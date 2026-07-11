از شنیده شدن صدای انفجارات در جنوب شرق تهران، خبر داده شده است

این روز به ابتکار سازمان ملل متحد، به دنبال توجه به رسیدن نفوس جهان به پنج میلیارد تن در یازدهم جولای ۱۹۸۷ میلادی نام‌گذاری شد و هدف آن افزایش آگاهی در مورد مسائل مربوط به نفوس و ارتباط آن با توسعه پایدار است

آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیام خود به مناسبت این روز گفته که نسل جوان امروز بزرگترین نسل جوان را تاریخ جهان تشکیل می‌دهد و آینده بشریت به میزان سرمایه‌گذاری بر آموزش، صحت، کار شایسته و توانمندسازی آنان بستگی دارد.

گوتیرش تأکید کرده که جوانان خواهان فرصت، عدالت و امکان تصمیم‌گیری در مورد آینده خود هستند و جامعه جهانی باید با افزایش سرمایه‌گذاری، این خواسته‌ها را به واقعیت تبدیل کند.