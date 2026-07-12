جهان
در پی موج گرمای شدید، ۹۹ تن در جرمنی غرق شدند
بر اساس آمار رسمی، ۹۹ تن در یک ماه گذشته در جرمنی بر اثر غرقشدن جان باخته اند؛ رقمی که از زمان موج گرمای بیسابقه سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون بیسابقه بوده است.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، فدراسیون نجاتغریق جرمنی یکشنبه(۲۱ سرطان) اعلام کرد که بیشترین قربانیان مردان جوان بوده اند؛ بیش از ۹۰ درصد جانباختگان مرد و ۴۰ تن از آنان زیر ۳۰ سال سن داشتند. بیشتر رویدادهای غرقشدن در دریاچهها و دریاها رخ داده است.
به گفتۀ این فدراسیون، مردان بیشتر خطر را نادیده میگیرند و گاهی نیز تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر وارد آب میشوند.
جرمنی در ماه جون شاهد موج گرمای شدید بود که درجۀ حرارات در برخی مناطق این کشور به ۴۱.۷ درجه سانتیگراد رسید.
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رئیسجمهور ترمپ: امریکا ضربات سنگینی بر ایران وارد کرده است
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، یکشنبه(۲۱ سرطان) گفت که امریکا در واکنش به تازهترین حملات ایران بر کشتیها در تنگه هرمز، ضربات سنگینی بر این کشور وارد کرده است.
او در گفتوگوی تلفنی با شبکه خبری سیانان که محور اصلی آن مرگ سناتور لیندزی گراهام بود، گفت: «دیشب ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم.»
او همچنین اعلام کرد که ایالات متحدۀ امریکا و ایران روز شنبه«بسیار به دستیابی به یک توافق نزدیک شده بودند.»
اردوی امریکا اعلام کرده که در تازهترین حملات خود، ۱۴۰ هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده که واکنشی به حمله روز شنبه سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز بوده است.
در همین حال، درمورد وضعیت تنگه هرمز اظهارات متناقضی منتشر شده است.
یک نهاد ایرانی مسئول نظارت بر تطبیق ستراتیژی جدید تردد از این آبراه روز یکشنبه اعلام کرد که «عبور کشتی ها در حال حاضر امکانپذیر نیست»، اما رئیسجمهور امریکا در گفتوگو با سیانان گفت که «از نظر ما، تنگه باز است.»
ساعتی پیشتر قوماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحدۀ امریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد این آبراه حیاتی باز است و ایران بر آن کنترلی ندارد.
در مرحلهٔ نیمهنهایی، فرانسه با اسپانیا و انگلستان با ارجنتاتین روبهرو میشوند
در نخستین دیدار نیمهنهایی، سهشنبه شب، تیم فوتبال فرانسه به مصاف اسپانیا خواهد رفت. این بازی ساعت یازدهونیم شب به وقت افغانستان آغاز میشود.
فرانسه و اسپانیا از تیم های رقیب سرسخت در اروپا به شمار میروند، اما تعداد پیروزیهای اسپانیا در برابر فرانسه، بیشتر است.
هر دو تیم بازیکنان ستارهٔ زیادی دارند؛ از جمله در تیم فرانسه میتوان از کیلیان امباپه و عثمان دمبله یاد کرد و در تیم اسپانیا نیز لامین یامال و میکل اوریازابل از بازیکنان قابل توجه هستند.
تیم فرانسه در مرحلهٔ یکچهارم نهایی مراکش را شکست داد و اسپانیا نیز در برابر بلجیم پیروز شد.
در دومین دیدار نیمهنهایی، شام چهارشنبه، ارجنتاتین قهرمان مدافع جهان، با انگلستان روبهرو میشود.
انگلستان در مرحلهٔ یکچهارم نهایی تیم ناروی را شکست داد و ارجنتاتین نیز سویس را مغلوب کرد تا در نیمهنهایی با هم رقابت کنند.
هند تأیید کرد که خدمه یک کشتی آسیب دیده تخلیۀ آن شدهاند
در پی حملات سپاه پاسداران به دو کشتی در آبهای خلیج فارس، هند تأیید کرد که خدمه یک کشتی آسیب دیده و سرنشینانان آن مجبور به تخلیۀ آن شدهاند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از اعلامیه وزارت خارجۀ هند، یکشنبه(۲۱ سرطان) گزارش که«از جملۀ ۱۱ شهروند هند که در کشتی حضور داشتند، ده تن آنها نجات یافتند، اما یک تن هنوز مفقود است.»
حمله بر کشتی تجارتی و باری "جیافاس گالکسی" در ۱۷ کیلومتری شرق عمان رخداد و آسیب به حدی بود که خدمآ کشتی مجبور به ترک آن شدند.
