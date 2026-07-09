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در جنوب ایران صدای انفجارهای تازه شنیده شد
در جنوب ایران صدای انفجارهای تازه شنیده شد؛ عمان با وضع مالیه بر عبور کشتیها از تنگه هرمز مخالفت کرد.
رسانههای ایرانی شامگاه پنجشنبه (۱۸ سرطان) از شنیده شدن صدای انفجارهای تازه در دو منطقه در جنوب ایران، از جمله بوشهر، خبر دادند.
خبرگزاری مهر گزارش داد: «دقایقی پیش صدای دو انفجار در نزدیکی شهرهای بوشهر و چغادک شنیده شد.»
پیش از این، روز پنجشنبه، نیروهای امریکایی مناطقی در بوشهر، از جمله مناطق ماحول نیروگاه هستهای این شهر، را هدف حمله قرار داده بودند.
با انتشار این گزارش، احتمال ادامه حملات امریکا به مناطق جنوبی ایران دیده می شود.
همزمان، خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داد که عمان بهطور رسمی به سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از دریافت حقالعبور یا وضع مالیه بر کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، حمایت نمیکند.
پس از حملات امریکا و اسرائیل به ایران، سپاه پاسداران در نخستین اقدام خود به همه کشتیها هشدار داد که اگر بدون اجازه از تنگه هرمز عبور کنند، هدف قرار خواهند گرفت.
از آغاز جنگ تاکنون، حکومت ایران چندین بار تأکید کرده است که مدیریت تنگه هرمز در نهایت میان ایران و عمان تقسیم میشود، زیرا این دو کشور در شمال و جنوب این آبراه مهم قرار دارند و تصمیمگیری درباره مدیریت و هزینههای عبور و مرور بر عهده آنها است.
اکنون عمان به سازمان بینالمللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اطلاع داده است که با دریافت هزینه یا حقالعبور از کشتیها در تنگه هرمز مخالف است.
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سازمان ملل متحد: از سال ۲۰۲۳ بیش از ۶ میلیون افغان به کشورشان بازگشتهاند
سازمان ملل متحد می گوید که از سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، بیش از ۶ میلیون افغان به کشورشان بازگشتهاند که از جمله، حدود ۲.۹ میلیون تن آنها در سال ۲۰۲۵ برگشتهاند.
به گفتۀ این سازمان تاکنون تنها در سال جاری، بیش از ۷۵۰ هزار تن به افغانستان بازگشتهاند و پیشبینی میشود که تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۲.۵ میلیون تن دیگر نیز به افغانستان بازگردند.
براساس گزارش سازمان ملل متحد که در ریلیف ویب منتشر شده، الکساندر دِ کرو، مسئول برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد و برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جامعهٔ جهانی خواسته اند تا سرمایهگذاری عاجل و پایدار را در افغانستان فراهم سازد؛ زیرا به گفتۀ آنها، یکی از بزرگترین موجهای بازگشت مهاجران در جهان، فشار عظیمی را بر جوامعی در افغانستان وارد کرده که با فقر شدید، شوکهای ناشی از تغییرات اقلیمی و فرصتهای محدود اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
این در حالیست که به گفتۀ مقامات پاکستان، سر روز جمعه(19 سرطان) موج تازۀ از دستگیری افغان های مهاجری که در پاکستان ویزۀ معتبر ندارند، آغاز شده است.
قزاقستان و افغانستان روی گسترش همکاریهای بانکی گفتگو کردند
سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان، در ملاقات با محمداسماعیل غضنفر، رئیس بانک غضنفر، در مورد گسترش همکاریهای بانکی بهمنظور تسهیل تجارت دوجانبه بین افغانستان و قزاقستان گفتوگو کرد.
براساس آستانه تایمز، در این دیدار، ژومانگارین تقویت روابط تجارتی و اقتصادی با افغانستان را با اهمیت خوانده، تأکید کرد که ایجاد زیربنای بانکی مطمئن و شفاف، نقش اساسی در تأمین پرداختهای فراسرحدی دارد.
براساس گزارش، در حال حاضر، از جملۀ ۲۳ بانک فعال قزاقستان، دو بانک آن با بانکهای افغانستان روابط بانکی دارند و ارزش صادرات قزاقستان به افغانستان به ۳۳۸.۵ میلیون دالر رسیده که عمدتاً ناشی از افزایش صادرات گندم، روغن آفتاب پرست و سایر محصولات بوده است.
این در حالیست که بعد از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان در اگست 2021سیستم بانکی افغانستان با تحریم های بین المللی مواجه شده است.
