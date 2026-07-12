او به رادیو آزادی گفت:

"۹۵ تا ۹۶ درصد مردم هلمند برق ندارند. برق به ولسوالی‌ها و مناطق اطراف نرسیده است. حتی منطقهٔ قلعهٔ بست که یک ساحهٔ تاریخی و پرنفوس است و در فاصلهٔ هفت کیلومتری مرکز شهر لشکرگاه قرار دارد، هنوز هم بدون برق است و برق ندارد."

باشندگان ولسوالی بتی‌کوت ولایت ننگرهار نیز سخنان مشابهی دارند. از میان آنان، عبیدالله می‌گوید که مردم دیگر ناامید شده‌اند و خودشان به اندازهٔ توان‌شان منابع برق آفتابی (سولری) تهیه کرده‌اند:

"در بتی‌کوت، در همین قریه زندگی می‌کنیم. ما پنل‌های سولری نصب کرده‌ایم و زیر پکه‌های سولری می‌نشینیم. هوا هم بسیار گرم است؛ ۴۴ درجه گرمی است."

شماری زیادی از مردم؛ اما به دلیل مشکلات اقتصادی، توان تهیهٔ برق سولری را ندارند

شماری از باشندگان کابل هفتهٔ گذشته در صحبت با رادیو آزادی از افزایش پرچاوی برق شکایت کرده گفته بودند که حتی در تابستان، ساعت‌ها برق ندارند و در نتیجه، کسانی که در آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند، با مشکل کمبود آب نیز مواجه شده‌اند.

این شکایت‌ها در حالی مطرح می‌شود که به‌تازگی رهبر طالبان برنامهٔ پنج‌سالهٔ انکشافی انرژی برق از سوی حکومت طالبان را تأیید کرده است؛ برنامه‌ای که در آن از شماری پروژه‌های تولید برق نیز یاد شده است.

بر اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان، این برنامه پیش از این از سوی کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان، تأیید شده بود.

در این خبر آمده که در این برنامه، ۲۵ پروژهٔ تولید برق از منابع داخلی مانند آب، آفتاب، باد و زغال‌سنگ، ۱۳ پروژهٔ نیمه‌تمام و ۲۳ پروژهٔ برنامه‌ریزی‌شده برای توسعهٔ خطوط انتقال برق، ۲۱ پروژهٔ نیمه‌تمام و ۲۱ پروژهٔ برنامه‌ریزی‌شده برای ساخت سب‌استیشن‌ها و ۳۴ پروژهٔ برنامه‌ریزی‌شده برای توزیع برق در نظر گرفته شده است.

گفته شده که با تکمیل این پروژه‌ها، در بخش انرژی توسعه و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به وجود خواهد آمد و وابستگی به برق وارداتی نیز کاهش خواهد یافت.

بر اساس گزارش‌ها، افغانستان در حال حاضر ۸۰ درصد برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه مانند تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران دریافت می‌کند.

این برق گاهی به دلیل عوامل تخنیکی و طبیعی قطع می‌شود و مردم به‌خصوص در فصل‌های زمستان و تابستان از قطع مکرر برق شکایت دارند.

شماری از انجینران بخش برق می‌گویند برای حل مشکلات برق در افغانستان باید منابع انرژی توسعه داده شود و به جای برق وارداتی، منابع تولید داخلی ایجاد شود.

از این میان انجینر گلاجان حیران به رادیو آزادی گفت:

منابع انرژی که داریم، به دلیل عدم انکشاف، مانند بخش باد، زغال‌سنگ، گاز و سولر، پیشرفت زیادی نکرده است و توجه لازم به آن نشده است

همچنان در طول این بیست سال هیچ منبع جدید تولید برق ایجاد نشد. تا زمانی که یک مدیریت منظم و علمی ایجاد نشود و برنامه‌ریزی درست صورت نگیرد، فکر می‌کنم این مشکل ادامه خواهد داشت."

این در حالی است که شرکت برشنا در کنترول حکومت طالبان بارها از قرارداد شماری از پروژه‌های بزرگ و کوچک در بخش تولید برق خبر داده است.

این شرکت به‌تازگی در صفحهٔ ایکس در ۱۱سرطان نوشته که یک شرکت ترکی می‌خواهد در زمینهٔ تولید برق از زباله‌ها در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.

در این خبر آمده که شرکت موسوم به (NKY) تجربهٔ سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق را در ۲۰ کشور جهان دارد.

پیش از این، در ماه دلو سال گذشته، میان شرکت برشنا و میرویس عزیزی تاجر افغان، قرارداد پنج پروژهٔ تولید برق با ظرفیت ۸۴۵ میگاوات امضا شده بود، شرکت برشنا گفته بود که ظرفیت این پروژه‌ها تقریباً برابر با میزان برق وارداتی افغانستان از کشورهای همسایه است.

بر اساس معلومات این شرکت هزینهٔ مجموعی این پروژه‌ها ۴۶۳ میلیون دالر است و در مدت ۲ تا ۳ سال تکمیل خواهد شد.