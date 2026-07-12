عبدالقهار برادر عبدالظاهر قدیر اتهامات وارده بر برادرش را رد کرد

عبدالقهار قدیر برادر عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ جمهوری مخلوع افغانستان، اتهامات وارده بر برادرش را رد کرده، در صفحۀ فیسبوک خود نوشته که برادرش بر اساس اتهامات غیر عادلانه و توطئهٔ سیاسی هدف قرار گرفته و به امریکا انتقال داده است.

عبدالقهار قدیر همچنین نوشته که عدالت باید بر بنیاد حقایق، شواهد و قانون، نه فشار های سیاسی تأمین شود، اما در مورد اینکه چه فشارهای سیاسی در این قضیه دخیل بوده، معلومات ارائه نکرده است.

عبدالظاهر قدیر که به اتهام قاچاق مواد مخدر و حمل غیرقانونی سلاح در ماه می ۲۰۲۵ در نایروبی، پایتخت کینیا دستگیر شده بود، به امریکا تحویل داده شده است.

عبدالظاهر قدیر روز جمعه(۱۹ سرطان) در یک محکمۀ فدرال در نیویورک حاضر گردید و تصمیم گرفته شد که تا محاکمه در توقیف بماند.

در صورتی که اتهامات وارده بر آقای قدیر ثابت شود، احتمال دارد که به حداقل ۱۰ سال زندان و یا حبس ابد محکوم شود.