عمان روز یکشنبه در اعلامیهای در شبکۀ اکس، حملۀ سپاه پاسداران ایران بر قلمرو خود را محکوم کرد.
عمان کویت، بحرین و امارات متحدۀ عربی در زمرۀ کشورهای حاشیۀ خلیج فارس اند که صبح یکشنبه، توسط سپاه پاسدارن ایران هدف حمله قرار گرفتند.
مراسم جنازهٔ امیرسابق قطر، شام یکشنبه برگزار شد
مراسم جنازهٔ شیخ حمد بن خلیفه آلثانی، امیرسابق و معمار نوسازی قطر، شام یکشنبه(۲۱ سرطان) برگزار شد. او روز یکشنبه(۲۱ سرطان) در سن ۷۴ سالگی درگذشت و به مناسبت وفات اش، چهار روز عزای ملی اعلام و همۀ ادارات تعطیل شدهاند.
کشورهای زیادی در جهان و منطقه از درگذشت حمد بن خلیفه آلثانی، ابراز تأسف کردهاند.
حامد کرزی، رئیسجمهور سابق افغانستان، در اعلامیهای گفته که در دورهٔ شیخ حمد، قطر روابط دوستانهای با افغانستان داشت و کمکهای قابل توجهی به افغانستان انجام داد.
حکومت طالبان نیز از درگذشت امیر سابق قطر ابراز تأسف کرده است.
براساس خبرگزاری رویترز، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، در سال ۱۹۹۵میلادی پس از بهدست گرفتن قدرت در یک کودتای بدون خونریزی، قطر را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان تبدیل کرد. او شبکۀ خبری الجزیره را بنیان گذاشت و زمینۀ میزبانی جام جهانی فوتبال سال ۲۰۲۲ را فراهم ساخت.
شیخ حمد، نقش قطر را بهحیث میانجی در منازعات منطقهای تقویت کرد، ولی حمایت از برخی جریانات در جریان بهار عرب، روابط قطر را با شماری از کشورهای عربی با تنش روبهرو ساخت.
او در سال ۲۰۱۳ میلادی بهطور کمسابقه قدرت را به پسرش، تمیم بن حمد آل ثانی، واگذار کرد.
نیرومندترین توفان امسال در چین، میلیونها تن را آواره کرد
توفان «باوی»، نیرومندترین توفان امسال در چین، پس از برخورد به سواحل شرقی این کشور با بارندگی شدید و بادهای ویرانگر، بیش از ۲.۸ میلیون تن را مجبور به تخلیه خانههایشان کرد.
تاکنون از تلفات جانی ناشی از این توفان گزارش نشده است.
براساس خبرگزاری رویترز، این توفان صبح زود یکشنبه(۲۱ سرطان) دو بار به ولایت ژجیانگ چین برخورد کرد و خسارات گستردهای برجا گذاشت؛ صدها درخت از ریشه کنده شد، سیلاب راههای مواصلاتی و مناطق مسکونی را فرا گرفت و خدمات ترانسپورتی بهشدت مختل شد.
این توفان در تایوان نیز ۱۳۴ زخمی برجا گذاشته و باعث لغو صدها پرواز شد.
مقامهای هواشناسی هشدار دادهاند که این سامانه در روزهای آینده بارندگیهای شدید را در بخشهای وسیعی از شرق و شمال چین ادامه خواهد داد و خطر سیلاب را افزایش میدهد.
لیندسی گراهام، سیاستمدار سرشناس و عضو کانگریس امریکا درگذشت
لیندسی گراهام سیاستمدار شناختهشده امریکایی و عضو حزب جمهوریخواه کانگریس ایالات متحده، شام گذشته در سن ۷۱ سالگی درگذشت.
دفتر رسانهای او روز یکشنبه ۲۱ سرطان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که آقای گراهام شام گذشته در پی یک بیماری کوتاهمدت و ناگهانی درگذشت.
گراهام از چهرههای تأثیرگذار در سیاست خارجی ایالات متحده بود و در مسائل مربوط به افغانستان نیز نقش فعالی داشت.
او با تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مخالفت میکرد و بارها نسبت به پیامدهای این خروج هشدار داده بود.
گراهام همچنین از مخالفان سرسخت ایران و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ به شمار میرفت.
قالیباف: زمان توافقهای یکطرفه به پایان رسیده است
در پی حملات تازه سپاه پاسداران به چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و عمان، محمدباقر قالیباف، رئیس پارلمان و رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران، در پیامی در شبکه ایکس به امریکا هشدار داد که زمان توافقهای یکطرفه به پایان رسیده است.
در ادامه این پیام آمده است «به شما گفته بودیم سر قولتان بایستید یا بهایش را بپردازید.»
