمات صحی ضروری و باکیفیت دسترسی کافی ندارند.
سازمان جهانی صحت میگوید که در حال حاضر ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند که از این میان، بیش از ۱۴ میلیون نفر به خدمات صحی نیازمند هستند.
این سازمان همچنین هشدار داده است که نظام صحی افغانستان، که در نتیجه دههها جنگ آسیب دیده، در سالهای اخیر با کاهش کمکهای بینالمللی و بازگشت میلیونها مهاجر به کشور، با فشارهای فزایندهای روبهرو شده است.
برهم صالح از حکومت طالبان و پاکستان خواست اختلافات خود را از راه گفتوگو حل کنند
برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از حکومت طالبان و پاکستان خواسته است اختلافات خود را هرچه زودتر از راه گفتوگو حلوفصل کنند.
آقای صالح که به افغانستان سفر کرده است، در گفتوگو با شبکه اسکای نیوز گفته است که تنش میان حکومت طالبان و پاکستان نگرانکننده است و دو طرف باید با جدیت برای کاهش این تنشها اقدام کنند.
او تأکید کرده است که نباید به گروههای تندرو و مسلح فرصت داده شود از این وضعیت سوءاستفاده کنند و موجب بیثباتی در منطقه و فراتر از آن شوند.
از زمان درگیریها در امتداد خط دیورند در ماه اکتبر سال گذشته، گذرگاههای تجاری میان افغانستان و پاکستان بارها مسدود شده و روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان نیز شتاب گرفته است.
اسلامآباد، حکومت طالبان را متهم میکند که به گروههای مسلح، بهویژه تحریک طالبان پاکستان (TTP)، که مسئولیت حملات مرگبار در پاکستان را بدوش گرفته، پناه داده است. اما حکومت طالبان این اتهام را همواره رد کرده و گفته است که فعالیت گروههای مسلح در پاکستان، یک مسئله داخلی آن کشور است.
سازمان ملل متحد نیز در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که اسلامآباد تاکنون شواهدی ارائه نکرده که ثابت کند حملات در پاکستان به دستور طالبان افغانستان انجام میشود.
با وجود برگزاری چندین دور گفتوگو با هدف کاهش تنش و عادیسازی روابط میان دو طرف در قطر، عربستان سعودی، ترکیه و چین، این مذاکرات تاکنون به نتیجه ملموس و مشخصی نرسیده است.
کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد: کمکهای بشردوستانه حیاتی است، اما کافی نیست
برهم صالح، کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، میگوید کمکهای بشردوستانه به افراد آسیبپذیر در افغانستان حیاتی است، اما بهتنهایی کافی نیست.
او شام سهشنبه ۱۶ سرطان در صفحه ایکس خود نوشت که بازگشتکنندگان به حمایت، فرصتهای معیشتی و زمینههای اشتغال نیاز دارند.
او افزود که به همین دلیل، مأموریت مشترک او با الکساندر دی کرو، رئیس برنامه توسعهای سازمان ملل متحد یو ان دی پی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گفته او دستیابی به راهحلهای پایدار مستلزم همکاری مشترک کمیشنران عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و برنامه توسعهای سازمان ملل متحد است.
این دو مقام ارشد سازمان ملل متحد از چند روز پیش در سفر به افغانستان به سر میبرند.
کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین گفت که از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از شش میلیون مهاجر افغان به کشورشان بازگشتهاند؛ موضوعی که فشار بر جوامعی را که از پیش با چالشهای بشردوستانه و توسعهای روبهرو بودند، بیش از پیش افزایش داده است.
احمد جاوید نیازی، خبرنگار و صاحب امتیاز خبرگزاری پیگرد، پس دو ماه زندان آزاد شد
احمد جاوید نیازی، خبرنگار و صاحب امتیاز خبرگزاری پیگرد، پس از سپری کردن حدود دو ماه زندان آزاد شد، اما خبرگزاری پیگرد همچنان از سوی طالبان بسته است
یک منبع آگاه در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که آقای نیازی حوالی ساعت ۹ صبح روز سهشنبه ۱۶ سرطان از زندان ریاست ۴۰ استخبارات طالبان آزاد و به خانوادهاش پیوسته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیهای ضمن استقبال از آزادی آقای نیازی، بازداشت و سلب آزادی او به مدت ۶۳ روز را نقض صریح حقوق انسانی و حرفهای این خبرنگار دانسته و محکوم کرده است.
بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان نیروهای استخبارات طالبان به تاریخ ۱۳ ثور به دفتر خبرگزاری پیگرد در کابل یورش بردند و ضمن رفتار تند و خشونتآمیز با خبرنگاران، وسایل این خبرگزاری را ضبط و با خود بردند.
