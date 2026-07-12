ایران بار دیگر تنگه هرمز را بست؛ سنتکام و سپاه پاسداران حملات متقابل انجام دادند

در پی حملات تازه سپاه پاسداران به چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و عمان، محمدباقر قالیباف،‌ رئیس پارلمان و رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران، در پیامی در شبکه ایکس به امریکا هشدار داد که زمان توافق‌های یک‌طرفه به پایان رسیده است.