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مراسم جنازهٔ امیرسابق قطر، شام یکشنبه برگزار شد
مراسم جنازهٔ شیخ حمد بن خلیفه آلثانی، امیرسابق و معمار نوسازی قطر، شام یکشنبه(۲۱ سرطان) برگزار شد. او روز یکشنبه(۲۱ سرطان) در سن ۷۴ سالگی درگذشت و به مناسبت وفات اش، چهار روز عزای ملی اعلام و همۀ ادارات تعطیل شدهاند.
کشورهای زیادی در جهان و منطقه از درگذشت حمد بن خلیفه آلثانی، ابراز تأسف کردهاند.
حامد کرزی، رئیسجمهور سابق افغانستان، در اعلامیهای گفته که در دورهٔ شیخ حمد، قطر روابط دوستانهای با افغانستان داشت و کمکهای قابل توجهی به افغانستان انجام داد.
حکومت طالبان نیز از درگذشت امیر سابق قطر ابراز تأسف کرده است.
براساس خبرگزاری رویترز، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، در سال ۱۹۹۵میلادی پس از بهدست گرفتن قدرت در یک کودتای بدون خونریزی، قطر را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان تبدیل کرد. او شبکۀ خبری الجزیره را بنیان گذاشت و زمینۀ میزبانی جام جهانی فوتبال سال ۲۰۲۲ را فراهم ساخت.
شیخ حمد، نقش قطر را بهحیث میانجی در منازعات منطقهای تقویت کرد، ولی حمایت از برخی جریانات در جریان بهار عرب، روابط قطر را با شماری از کشورهای عربی با تنش روبهرو ساخت.
او در سال ۲۰۱۳ میلادی بهطور کمسابقه قدرت را به پسرش، تمیم بن حمد آل ثانی، واگذار کرد.
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رئیسجمهور ترمپ: امریکا ضربات سنگینی بر ایران وارد کرده است
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، یکشنبه(۲۱ سرطان) گفت که امریکا در واکنش به تازهترین حملات ایران بر کشتیها در تنگه هرمز، ضربات سنگینی بر این کشور وارد کرده است.
او در گفتوگوی تلفنی با شبکه خبری سیانان که محور اصلی آن مرگ سناتور لیندزی گراهام بود، گفت: «دیشب ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم.»
او همچنین اعلام کرد که ایالات متحدۀ امریکا و ایران روز شنبه«بسیار به دستیابی به یک توافق نزدیک شده بودند.»
اردوی امریکا اعلام کرده که در تازهترین حملات خود، ۱۴۰ هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده که واکنشی به حمله روز شنبه سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز بوده است.
در همین حال، درمورد وضعیت تنگه هرمز اظهارات متناقضی منتشر شده است.
یک نهاد ایرانی مسئول نظارت بر تطبیق ستراتیژی جدید تردد از این آبراه روز یکشنبه اعلام کرد که «عبور کشتی ها در حال حاضر امکانپذیر نیست»، اما رئیسجمهور امریکا در گفتوگو با سیانان گفت که «از نظر ما، تنگه باز است.»
ساعتی پیشتر قوماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحدۀ امریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد این آبراه حیاتی باز است و ایران بر آن کنترلی ندارد.
یونیسف: ۳.۷ میلیون کودک افغان در معرض خطر سوءتغذیه قرار دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) می گوید که ناامنی غذایی یکی از عوامل اصلی افزایش خطر سوءتغذیه ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان است.
یونیسف در گزارش تازهای که یکشنبه(۲۱ سرطان) منتشر شده گفته، میزان لاغری ناشی از سوءتغذیه در ۲۶ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان، در مقایسه با سال ۲۰۲۵ افزایش یافته که ۸۳ درصد آن موارد سوءتغذیه حاد شدید و ۷۷ درصد سوءتغذیه حاد متوسط را تشکیل میدهد.
یونیسف خواستار سرمایهگذاری و قدامات فوری برای حفاظت از رژیم غذایی کودکان خردسال افغان و جلوگیری از سوءتغذیه بهویژه پیش از آغاز فصل اوج لاغری ناشی از سوءتغذیه، در افغانستان شده است.
به گفتۀ یونیسف این اقدامات شامل گسترش برنامۀ «نخستین غذاها»، اولویت دادن به کودکان ۶ تا ۲۳ ماهه،و اطمینان از هماهنگی بهتر خدمات اساسی با نیازهای تغذیهای کودکان میشود.
