دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، یک‌شنبه(۲۱ سرطان) گفت که امریکا در واکنش به تازه‌ترین حملات ایران بر کشتی‌ها در تنگه هرمز، ضربات سنگینی بر این کشور وارد کرده است.

او در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبری سی‌ان‌ان که محور اصلی آن مرگ سناتور لیندزی گراهام بود، گفت: «دیشب ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم.»

او همچنین اعلام کرد که ایالات متحدۀ امریکا و ایران روز شنبه«بسیار به دستیابی به یک توافق نزدیک شده بودند.»

اردوی امریکا اعلام کرده که در تازه‌ترین حملات خود، ۱۴۰ هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده که واکنشی به حمله روز شنبه سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز بوده است.

در همین حال، درمورد وضعیت تنگه هرمز اظهارات متناقضی منتشر شده است.

یک نهاد ایرانی مسئول نظارت بر تطبیق ستراتیژی جدید تردد از این آبراه روز یک‌شنبه اعلام کرد که «عبور کشتی ها در حال حاضر امکان‌پذیر نیست»، اما رئیس‌جمهور امریکا در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت که «از نظر ما، تنگه باز است.»

ساعتی پیش‌تر قوماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحدۀ امریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد این آبراه حیاتی باز است و ایران بر آن کنترلی ندارد.