امریکا بار دیگر از طالبان خواست که زندانی های امریکایی را آزاد کنند

متاسفانه می بینیم که طالبان به سیاست دیپلوماسی گروگان گیری ادامه می دهند

خانم استیکنیروز پنجشنبه(۱۸ سرطان) در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت:

"متاسفانه می بینیم که طالبان به سیاست دیپلوماسی گروگان گیری ادامه می دهند و می خواهیم که همۀ شهروندان امریکایی که به ناحق بازداشت شده اند، آزاد شوند."

از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال ۲۰۲۱، میلادی، پنج شهروند امریکایی از زندان های آنها آزاد شده‌اند، اما بر اساس گزارش‌ها، حداقل دو تن دیگر همچنان زندانی هستند. یکی از این افراد محمود شاه حبیبی، شهروند امریکایی افغان الاصل است که در سال ۲۰۲۲ دستگیر شده؛ خانوادۀ او ادارۀ استخبارات طالبان را مسئول ناپدید شدن او می‌دانند، اما حکومت طالبان ادعا می‌کند که از سرنوشت محمودشاه حبیبی طلاعی ندارد.

نماینده ایالات متحدۀ امریکا در امور مدیریت و اصلاحات سازمان ملل متحد، در ۱۸ جوزا نیز در نشست شورای امنیت این سازمان طالبان را به استفاده از شهروندان خارجی به حیث اهرم فشار سیاسی متهم کرد و خواستار آزادی فوری امریکایی‌های زندانی شد.

طالبان قبلاً گفته اند که در افغانستان هیچ شهروند خارجی به حیث ابزار معامله زندنی نشده و تعدادی از افراد خارجی به اتهام تخطی از قوانین این کشورزندانی شده و بعد از طی مراحل قانونی بطور عادی آزاد شده اند.

الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا در صحبت با رادیو آزادی، همچنین گفت که طالبان باید به نقض حقوق بشری زنان و دختران افغان پایان بدهند :

"رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان وحشتناک است، طالبان باید به نقض های حقوق بشری زنان و دختران افغانستان پایان بدهند."

رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان وحشتناک است

طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها و آموزش در انستیتوت های آموزش طبی منع شدند. کار زنان و دختران افغان در بسیاری ادارات دولتی و همۀ موسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شده، ممنوعیت رفتن زنان افغان به حمام‌های زنانه، پارک‌ها و تفریح‌گاه‌ها، سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی، از موارد دیگر نقض‌ حقوق بشری زنان و دختران افغان از سوی طالبان به شمار می‌رود.

وضع این محدودیت های شدید بر زنان و دختران در افغانستان، باعث انتقادات شدید سازمان ها، نهاد هایی بین المللی و فعالان حقوق بشر شده و به گفتۀ الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا، همین وضعیت و محدودیت ها از سوی طالبان، باعث شده که حکومت آنها در حدود ۵سال به رسمیت شناخته نشده است.

حکومت طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور جهان به جز از روسیه، به رسمیت شناخته نشده است.