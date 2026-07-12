در پی حملات سپاه پاسداران به دو کشتی در آب‌های خلیج فارس، هند تأیید کرد که خدمه یک کشتی آسیب دیده و سرنشینانان آن مجبور به تخلیۀ آن شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از اعلامیه وزارت خارجۀ هند، یک‌شنبه(۲۱ سرطان) گزارش که«از جملۀ ۱۱ شهروند هند که در کشتی حضور داشتند، ده تن آنها نجات یافتند، اما یک تن هنوز مفقود است.»

حمله بر کشتی تجارتی و باری "جی‌اف‌اس گالکسی" در ۱۷ کیلومتری شرق عمان رخداد و آسیب به حدی بود که خدمآ کشتی مجبور به ترک آن شدند.

عمان روز یک‌شنبه در اعلامیه‌ای در شبکۀ اکس، حملۀ سپاه پاسداران ایران بر قلمرو خود را محکوم کرد.

عمان کویت، بحرین و امارات متحدۀ عربی در زمرۀ کشورهای حاشیۀ خلیج فارس اند که صبح یک‌شنبه، توسط سپاه پاسدارن ایران هدف حمله قرار گرفتند.