پروژه اعمار دومین فابریکۀ تولید سمنت در جبلالسراج افتتاح شد
پروژه اعمار دومین فابریکۀ بزرگ تولید سمنت در ولسوالی جبلالسراج ولایت پروان رسماً افتتاح شد.
ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیسالوزرای حکومت طالبان در امور اقتصادی، روز پنجشنبه(۱۸ سرطان) در مراسم افتتاح این پروژه، آن را گامی مهم در زمینۀ تقویت سکتور صنعت، تحقق خودکفایی اقتصادی و توسعه تولیدات داخلی کشور عنوان کرد.
همچنین، مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیسالوزرا در امور اداری، اعلام کرده که این فابریکۀ جدید ظرفیت تولید پنج هزار تُن سمنت را در هر ۲۴ ساعت خواهد داشت و قادر خواهد بود بخش قابل توجهی از نیاز داخلی افغانستان به سمنت را تأمین کند.
بر اساس خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، این فابریکه از سوی شرکت انکشاف ملی به مصرف ۹۰ میلیون دالر امریکایی اعمار و تا سه سال دیگر به بهرهبرداری سپرده خواهد شد.
حکومت طالبان در حالی از پروژه اعمار دومین فابریکۀ تولید سمنت در جبلالسراج خبر می دهد که افغانستان برای تامین سمنت مورد نیاز خود شدیداً به کشورهای همسایه وابسته است و بعد از مسدود شدن راه های مواصلاتی با پاکستان، قیمت آن به شدت افزایش یافته است.
در نتیجۀ آتشسوزی یک فابریکه در چین حداقل 28 تن کشته شدند
در نتیجۀ آتشسوزی در یک فابریکۀ تولید بوت در جنوبشرق چین حداقل 28 تن کشته شدند.
براساس رسانه دولتی سی سی تی وی، نیروهای اطفائیه تا ناوقت دیروز در تلاش بودند تا آتش را مهار ساخته، افرادی را که در داخل ساختمان فابریکه گیر مانده بودند، نجات دهند.
براساس سی سی تی وی، این آتشسوزی در شهر جینجیانگ، در ولایت فوجیان در چین رخداده است.
خبر گزاری رویترز، تعداد تلفات ناشی از این رویداد را دیروز 28 تن گزارش داد، اما احتمال دارد که تعداد آن افزایش یابد.
بر اساس آمار رسمی، هزاران شرکت فعال در شهر جینجیانگ در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۱.۲ میلیارد جوره بوت تولید کردند که معادل ۲۰ درصد تولید بوت در جهان را تشکیل می داد.
وزارت صحت ایران: در حملات دو روز اخیر امریکا ۱۴ نفر کشته شدهاند
وزارت صحت ایران اعلام کرده است که در حملات دو روز اخیر ایالات متحده به این کشور، دستکم ۱۴ نفر کشته و ۷۸ نفر دیگر زخمی شدهاند.
حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صحت ایران پنجشنبه ۱۸ سرطان گفت که نیروهای امریکایی تاکنون پنج ولایت ایران را هدف حمله قرار دادهاند.
به گفته او، از میان زخمیان، ۴۷ نفر همچنان در شفاخانهها بستری هستند و سایر مجروحان پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شدهاند.
این مقام وزارت صحت مشخص نکرده است که آمار تلفات اعلامشده شامل نیروهای نظامی نیز میشود یا تنها مربوط به افراد ملکی است.
پیش از این، اردوی ایران از کشته شدن هشت نظامی و سپاه پاسداران نیز از کشته شدن یکی از نیروهای خود در حملات شب نخست امریکا خبر داده بودند.
شاپور زدران با حضور گسترده مردم در کابل به خاک سپرده شد
پیکر شاپور زدران، ستاره پیشین کریکت افغانستان، روز پنجشنبه ۱۸ سرطان در تپه مرنجان (نادرخان) شهر کابل به خاک سپرده شد.
هزاران تن از شهروندان، ورزشکاران، کریکتبازان کنونی و پیشین و هواداران کریکت برای ادای نماز جنازه و شرکت در مراسم خاکسپاری شاپور زدران گرد هم آمدند.
شاپور زدران پس از یک دوره بیماری، دوشنبهشب در یکی از شفاخانههای هند در سن ۳۸ سالگی درگذشت و پیکرش روز چهارشنبه به کابل منتقل شد.
