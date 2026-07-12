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یکشنبه ۲۱ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۳۱
جهان

ایران بار دیگر تنگه هرمز را بست؛ سنتکام و سپاه پاسداران حملات متقابل انجام دادند

کشتی ها در تنگه هرمز در نزدیکی ساحل بندر عباس
کشتی ها در تنگه هرمز در نزدیکی ساحل بندر عباس

در پی حملات تازه سپاه پاسداران به چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و عمان، محمدباقر قالیباف،‌ رئیس پارلمان و رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران، در پیامی در شبکه ایکس به امریکا هشدار داد که زمان توافق‌های یک‌طرفه به پایان رسیده است.

در ادامه این پیام آمده است «به شما گفته بودیم سر قول‌تان بایستید یا بهایش را بپردازید.»

پیام تازه قالیباف همچنین همراه است با تصویر بخشی از تفاهم‌نامه موسوم به اسلام‌آباد میان تهران و واشنگتن.

در این تصویر قسمتی از بند پنجم از تفاهم‌نامه برجسته شده است که می‌گوید ایران ترتیبات عبور و مرور از تنگه هرمز را مشخص خواهد کرد.

در یک هفته گذشته سپاه پاسداران کشتی‌هایی را که به جای مسیر مورد نظر ایران از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان استفاده کرده‌اند هدف قرار داده است.

دو کشتی که در ۲۴ ساعت گذشته هدف حمله موشکی قرار گرفته‌اند نیز در نزدیکی عمان در تلاش بودند که از تنگه هرمز خارج شوند.

صبح روز یکشنبه نیروهای بحری سپاه پاسداران ایران بر یک کشتی در تنگه هرمز تیراندازی کردند.

سپاه پاسداران در اعلامیه‌ای گفته است که تنگه هرمز را بسته و تا اطلاع ثانوی و پایان مداخله‌های ایالات متحده، هیچ کشتی اجازه عبور از این مسیر را نخواهد داشت.

در ادامه این اعلامیه آمده است که چند کشتی با تحریک طرف‌های خارجی تلاش کردند از مسیری در تنگه هرمز عبور کنند که سپاه آن را غیرقانونی می‌داند.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شرق‌میانه در واکنش به تیراندازی سپاه به این کشتی، حملاتی را علیه ایران انجام داده است.

سنتکام صبح روز یکشنبه ۲۱ سرطان با انتشار اعلامیه‌ای اعلام کرد که مرحله تازه‌ای از حملات علیه ایران را آغاز کرده است.

بر اساس این اعلامیه، نیروهای امریکایی طی سه روز گذشته، ۱۴۰ هدف را در داخل ایران هدف قرار داده‌اند.

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