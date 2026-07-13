سنتکام گفته است که در این حملات، سیستم‌های دفاع هوایی، رادارهای ساحلی، تأسیسات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین، قایق‌های تندرو و برای نخستین‌بار طیاره‌های بی‌سرنشین انتحاری دریایی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

بر اساس اعلام سنتکام، هدف از این عملیات، کاهش توانایی ایران برای ادامه حمله به کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز بوده است. این فرماندهی همچنین تأکید کرده که تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجارت جهانی است و نیروهای امریکایی برای حفظ آزادی رفت‌وآمد کشتی‌های تجارتی در این مسیر، در آمادگی کامل قرار دارند.

همزمان، خبرگزاری فارس و وب‌سایت نورنیوز گزارش داده‌اند که موجی از حملات گسترده راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین از مناطق مختلف غرب و مرکز ایران، علیه مواضع نظامی ایالات متحده در منطقه آغاز شده است.

نورنیوز همچنین از وقوع انفجارهای شدید در اردن همزمان با آغاز این حملات خبر داده و فارس گزارش داده است که پایگاه هوایی «موفق سلطی» در اردن از اهداف این حملات بوده است.

به گفته یک مقام نظامی که با نورنیوز گفت‌وگو کرده، اهداف این عملیات پس از جابه‌جایی نیروهای امریکایی در ۴۸ ساعت گذشته شناسایی شده‌اند.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با نشر تصاویر و ویدیوها، از شلیک راکت‌ها از مناطق خمین و الیگودرز در ایران خبر داده‌اند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مدعی شده است که در این حملات، مخازن سوخت و انبارهای مهمات امریکا در اردن، مرکز فرماندهی و کنترل طیاره‌های بی‌سرنشین در بحرین و مخازن سوخت و سیستم دفاع هوایی پاتریوت در کویت را هدف قرار داده است.

در بحرین، وزارت داخله اعلام کرده که آژیرهای هشدار حمله هوایی به صدا درآمده و از شهروندان خواسته است جز در موارد ضروری از رفت‌وآمد در جاده‌های اصلی خودداری کنند.

سپاه پاسداران همچنین ادعا کرده است که مراکز نگهداری و ترمیم هلیکوپترها، آشیانه طیاره جنگ الکترونیک «پی-۸» و مرکز فرماندهی و کنترل طیاره‌های بی‌سرنشین در پایگاه امریکایی شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است.

در همین حال، نیروهای مسلح کویت اعلام کرده‌اند که همزمان با حملات ایران به منافع امریکا در خلیج فارس، در حال رهگیری «اهداف هوایی متخاصم» در حریم هوایی این کشور هستند.

سومین دور حملات ایالات متحده پس از آن انجام شد که باراک راوید، خبرنگار وب‌سایت خبری اکسیوس، ناوقت یک‌شنبه‌شب در شبکه‌های اجتماعی به نقل از تیم هاوکینز، فرمانده سنتکام، نوشت: "در یک ساعت گذشته، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سوی کشتی‌های تجارتی در حال عبور از تنگه هرمز آتش گشودند."

به گفته او، طیاره‌های امریکایی تاکنون یک راکت کروز و یک طیاره بی‌سرنشین انتحاری ایران را با موفقیت سرنگون کرده‌اند.

در همین حال، بریتانیا، فرانسه و جرمنی روز یک‌شنبه در اعلامیه‌ای مشترک، حملات ایران به کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز و همچنین حملات به کشورهای منطقه، از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کردند.

این سه کشور بر ازسرگیری کامل و سریع رفت‌وآمد کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز و ابراز همبستگی با کشورهای خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه‌ای تأکید کرده و خواستار برقراری دوباره آتش‌بس و ازسرگیری مذاکرات میان طرف‌های درگیر شدند.