شماری از اعضای تیم ملی کریکت زنان افغانستان که در استرالیا زندگی می‌کنند، در هفته‌های اخیر تلاش‌های خود را افزایش داده‌اند تا شورای بین‌المللی کریکت به آنان اجازه دهد به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کنند.

همچنین انتظار می‌رود شورای بین‌المللی کریکت مدت حمایت مالی خود از تیم کریکت زنان افغانستان در تبعید را نیز تمدید کند.

سال گذشته، بوردهای کریکت انگلستان، استرالیا و هند، با همکاری شورای بین‌المللی کریکت، برنامه‌ای را برای حمایت از بازیکنان زن کریکت افغانستان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ کشور را ترک کرده و به استرالیا پناه برده‌اند، اعلام کردند.

اعضای این تیم که اخیراً به بریتانیا سفر کرده‌اند، در دیدار با شماری از مسئولان شورای بین‌المللی کریکت نیز درخواست خود را برای به‌رسمیت شناخته شدن این تیم مطرح کرده‌اند

آنان افزون بر شرکت در چند مسابقه در بریتانیا، دیدار نهایی جام جهانی کریکت زنان (۲۰ آوره) را نیز از نزدیک تماشا کرده‌اند.

اعضای تیم کریکت زنان افغانستان در تبعید، در اواخر ماه گذشته نیز از شورای بین‌المللی کریکت خواستند به آنان اجازه دهد تا به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کنند.

شفیقه خان، یکی از اعضای این تیم که اکنون در شهر کانبرا، پایتخت استرالیا، زندگی می‌کند، پیش‌تر به شبکه خبری ABC گفته بود که شورای بین‌المللی کریکت باید همانند فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) که به تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید اجازه فعالیت داده است، به تیم کریکت زنان افغانستان نیز اجازه دهد تا به نمایندگی از کشورشان در مسابقات بین‌المللی شرکت کنند.

او گفته است تصمیم فیفا به بسیاری از زنان افغان، صرف‌نظر از این‌که در کدام کشور زندگی می‌کنند، امید بخشیده است که بتوانند نماینده کشورشان باشند و مسیر مورد علاقه خود را دنبال کنند.

اکیل لطیفی، یکی دیگر از اعضای این تیم نیز گفته که آنان نماینده زنانی هستند که در افغانستان از حق ورزش محروم شده‌اند.

او ابراز امیدواری کرده است که روزی تیم ملی کریکت زنان افغانستان دوباره زیر پرچم ملی کشور در رقابت‌های بین‌المللی به میدان برود.

بازیکنان تیم کریکت زنان افغانستان در اوایل ماه جاری سرطان نیز با شاه چارلز سوم، پادشاه بریتانیا دیدار کردند و او نیز حمایت خود را از این تیم اعلام کرد.

بخش ورزشی بی‌بی‌سی روز شنبه ۲۰ سرطان، در گزارشی نوشت که مسئولان گروه کاری حمایت از تیم کریکت زنان افغانستان، در حاشیه نشست سالانه شورای بین‌المللی کریکت در شهر ادینبرو گردهم آمدند و پیشنهاد کردند که این برنامه حمایتی ادامه یابد.

بر اساس این گزارش، عمران خواجه، معاون شورای بین‌المللی کریکت، این پیشنهاد را که از سوی مسئولان بورد کریکت انگلستان و ویلز، کریکت استرالیا و بورد کنترل کریکت هند نیز حمایت شده است، شام روز شنبه به نشست رسمی هیئت مدیره شورا ارائه خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که هیئت مدیره درباره تمدید حمایت مالی از تیم کریکت زنان افغانستان گفتگو خواهد کرد و احتمال می‌رود این حمایت تا سال ۲۰۳۲ ادامه یابد.

با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا درباره به‌رسمیت شناختن رسمی این تیم در سطح بین‌المللی نیز تصمیمی اتخاذ خواهد شد یا خیر

در سندی که قرار است هیئت مدیره درباره آن بحث کند، این پیشنهاد نیز گنجانده شده است که شورای بین‌المللی کریکت به تیم زنان افغانستان اجازه دهد به‌صورت رسمی در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کند.

اعضای تیم کریکت زنان افغانستان در تبعید نیز امیدوارند که در صورت به‌رسمیت شناخته شدن، بتوانند همانند تیم ملی مردان افغانستان که در سال‌های اخیر در عرصه جهانی درخشیده است، برای افغانستان افتخارآفرینی کنند.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه در چارچوب سیاست‌ های سخت‌گیرانه خود علیه زنان و دختران، آنان را از حضور فعال در بسیاری از عرصه‌های علمی، تحصیلی و اجتماعی محروم کرده و همچنان زنان و دختران را از فعالیت‌های ورزشی، از جمله کریکت نیز منع کرده است.