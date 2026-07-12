فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا سنتکام اعلام کرد سومین دور حملات این هفته علیه ایران را روز یک‌شنبه ۲۱ سرطان به پایان رسانده است.

این حملات به گفته سنتکام، برای پاسخگو کردن نیروهای ایرانی در قبال حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شده است.

در بیانیه سنتکام آمده است: «نیروهای امریکایی حدود ۱۴۰ هدف نظامی ایران را با مهمات هدایت‌شونده دقیق که از جنگنده‌های مستقر در خشکی و بحر، طیاره های بی پیلوت و نیروی بحری شلیک شدند، هدف قرار دادند. این اهداف شامل مواضع موشکی و طیاره های بی سرنشین ایران، توانمندی‌های بحری، انبارهای مهمات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز نظارت ساحلی بوده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده می‌گوید «در جریان سه شب حمله طی این هفته، به دستور فرمانده کل قوا بیش از ۳۰۰ هدف» را مورد حمله قرار داده است تا توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری که آزادانه از تنگه هرمز عبور می‌کنند، کاهش یابد. عبور کشتی‌های تجاری از این گذرگاه حیاتی بین‌المللی همچنان ادامه دارد.

این بیانیه افزوده است که از اوایل ماه مه، نیروهای امریکایی به عبور موفق بیش از ۸۰۰ کشتی تجاری و ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کرده ‌اند.

سپاه پاسداران نیز در پاسخ به حملات امریکا، پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در عمان، قطر، کویت، بحرین و اردن را هدف حمله قرار داده است.

تاکنون مشخص نیست که این حملات تلفات یا خساراتی در پی داشته است یا خیر.

همچنین گزارش شده است که صدای چند انفجار از شهر دوحه، پایتخت قطر، شنیده شده است.

هم‌زمان، در بحرین نیز هشدار خطر حمله هوایی به صدا درآمده است.