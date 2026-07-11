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شنبه ۲۰ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۵۷

خبر ها

از شنیده شدن صدای انفجارات در جنوب شرق تهران، خبر داده شده است

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صبح امروز(شنبه ۲۰ سرطان) برخی رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجارات و بلند شدن دود ناشی از آن در منطقهٔ پاکدشت و قیامدشت در جنوب شرق تهران خبر دادند.

براساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی لحظاتی پس از نشر این گزارش‌ها، خبرگزاری‌های ایران از قول والی پاکدشت اعلام کردند که این انفجارات «ناشی از امحای مهمات باقی‌مانده از جنگ» بوده است.

رسانه‌های ایران همچنین از قول این مقام دولتی نوشته اندکه این «عملیات کنترل‌شده از قبل برنامه‌ریزی شده بود»، اما توضیحات در مورد اعلام قبلی در این مورد ارائه نکرده اند.

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امروز، یازدهم جولای، روز جهانی نفوس است

آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد(آرشیف)
آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد(آرشیف)

این روز به ابتکار سازمان ملل متحد، به دنبال توجه به رسیدن نفوس جهان به پنج میلیارد تن در یازدهم جولای ۱۹۸۷ میلادی نام‌گذاری شد و هدف آن افزایش آگاهی در مورد مسائل مربوط به نفوس و ارتباط آن با توسعه پایدار است

آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیام خود به مناسبت این روز گفته که نسل جوان امروز بزرگترین نسل جوان را تاریخ جهان تشکیل می‌دهد و آینده بشریت به میزان سرمایه‌گذاری بر آموزش، صحت، کار شایسته و توانمندسازی آنان بستگی دارد.

گوتیرش تأکید کرده که جوانان خواهان فرصت، عدالت و امکان تصمیم‌گیری در مورد آینده خود هستند و جامعه جهانی باید با افزایش سرمایه‌گذاری، این خواسته‌ها را به واقعیت تبدیل کند.

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تیم کریکت سپین‌غر در مسابقه با تیم آمو، ۱۶۷ دوش را هدف تعیین کرد

لیگ شپږیزه(آرشیف)
لیگ شپږیزه(آرشیف)

تیم کریکت سپین‌غر پلنگان در مسابقه در برابر تیم نهنگان آمو، با از دست دادن ۷ ویکت، ۱۶۷ دوش را هدف تعیین کرد.

این مسابقه قبل از ظهر امروز(20 سرطان) در استدیوم کریکت مسرور، در ولایت خوست، آغاز شده است.

مسابقۀ دیگر لیگ شپږیزه، پس ظهر امروز بین تیم‌های نگهبانان بست و قهرمانان مس عینک برگزار می‌شود.

یازدهمین دور از اول جولای آغاز شده و مسابقه نهایی آن در ۱۴ جولای دایر خواهد شد.

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عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ افغانستان، به امریکا تحویل داده شد

عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ جمهوری مخلوع افغانستان(آرشیف)
عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ جمهوری مخلوع افغانستان(آرشیف)

عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ جمهوری مخلوع افغانستان، که به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگهداری غیرقانونی سلاح دستگیر شده بود، به ایالات متحدۀ امریکا تحویل داده شد.

وزارت عدلیه امریکا در یک اعلامیه گفته که «عبدالظاهر قدیر روز جمعه(۱۹ سرطان) در برابر یک محکمۀ فدرال در شهر نیویورک حاضر شد و محکمه تصمیم گرفت که تا برگزاری محاکمه، او در توقیف باقی بماند.»

آقای قدیر در ماه می سال ۲۰۲۵ میلادی از یک هوتل در شهر نایروبی، پایتخت کینیا، دستگیر شده بود.

به گفتۀ وزارت عدلیه امریکا «عبدالظاهر قدیر رهبری یک شبکه جنایی را در افغانستان بر عهده داشت و در قاچاق مواد مخدر خطرناک و سلاح‌های سنگین دست داشته است.»

در صورتی که اتهامات واردشده بر عبدالظاهر قدیر ثابت شود، ممکن است به حداقل ۱۰ سال زندان و یا حبس ابد محکوم شود.

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رئیس جمهور ترمپ: واشینگتن و تهران توافق کرده‌اند تا گفت‌وگوها را ادامه دهند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید واشینگتن و تهران توافق کرده‌اند تا گفت‌وگوها را ادامه دهند، اما آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود، دیگر به پایان رسیده است.

همزمان، امریکا فشار بر ایران را برای توقف حملات بر کشتی‌ها در تنگهٔ هرمز افزایش داده و خواستار تعهد علنی تهران به باز نگه‌داشتن این آبراه بروی کشتیرانی بین‌المللی شده است.

ترامپ روز جمعه در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشال» متعلق به او نوشته که «جمهوری اسلامی ایران از ما خواسته است گفت‌وگوها را ادامه دهیم. ما با این درخواست موافقت کرده‌ایم، اما ایالات متحده به‌صراحت به آن‌ها اعلام کرده که آتش‌بس پایان یافته است.»

اما تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی درخواست مذاکره با امریکا نداده و تنها با میزبانی از یک میانجی قطری موافقت کرده است.

براساس خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به عمان سفر کرد. محور اجندای این سفر، مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه وضعیت در تنگه هرمز، خوانده شده است.

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وزیر امور خارجۀ ایران، به مسقط، پایتخت عمان، سفر کرد

عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران(آرشیف)
عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران(آرشیف)

عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، روز شنبه(۲۰ سرطان) به شهر مسقط، پایتخت عمان، سفر کرد تا درمورد تحولات منطقه به‌ویژه تنگۀ هرمز با مقامات آن کشور گفت‌وگو کند.