شورای بینالمللی کریکت (ICC) نیز با نشر اعلامیهای، درگذشت این کریکتباز ۳۸ ساله را ضایعهای بزرگ برای جامعه جهانی کریکت خواند و تأکید کرد که او بهعنوان یکی از چهرههای تأثیرگذار کریکت افغانستان، همواره در خاطرهها زنده خواهد ماند.
ترمپ از احتمال کشته شدن رهبران جدید ایران سخن گفت؛ تهران از تلفات نظامی خبر داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، پس از پایان نشست سران کشورهای عضو ناتو در انقره، از عملکرد خود در قبال جنگ با ایران دفاع کرده و گفت که ممکن است رهبران جدید ایران نیز کشته شوند.
ترمپ روز چهارشنبه ۱۷ سرطان در یک نشست خبری در انقره، درباره رهبران ایران گفت: "آنها رهبرانی داشتند؛ دیگر وجود ندارند. اکنون رهبران دیگری دارند و ممکن است آنها نیز از بین بروند."
او همچنین افزود که خودش نیز ممکن است هدف قرار گیرد، زیرا به گفته او، "هدف شماره یک" ایران است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که در جریان حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل، آیت الله علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و شماری از فرماندهان نظامی و مقامهای ارشد این کشور کشته شدند.
رئیسجمهور امریکا درباره احتمال آغاز دور تازه درگیریها میان واشنگتن و تهران گفت که هر رویدادی ممکن است به سرعت پایان یابد و هدف امریکا وارد شدن به یک درگیری طولانیمدت نیست.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که اردوی امریکا در واکنش به حملات منتسب به ایران علیه کشتیها در تنگه هرمز، اهدافی را در جنوب ایران هدف قرار داد.
همزمان، اردوی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در پی حملات چهارشنبه شب امریکا هشت تن از نیروهای نظامی آن در سه پایگاه کشته شدند.
بر اساس بیانیه روابطعمومی اردوی ایران که رسانههای آن کشور بازتاب دادهاند، این نیروها در بندرعباس و بوشهر «بر اثر اصابت پرتابههای دشمن» کشته شدند.
پیکر شاپور زدران، ستاره پیشین کریکت افغانستان، پنجشنبه در کابل به خاک سپرده میشود
پیکر شاپور زدران، کریکتباز پیشین افغانستان، روز پنجشنبه ۱۸ سرطان، پس از ادای نماز جنازه در عیدگاه کابل در تپه مرنجان (نادرخان) به خاک سپرده خواهد شد.
شاپور زدران، ملیپوش پیشین تیم ملی کریکت افغانستان، ناوقت دوشنبه شب پس از یک دوره بیماری، در سن ۳۸ سالگی در یکی از شفاخانه های هند درگذشت.
پیکر او عصر چهارشنبه از هند به کابل منتقل شد. برای استقبال و انتقال جنازه، شماری از کریکتبازان کنونی و پیشین تیم ملی، همراه با جمع زیادی از هواداران کریکت، در میدان هوایی کابل حضور یافتند.
شورای بینالمللی کریکت (ICC) نیز با نشر اعلامیهای، درگذشت شاپور زدران را ضایعهای بزرگ برای جامعه کریکت خواند و تأکید کرد که او بهعنوان یکی از چهرههای تأثیرگذار کریکت افغانستان، همواره در خاطرهها زنده خواهد ماند.
سازمان جهانی صحت: ۱۵۰ مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه بسته شدهاند
سازمان جهانی صحت (WHO) اعلام کرده است که از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، حدود ۱۵۰ مرکز صحی در افغانستان که با حمایت نهادهای امدادرسان فعالیت میکردند، به دلیل کمبود بودجه بسته شده یا فعالیتشان به حالت تعلیق درآمده است.
این سازمان روز چهارشنبه، ۱۷ سرطان، با نشر پیامی در صفحه ایکس خود نوشت که در پی بسته شدن این مراکز، دسترسی میلیونها نفر به خدمات صحی کاهش یافته است.
به گفته این نهاد، در نتیجه این وضعیت، کارکنان صحی توانایی ارائه واکسین به کودکان را از دست دادهاند و مادران و بیماران نیز به خدمات صحی ضروری و باکیفیت دسترسی کافی ندارند.
سازمان جهانی صحت میگوید که در حال حاضر ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند که از این میان، بیش از ۱۴ میلیون نفر به خدمات صحی نیازمند هستند.
این سازمان همچنین هشدار داده است که نظام صحی افغانستان، که در نتیجه دههها جنگ آسیب دیده، در سالهای اخیر با کاهش کمکهای بینالمللی و بازگشت میلیونها مهاجر به کشور، با فشارهای فزایندهای روبهرو شده است.