مراسم جنازهٔ شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیرسابق و معمار نوسازی قطر، شام یک‌شنبه(۲۱ سرطان) برگزار شد. او روز یک‌شنبه(۲۱ سرطان) در سن ۷۴ سالگی درگذشت و به مناسبت وفات اش، چهار روز عزای ملی اعلام و همۀ ادارات تعطیل شده‌اند.

کشورهای زیادی در جهان و منطقه از درگذشت حمد بن خلیفه آل‌ثانی، ابراز تأسف کرده‌اند.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان، در اعلامیه‌ای گفته که در دورهٔ شیخ حمد، قطر روابط دوستانه‌ای با افغانستان داشت و کمک‌های قابل توجهی به افغانستان انجام داد.

حکومت طالبان نیز از درگذشت امیر سابق قطر ابراز تأسف کرده است.

براساس خبرگزاری رویترز، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، در سال ۱۹۹۵میلادی پس از به‌دست گرفتن قدرت در یک کودتای بدون خون‌ریزی، قطر را به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان تبدیل کرد. او شبکۀ خبری الجزیره را بنیان گذاشت و زمینۀ میزبانی جام جهانی فوتبال سال ۲۰۲۲ را فراهم ساخت.

شیخ حمد، نقش قطر را به‌حیث میانجی در منازعات منطقه‌ای تقویت کرد، ولی حمایت از برخی جریانات در جریان بهار عرب، روابط قطر را با شماری از کشورهای عربی با تنش روبه‌رو ساخت.

او در سال ۲۰۱۳ میلادی به‌طور کم‌سابقه قدرت را به پسرش، تمیم بن حمد آل ثانی، واگذار کرد.