این سفر یک روز پس از آن صورت گرفت که بر اساس برخی گزارش‌ها، ایالات متحدۀ امریکا خواستار تعهد علنی تهران در زمینۀ باز نگهداشتن تنگۀ هرمز برای کشتیرانی بین‌المللی شد.

براساس خبرگزاری بلومبرگ، عمان رسماً مخالفت خود با دریافت حق العبور از تردد در تنگۀ هرمز را به سازمان ملل متحد اعلام کرده است.

در پی درگیری های نظامی اخیر در منطقه تنگۀ هرمز که با حمله بر چند کشتی در آب‌های عمان آغاز شد، امریکا با حملات هوایی بر ده‌ها هدف در جنوب ایران پاسخ داد و تهران نیز در واکنش بار دیگر حملات راکتی و طیارات بی‌پیلوت را بر برخی مناطق در کشورهای منطقه انجام داد.

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا آتش‌بس با ایران را «پایان‌یافته» اعلام کرده، اما در عین حال از ادامه یافتن گفت‌وگوها خبر داده است.

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کمپاین تطبیق واکسین پولیو در همۀ کنر و پنج ولسوالی نورستان آغاز شد

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کمپاین تطبیق واکسین پولیو روزشنبه(۱۹ سرطان) در همۀ ولسوالی‌های ولایت کنر و پنج ولسوالی نورستان شامل برگ‌متال، کامدیش، پارون، واما و وایگل آغاز شد.

نهاد "افغانستان عاری از پولیو" در شبکه اکس گفته که این کمپاین شامل واکسین تزریقی و خوراکی برای کودکان زیر پنج سال است.

افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان اند که تا هنوز بیماری پولیو در آنها ریشه کن نشده و بر اساس آمار سازمان صحی جهان، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، شش مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است.

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خلیل‌زاد: وقت آن رسیده که رهبر طالبان اجازۀ بازگشت دختران را به مکاتب و پوهنتون‌ها بدهد

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه سابق ایالات متحد برای صلح افغانستان(آرشیف)
زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه سابق ایالات متحد برای صلح افغانستان(آرشیف)

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه سابق ایالات متحد برای صلح افغانستان، می گوید که «غم‌انگیز و اشتباه» است که زنان و دختران افغان اجازه اشتراک در  امتحان کانکور پوهنتون های این کشور را ندارند.

خلیل‌زاد، روز جمعه(۱۹ سرطان ) در شبکۀ اکس نوشته، وقت آن رسیده که رهبر طالبان اجازۀ بازگشت دختران و زنان جوان را به مکاتب متوسطه و پوهنتون‌های دولتی بدهد.

الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا نیز اخیراً در صحبت با رادیو آزادی، رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان را وحشتناک خوانده گفت، طالبان باید به نقض حقوق بشری زنان و دختران افغانستان پایان دهند.

حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، نیز در مورد حذف زنان و دختران از کانکور ابراز نگرانی کرده و خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها به روی آنها شده بود.

در امتحانات کانکور سال ۱۴۰۵ شمسی که نتایج آن روز دوشنبۀ گذشتۀ اعلام شد، برای پنجمین سال پیهم دختران و زنان جوان افغان اشتراک نداشتند.

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رحمن‌الله لکنوال، به شفاخانه منتقل شده است

رحمن‌الله لکنوال که به تیراندازی بر دو عضو گارد ملی امریکا متهم است(آرشیف)
رحمن‌الله لکنوال که به تیراندازی بر دو عضو گارد ملی امریکا متهم است(آرشیف)

رحمن‌الله لکنوال، افغانی که به تیراندازی بر دو عضو گارد ملی امریکا در نزدیک یک ایستگاه متروی واشنگتن دی‌سی متهم است، پس از خودداری از صرف غذا و آب در زندان، به شفاخانه منتقل شده است.

براساس روزنامه واشنگتن پست، امیت مهتا، قاضی فدرال امریکا، گفته که لکنوال در شفاخانه پوهنتون جورج واشنگتن تحت تداوی قرار دارد.

بر اساس اسناد محکمه، سارنوال‌ها می گویند که رحمن‌الله لکنوال ۳۰ ساله، با یک اسلحه سرقت‌شده در ۲۶ نوامبر گذشته، در نزدیک ایستگاه متروی «فاراگات وست»، در حومۀ قصر سفید، بر نیروهای گارد ملی امریکا تیراندازی کرده است.

در نتیجه این تیراندازی، دو عسکر گارد ملی امریکا؛ سارا بکستروم ۲۰ ساله، و اندرو ولف ۲۴ ساله، زخمی شدند. بکستروم در اثر جراحات وارده جان باخت، اما ولف نجات یافت. دو عضو دیگر گارد ملی نیز در این حمله زخمی شدند.

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اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا، تعرفه‌های خاص را برای صادرات افغانستان در نظر گرفته است

یکی از نشست های سران اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا(آرشیف)
یکی از نشست های سران اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا(آرشیف)

وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان می‌گوید که اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا که متشکل از روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغیزستان است، برای تسهیل تجارت و کاهش موانع گمرکی، تعرفه‌های ترجیحی را برای صادرات افغانستان در نظر گرفته است.

براساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت در ملاقات با شماری از صادرکنندگان محصولات افغانستان به کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی یوراسیا گفته که در تلاش است تا مراکز پروسس صادرات را در کابل و زون‌های مختلف کشور ایجاد کند.

به گفتۀ عزیزی، با تکمیل این مراکز، روند صادرات محصولات افغانستان آسان‌تر و منظم‌تر خواهد شد.

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