پیام تازه قالیباف همچنین همراه است با تصویر بخشی از تفاهمنامه موسوم به اسلامآباد میان تهران و واشنگتن.
در این تصویر قسمتی از بند پنجم از تفاهمنامه برجسته شده است که میگوید ایران ترتیبات عبور و مرور از تنگه هرمز را مشخص خواهد کرد.
در یک هفته گذشته سپاه پاسداران کشتیهایی را که به جای مسیر مورد نظر ایران از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان استفاده کردهاند هدف قرار داده است.
دو کشتی که در ۲۴ ساعت گذشته هدف حمله موشکی قرار گرفتهاند نیز در نزدیکی عمان در تلاش بودند که از تنگه هرمز خارج شوند.
صبح روز یکشنبه نیروهای بحری سپاه پاسداران ایران بر یک کشتی در تنگه هرمز تیراندازی کردند.
سپاه پاسداران در اعلامیهای گفته است که تنگه هرمز را بسته و تا اطلاع ثانوی و پایان مداخلههای ایالات متحده، هیچ کشتی اجازه عبور از این مسیر را نخواهد داشت.
در ادامه این اعلامیه آمده است که چند کشتی با تحریک طرفهای خارجی تلاش کردند از مسیری در تنگه هرمز عبور کنند که سپاه آن را غیرقانونی میداند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شرقمیانه در واکنش به تیراندازی سپاه به این کشتی، حملاتی را علیه ایران انجام داده است.
سنتکام صبح روز یکشنبه ۲۱ سرطان با انتشار اعلامیهای اعلام کرد که مرحله تازهای از حملات علیه ایران را آغاز کرده است.
بر اساس این اعلامیه، نیروهای امریکایی طی سه روز گذشته، ۱۴۰ هدف را در داخل ایران هدف قرار دادهاند.
نیروهای امریکا تازهترین دور حملات علیه ایران را به پایان رساندند
فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا سنتکام اعلام کرد سومین دور حملات این هفته علیه ایران را روز یکشنبه ۲۱ سرطان به پایان رسانده است.
این حملات به گفته سنتکام، برای پاسخگو کردن نیروهای ایرانی در قبال حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شده است.
در بیانیه سنتکام آمده است: «نیروهای امریکایی حدود ۱۴۰ هدف نظامی ایران را با مهمات هدایتشونده دقیق که از جنگندههای مستقر در خشکی و بحر، طیاره های بی پیلوت و نیروی بحری شلیک شدند، هدف قرار دادند. این اهداف شامل مواضع موشکی و طیاره های بی سرنشین ایران، توانمندیهای بحری، انبارهای مهمات، شبکههای ارتباطی و مراکز نظارت ساحلی بوده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگوید «در جریان سه شب حمله طی این هفته، به دستور فرمانده کل قوا بیش از ۳۰۰ هدف» را مورد حمله قرار داده است تا توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری که آزادانه از تنگه هرمز عبور میکنند، کاهش یابد. عبور کشتیهای تجاری از این گذرگاه حیاتی بینالمللی همچنان ادامه دارد.
این بیانیه افزوده است که از اوایل ماه مه، نیروهای امریکایی به عبور موفق بیش از ۸۰۰ کشتی تجاری و ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کرده اند.
سپاه پاسداران نیز در پاسخ به حملات امریکا، پایگاههای نظامی ایالات متحده در عمان، قطر، کویت، بحرین و اردن را هدف حمله قرار داده است.
تاکنون مشخص نیست که این حملات تلفات یا خساراتی در پی داشته است یا خیر.
همچنین گزارش شده است که صدای چند انفجار از شهر دوحه، پایتخت قطر، شنیده شده است.
همزمان، در بحرین نیز هشدار خطر حمله هوایی به صدا درآمده است.
وزیران خارجه ایران و عمان در باره رفتوآمد امن کشتیها از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران میگوید که در دیدار با وزیر خارجه عمان درباره سازوکارهای مناسب برای تأمین رفتوآمد امن کشتیها از طریق تنگه هرمز تبادل نظر کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آقای عراقچی این مطلب را روز شنبه ۲۰ سرطان در کانال تلگرام خود منتشر کرده، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است.
براساس گزارش رسانههای ایرانی، او روز شنبه در رأس یک هیئت دولتی به عمان سفر کرده تا با مقامهای آن کشور درباره تحولات منطقه، بهویژه وضعیت تنگه هرمز، گفتگو کند.
این سفر یک روز پس از آن انجام شد که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد عمان مخالفت قاطع خود را با دریافت هزینه از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، به سازمان ملل متحد اعلام کرده است.
بر اساس توافق میان ایران و ایالات متحده، ایران و عمان بهگونه مشترک رفتوآمد کشتیها از طریق تنگه هرمز را تنظیم خواهند کرد.