در مرحلهٔ نیمهنهایی، فرانسه با اسپانیا و انگلستان با ارجنتاتین روبهرو میشوند
در نخستین دیدار نیمهنهایی، سهشنبه شب، تیم فوتبال فرانسه به مصاف اسپانیا خواهد رفت. این بازی ساعت یازدهونیم شب به وقت افغانستان آغاز میشود.
فرانسه و اسپانیا از تیم های رقیب سرسخت در اروپا به شمار میروند، اما تعداد پیروزیهای اسپانیا در برابر فرانسه، بیشتر است.
هر دو تیم بازیکنان ستارهٔ زیادی دارند؛ از جمله در تیم فرانسه میتوان از کیلیان امباپه و عثمان دمبله یاد کرد و در تیم اسپانیا نیز لامین یامال و میکل اوریازابل از بازیکنان قابل توجه هستند.
تیم فرانسه در مرحلهٔ یکچهارم نهایی مراکش را شکست داد و اسپانیا نیز در برابر بلجیم پیروز شد.
در دومین دیدار نیمهنهایی، شام چهارشنبه، ارجنتاتین قهرمان مدافع جهان، با انگلستان روبهرو میشود.
انگلستان در مرحلهٔ یکچهارم نهایی تیم ناروی را شکست داد و ارجنتاتین نیز سویس را مغلوب کرد تا در نیمهنهایی با هم رقابت کنند.
عبدالقهار برادر عبدالظاهر قدیر اتهامات وارده بر برادرش را رد کرد
عبدالقهار قدیر برادر عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ جمهوری مخلوع افغانستان، اتهامات وارده بر برادرش را رد کرده، در صفحۀ فیسبوک خود نوشته که برادرش بر اساس اتهامات غیر عادلانه و توطئهٔ سیاسی هدف قرار گرفته و به امریکا انتقال داده است.
عبدالقهار قدیر همچنین نوشته که عدالت باید بر بنیاد حقایق، شواهد و قانون، نه فشار های سیاسی تأمین شود، اما در مورد اینکه چه فشارهای سیاسی در این قضیه دخیل بوده، معلومات ارائه نکرده است.
عبدالظاهر قدیر که به اتهام قاچاق مواد مخدر و حمل غیرقانونی سلاح در ماه می ۲۰۲۵ در نایروبی، پایتخت کینیا دستگیر شده بود، به امریکا تحویل داده شده است.
عبدالظاهر قدیر روز جمعه(۱۹ سرطان) در یک محکمۀ فدرال در نیویورک حاضر گردید و تصمیم گرفته شد که تا محاکمه در توقیف بماند.
در صورتی که اتهامات وارده بر آقای قدیر ثابت شود، احتمال دارد که به حداقل ۱۰ سال زندان و یا حبس ابد محکوم شود.
هند تأیید کرد که خدمه یک کشتی آسیب دیده تخلیۀ آن شدهاند
در پی حملات سپاه پاسداران به دو کشتی در آبهای خلیج فارس، هند تأیید کرد که خدمه یک کشتی آسیب دیده و سرنشینانان آن مجبور به تخلیۀ آن شدهاند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از اعلامیه وزارت خارجۀ هند، یکشنبه(۲۱ سرطان) گزارش که«از جملۀ ۱۱ شهروند هند که در کشتی حضور داشتند، ده تن آنها نجات یافتند، اما یک تن هنوز مفقود است.»
حمله بر کشتی تجارتی و باری "جیافاس گالکسی" در ۱۷ کیلومتری شرق عمان رخداد و آسیب به حدی بود که خدمآ کشتی مجبور به ترک آن شدند.
عمان روز یکشنبه در اعلامیهای در شبکۀ اکس، حملۀ سپاه پاسداران ایران بر قلمرو خود را محکوم کرد.
عمان کویت، بحرین و امارات متحدۀ عربی در زمرۀ کشورهای حاشیۀ خلیج فارس اند که صبح یکشنبه، توسط سپاه پاسدارن ایران هدف حمله قرار گرفتند.
