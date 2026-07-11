عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران می‌گوید که در دیدار با وزیر خارجه عمان درباره سازوکارهای مناسب برای تأمین رفت‌وآمد امن کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز تبادل نظر کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آقای عراقچی این مطلب را روز شنبه ۲۰ سرطان در کانال تلگرام خود منتشر کرده، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است.

براساس گزارش رسانه‌های ایرانی، او روز شنبه در رأس یک هیئت دولتی به عمان سفر کرده تا با مقام‌های آن کشور درباره تحولات منطقه، به‌ویژه وضعیت تنگه هرمز، گفتگو کند.

این سفر یک روز پس از آن انجام شد که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد عمان مخالفت قاطع خود را با دریافت هزینه از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، به سازمان ملل متحد اعلام کرده است.

بر اساس توافق میان ایران و ایالات متحده، ایران و عمان به‌گونه مشترک رفت‌وآمد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز را تنظیم خواهند کرد.