این اداره بعداً به تاریخ ۱۶ ثور از نیازی خواست تا به این اداره مراجعه کند و وسایل ضبط شدهاش را تحویل بگیرد اما او را بازداشت کرد.
تا کنون، جزئیات اتهام مطرحشده علیه نیازی و چگونگی آزادی او مشخص نشده است و مقامهای طالبان نیز در این زمینه ابراز نظر نکردهاند.
مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان از اداره استخبارات طالبان خواسته تا دیگر خبرنگاران و کارمندان رسانهای زندانی را آزاد کند.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیتها و فشارها بر رسانهها و خبرنگاران در این کشور، هر ازگاهی بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانهای نگرانیهایی را ایجاد میکند.
مقامهای ارشد ملل متحد: هدف حمایت از بخش خصوصی افغانستان، یافتن راهحلهای درازمدت برای مشکلات این کشور است
رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، برهم صالح هنگام بازدید از پروژههای بخش خصوصی که با حمایت ملل متحد در شهر مزارشریف اجرا میشوند، به خبرگزاری فرانسه گفت که حضور آنها در اینجا مهم است تا در زمینه اسکان، ادغام اجتماعی، بقا و تأمین معیشت و یافتن راهحلهای پایدار، کمک نمایند.
الکساندر دی کرو رئیس برنامه توسعهای سازمان ملل متحد که در این بازدید او را همراهی میکرد نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که همکاری این دو نهاد با شرکت های تجارتی میتواند زمینه مناسبی را برای آغاز روند یافتن راهحلهای درازمدت فراهم سازد.
او افزود: «رویکردی که ما در اینجا برگزیدهایم، در واقع این است که از همان ابتدا با دیدگاه درازمدت عمل کنیم و تنها به نیازهای کوتاهمدت و اضطراری بسنده نکنیم.»
این مقامهای ارشد سازمان ملل متحد در حالی از حمایت از بخش خصوصی با هدف خودکفایی افغانستان، فراتر از کمکهای فوری بشردوستانه سخن میگویند که نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مراسم اختتامیه پنجمین نمایشگاه بینالمللی هفته صنعت و معادن در کابل گفته که افغانستان در حال حاضر در بخشهای گوناگون به خودکفایی دست یافته است.
به گفته او، در پنج سال گذشته شمار کالاهای تولیدی در افغانستان از ۵۰۰ نوع به دو هزار نوع مختلف افزایش یافته است.
با وجود این پیشرفتها، افغانستان همچنان در شمار کشورهای جهان قرار دارد که با بحرانهای شدید بشردوستانه روبهرو هستند.
اوچا از آغاز یک برنامه نجاتبخش برای حمایت از آسیبپذیرترین مردم افغانستان خبر داده است
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز سه شنبه ۱۶ سرطان در صفحه ایکس خود نوشت برای تمویل برنامه نجاتبخش برای حمایت از آسیبپذیرترین مردم افغانستان صندوق بشردوستانه افغانستان ۳۵ میلیون دالر اختصاص داده است.
این بودجه از طریق نهادهای همکار، از جمله سازمانهای غیردولتی، برای رسیدگی به نیازهای فوری و نجاتبخش مردم به مصرف خواهد رسید.
به گفته اوچا، این بودجه بخشی از ابتکار «یک زندگی در یک زمان» هماهنگ کننده کمکهای اضطراری است و هدف آن رساندن کمکهای بشردوستانه به آسیب پذیرترین افراد، بر پایه اصول بشردوستانه، با شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی است.
این برنامه برای حمایت از آسیبپذیرترین مردم افغانستان در حالی آغاز میشود که رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یو ان دی پی در جریان سفرش به افغانستان گفته که از هر چهار شهروند افغان، سه تن که در مجموع نزدیک به ۲۹ میلیون نفر میشوند توان تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند.
هند از وزیر حکومت طالبان استقبال کرد؛ تمرکز بر همکاریهای زراعتی و اقتصادی
عطاءالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، روز سهشنبه ۱۶ سرطان، در رأس یک هیئت رسمی وارد دهلینو شد و مورد استقبال آنند پرکاش، معاون وزارت امور خارجه هند و مسئول سیاست افغانستان، قرار گرفت.
رندیر جیسیوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، نیز از حضور وزیر طالبان در هند خبر داد و اعلام کرد که دهلی نو "بیصبرانه منتظر گفتوگوهای سازنده درباره موضوعات مورد علاقه مشترک با کابل است."
وزارت زراعت طالبان هدف از این سفر را گسترش همکاریهای دوجانبه، بهویژه در بخشهای زراعت، آبیاری و مالداری، عنوان کرده است.