در پی موج گرمای شدید، ۹۹ تن در جرمنی غرق شدند
بر اساس آمار رسمی، ۹۹ تن در یک ماه گذشته در جرمنی بر اثر غرقشدن جان باخته اند؛ رقمی که از زمان موج گرمای بیسابقه سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون بیسابقه بوده است.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، فدراسیون نجاتغریق جرمنی یکشنبه(۲۱ سرطان) اعلام کرد که بیشترین قربانیان مردان جوان بوده اند؛ بیش از ۹۰ درصد جانباختگان مرد و ۴۰ تن از آنان زیر ۳۰ سال سن داشتند. بیشتر رویدادهای غرقشدن در دریاچهها و دریاها رخ داده است.
به گفتۀ این فدراسیون، مردان بیشتر خطر را نادیده میگیرند و گاهی نیز تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر وارد آب میشوند.
جرمنی در ماه جون شاهد موج گرمای شدید بود که درجۀ حرارات در برخی مناطق این کشور به ۴۱.۷ درجه سانتیگراد رسید.
نیرومندترین توفان امسال در چین، میلیونها تن را آواره کرد
توفان «باوی»، نیرومندترین توفان امسال در چین، پس از برخورد به سواحل شرقی این کشور با بارندگی شدید و بادهای ویرانگر، بیش از ۲.۸ میلیون تن را مجبور به تخلیه خانههایشان کرد.
تاکنون از تلفات جانی ناشی از این توفان گزارش نشده است.
براساس خبرگزاری رویترز، این توفان صبح زود یکشنبه(۲۱ سرطان) دو بار به ولایت ژجیانگ چین برخورد کرد و خسارات گستردهای برجا گذاشت؛ صدها درخت از ریشه کنده شد، سیلاب راههای مواصلاتی و مناطق مسکونی را فرا گرفت و خدمات ترانسپورتی بهشدت مختل شد.
این توفان در تایوان نیز ۱۳۴ زخمی برجا گذاشته و باعث لغو صدها پرواز شد.
مقامهای هواشناسی هشدار دادهاند که این سامانه در روزهای آینده بارندگیهای شدید را در بخشهای وسیعی از شرق و شمال چین ادامه خواهد داد و خطر سیلاب را افزایش میدهد.
طالبان مالیات بر اشخاص حقیقی، حقوقی و معنوی را به میزان ۱۰ درصد کاهش داده است
مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اقتصادی ریاستالوزرای حکومت طالبان، روز یکشنبه ۲۱ سرطان در یک نشست خبری در کابل از کاهش ده درصدی مالیات خبر داد.
بر اساس تصمیم تازه وزارت مالیه حکومت طالبان، به استثنای شرکتهای فعال در بخش معادن، تمامی اشخاص حقوقی و معنوی، شفاخانهها و مراکز صحی مکلفاند ۱۰ درصد از درآمد خود را بهعنوان مالیه به حکومت بپردازند.
این شرکت ها پیش از این ۲۰ درصد پرداخت می کردند.
وزارت مالیه حکومت طالبان همچنین اعلام کرده است که از این پس، افرادی که درآمد سالانه آنان ۱۲۰ هزار افغانی باشد، از پرداخت مالیه معاف خواهند بود.
پیش از این، سقف معافیت مالیاتی ۶۰ هزار افغانی در سال بود.
همچنین، مالیه انتقال ملکیت از یک درصد به صفر اعشاریه ۵ درصد کاهش یافته است.
مولوی عبدالسلام حنفی کاهش مالیاتها را گامی در راستای رشد بخش خصوصی و بهبود شرایط زندگی مردم عنوان کرده است.
این در حالیست که مردم در افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی و بیکاری روبرو اند.
رئیس برنامه توسعهای ملل متحد که اخیراً به افغانستان سفر کرده گفته که در افغانستان از هر چهار نفر سه نفرشان نمیتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.
لیندسی گراهام، سیاستمدار سرشناس و عضو کانگریس امریکا درگذشت
لیندسی گراهام سیاستمدار شناختهشده امریکایی و عضو حزب جمهوریخواه کانگریس ایالات متحده، شام گذشته در سن ۷۱ سالگی درگذشت.
دفتر رسانهای او روز یکشنبه ۲۱ سرطان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که آقای گراهام شام گذشته در پی یک بیماری کوتاهمدت و ناگهانی درگذشت.
گراهام از چهرههای تأثیرگذار در سیاست خارجی ایالات متحده بود و در مسائل مربوط به افغانستان نیز نقش فعالی داشت.
او با تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مخالفت میکرد و بارها نسبت به پیامدهای این خروج هشدار داده بود.
گراهام همچنین از مخالفان سرسخت ایران و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ به شمار میرفت.