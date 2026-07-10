قمرگل که حدود یک سال پیش از ولایت هرات افغانستان به جرمنی آمده است، میگوید پس از ورود به این کشور دچار افسردهگی شدید شدهاست.
او میافزاید که هنوز هم بهگونه کامل از این وضعیت بیرون نشده و روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشته است.
گاهی فشار روحی آنقدر زیاد میشد که ناچار میشدم ساعتها گریه کنم
قمرگل به رادیو آزادی گفت: "وقتی به جرمنی آمدم، دوری از وطن و خانواده برایم بسیار دشوار بود. بسیار ناراحت بودم و روزهای بسیار سختی را سپری کردم. گاهی فشار روحی آنقدر زیاد میشد که ناچار میشدم ساعتها گریه کنم."
افسردهگی نوعی اختلال روانی است که در آن فرد برای مدت طولانی احساس غم، ناامیدی و بیانگیزهگی میکند، علاقهاش به فعالیتهای مورد نظرش کاهش مییابد، دچار بیخوابی، کاهش اشتها، خستهگی و کمبود انرژی میشود، توانایی تمرکز و تصمیمگیری را از دست میدهد، خود را سرزنش میکند و حتی ممکن است به مرگ یا خودکشی نیز فکر کند.
آرزو، باشنده بلجیم که سه سال پیش از افغانستان به این کشور آمده است، میگوید او نیز در آغاز همین وضعیت را تجربه کرده و دچار افسردهگی شده بود.
وقتی کسی از کشورش مهاجر میشود، تصور میکند همین که پایش به اروپا برسد، همه مشکلاتش حل خواهد شد، اما وقتی به اینجا میرسد، میبیند که زندهگی بسیار دشوار است
او گفت: "وقتی کسی از کشورش مهاجر میشود، تصور میکند همین که پایش به اروپا برسد، همه مشکلاتش حل خواهد شد، اما وقتی به اینجا میرسد، میبیند که زندهگی بسیار دشوار است و باید همه چیز را دوباره از صفر آغاز کند. همین مسئله باعث میشود که به مشکلات روحی و روانی مبتلا شود. من خودم نیز این وضعیت را تجربه کردهام."
قابل یادآوری است که پیش از این نیز شماری از افغانهایی که تازه به کشورهای غربی رسیدهاند، در گفتوگو با رادیو آزادی از دشواری یادگیری زبان، کمبود مسکن و طولانی بودن روند دریافت اسناد اقامت ابراز نگرانی کرده بودند.
گفتنیست که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، صدها هزار افغان به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند که شمار زیادی از آنان هنوز هم در کشورهای سوم، بهویژه کشورهای همسایه افغانستان، در شرایط دشوار به سر میبرند و در انتظار بررسی پروندههای پناهندهگی خود هستند.
داکتران میگویند که افسردهگی در میان افغانهای مهاجر دلایل گوناگونی دارد که بیشتر آنها به شرایط محیطی مربوط میشود.
داکتر مصباحالله کوشان، متخصص بیماریهای عقلی و عصبی در این مورد به رادیو آزادی گفت: "افسردهگی یا دیپریشن عوامل مختلفی دارد، از جمله سفرهای پرخطر و دشوار در جریان مهاجرت، بیکاری یا پیدا نکردن شغلی متناسب با تخصص، دوری طولانیمدت از خانواده، اقارب و دوستان، تجربه جنگ، خشونت و رویدادهای تلخ در افغانستان، طولانی و نامعلوم بودن روند پناهندهگی، ندانستن زبان کشور میزبان و دشواری سازگاری با فرهنگ جدید، تبعیض و برخوردهای نژادپرستانه، نگرانی درباره اعضای خانواده در افغانستان و همچنین استفاده از مواد مخدر و الکل، همهگی خطر ابتلا به افسردهگی را افزایش میدهند."
افسردهگی یا دیپریشن عوامل مختلفی دارد، از جمله سفرهای پرخطر و دشوار در جریان مهاجرت، بیکاری یا پیدا نکردن شغلی متناسب با تخصص، دوری طولانیمدت از خانواده، اقارب و دوستان، تجربه جنگ، خشونت
او میگوید که برای کاهش این خطرات، برخورداری از حمایت اجتماعی و سازگاری ذهنی با جامعه میزبان بسیار مهم است و توصیه میکند اگر وضعیت فرد مبتلا به افسردهگی شدید باشد، حتماً باید به داکتر مراجعه کند.
بهگفته داکتران، افسردهگی در بسیاری از موارد از طریق رواندرمانی، دوا یا ترکیبی از هر دو، قابل درمان و کنترل است.
افغانهای مقیم کشورهای غربی در حالی از افزایش نگرانیها و ابتلا به افسردهگی سخن میگویند که یک هیئت پنجنفری حکومت طالبان در دوم سرطان، به دعوت اتحادیه اروپا به بلجیم سفر کرد.
بهگفته اتحادیه اروپا، این هیئت برای انجام گفتوگوهای تخنیکی درباره بازگرداندن مهاجران افغان که این خود یکی از چالشهای جدی برای این مهاجران است، به بروکسل دعوت شده بود.
مگنوس برونر، کمیشنر امور داخله و مهاجرت اتحادیه اروپا، گفته است که ۲۰ کشور عضو این اتحادیه از کمیسیون اروپا خواسته بودند تلاشها برای هماهنگی روند بازگرداندن مهاجران به افغانستان را سازماندهی کند.
او افزوده است که در گفتوگو با این هیئت، موضوع بازگرداندن افغانهای که در جرایم دست داشته اند، نیز مطرح شدهاست.