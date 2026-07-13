افغانستان
آتشسوزی مرگبار در کلوپ شبانه تایلند؛ دستکم ۲۷ نفر جان باختند
در پی آتشسوزی در یک کلوپ شبانه در شهر بانکوک، پایتخت تایلند، دستکم ۲۷ نفر جان باخته و بیش از ۶۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
این آتشسوزی ناوقت یکشنبهشب، ۲۱ سرطان، زمانی رخ داد که این کلوپ مملو از مردم بود.
شاهدان عینی گفتهاند که ابتدا دود از داخل کلوپ بلند شد و سپس صدای یک انفجار شنیده شد. پس از آن، ساختمان بهسرعت از دود پر شد.
بر اساس گزارشهای ابتدایی، اجساد شماری از قربانیان در تشنابهای کلوپ پیدا شده است؛ جایی که هنگام فرار گیر مانده بودند.
این ساختمان در نتیجه آتشسوزی بهگونه کامل تخریب شده است.
مقامهای تایلند تحقیقات خود را درباره علت این رویداد و اینکه آیا مقررات ایمنی در برابر آتشسوزی رعایت شده بود یا خیر، آغاز کردهاند.
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هند یک هزار بورسیه آنلاین برای محصلان افغانستان اختصاص داد
هند اعلام کرده است که یک هزار بورسیه تحصیلی آنلاین را برای محصلان افغانستان فراهم میکند.
شورای روابط فرهنگی هند (ICCR) روز یکشنبه، ۲۲ سرطان، با نشر پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که این بورسیهها برای سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است. بر اساس این برنامه، متقاضیان میتوانند بهگونه آنلاین در رشتههای مدیریت، تجارت، کمپیوترساینس، هنر و شماری از رشتههای دیگر در پوهنتونهای معتبر هند ادامه تحصیل دهند.
بر اساس این اعلام، روند ثبتنام برای این بورسیهها از ۱۵ جولای (۲۴ سرطان) آغاز میشود و تا ۲۴ جولای (۲ اسد) ادامه خواهد داشت.
این بورسیهها شامل پرداخت کامل هزینههای تحصیل، ثبتنام، امتحانات و صدور سند فراغت است.
هند در حالی از فراهمسازی این یک هزار بورسیه آنلاین برای محصلان افغانستان خبر میدهد که نزدیک به پنج سال است مکاتب بالاتر از صنف ششم بهروی دختران در افغانستان بسته است و دانشجویان دختر نیز از ادامه تحصیل در پوهنتونها محروم هستند. این وضعیت سبب شده است که هزاران دختر برای ادامه آموزش به برنامههای آموزشی و پوهنتونهای آنلاین روی آورند.
یونیسف: ۳.۷ میلیون کودک افغان در معرض خطر سوءتغذیه قرار دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) می گوید که ناامنی غذایی یکی از عوامل اصلی افزایش خطر سوءتغذیه ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان است.
یونیسف در گزارش تازهای که یکشنبه(۲۱ سرطان) منتشر شده گفته، میزان لاغری ناشی از سوءتغذیه در ۲۶ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان، در مقایسه با سال ۲۰۲۵ افزایش یافته که ۸۳ درصد آن موارد سوءتغذیه حاد شدید و ۷۷ درصد سوءتغذیه حاد متوسط را تشکیل میدهد.
یونیسف خواستار سرمایهگذاری و قدامات فوری برای حفاظت از رژیم غذایی کودکان خردسال افغان و جلوگیری از سوءتغذیه بهویژه پیش از آغاز فصل اوج لاغری ناشی از سوءتغذیه، در افغانستان شده است.
به گفتۀ یونیسف این اقدامات شامل گسترش برنامۀ «نخستین غذاها»، اولویت دادن به کودکان ۶ تا ۲۳ ماهه،و اطمینان از هماهنگی بهتر خدمات اساسی با نیازهای تغذیهای کودکان میشود.
عبدالقهار برادر عبدالظاهر قدیر اتهامات وارده بر برادرش را رد کرد
عبدالقهار قدیر برادر عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ جمهوری مخلوع افغانستان، اتهامات وارده بر برادرش را رد کرده، در صفحۀ فیسبوک خود نوشته که برادرش بر اساس اتهامات غیر عادلانه و توطئهٔ سیاسی هدف قرار گرفته و به امریکا انتقال داده است.
عبدالقهار قدیر همچنین نوشته که عدالت باید بر بنیاد حقایق، شواهد و قانون، نه فشار های سیاسی تأمین شود، اما در مورد اینکه چه فشارهای سیاسی در این قضیه دخیل بوده، معلومات ارائه نکرده است.
عبدالظاهر قدیر که به اتهام قاچاق مواد مخدر و حمل غیرقانونی سلاح در ماه می ۲۰۲۵ در نایروبی، پایتخت کینیا دستگیر شده بود، به امریکا تحویل داده شده است.
عبدالظاهر قدیر روز جمعه(۱۹ سرطان) در یک محکمۀ فدرال در نیویورک حاضر گردید و تصمیم گرفته شد که تا محاکمه در توقیف بماند.
در صورتی که اتهامات وارده بر آقای قدیر ثابت شود، احتمال دارد که به حداقل ۱۰ سال زندان و یا حبس ابد محکوم شود.
طالبان مالیات بر اشخاص حقیقی، حقوقی و معنوی را به میزان ۱۰ درصد کاهش داده است
مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اقتصادی ریاستالوزرای حکومت طالبان، روز یکشنبه ۲۱ سرطان در یک نشست خبری در کابل از کاهش ده درصدی مالیات خبر داد.
بر اساس تصمیم تازه وزارت مالیه حکومت طالبان، به استثنای شرکتهای فعال در بخش معادن، تمامی اشخاص حقوقی و معنوی، شفاخانهها و مراکز صحی مکلفاند ۱۰ درصد از درآمد خود را بهعنوان مالیه به حکومت بپردازند.
این شرکت ها پیش از این ۲۰ درصد پرداخت می کردند.
وزارت مالیه حکومت طالبان همچنین اعلام کرده است که از این پس، افرادی که درآمد سالانه آنان ۱۲۰ هزار افغانی باشد، از پرداخت مالیه معاف خواهند بود.
پیش از این، سقف معافیت مالیاتی ۶۰ هزار افغانی در سال بود.
همچنین، مالیه انتقال ملکیت از یک درصد به صفر اعشاریه ۵ درصد کاهش یافته است.
مولوی عبدالسلام حنفی کاهش مالیاتها را گامی در راستای رشد بخش خصوصی و بهبود شرایط زندگی مردم عنوان کرده است.
این در حالیست که مردم در افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی و بیکاری روبرو اند.
رئیس برنامه توسعهای ملل متحد که اخیراً به افغانستان سفر کرده گفته که در افغانستان از هر چهار نفر سه نفرشان نمیتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.
اداره ملی احصائیه و معلومات: جمعیت افغانستان به ۳۷.۲ میلیون نفر رسیده است
اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در کنترل طالبان میگوید جمعیت این کشور به ۳۷.۲ میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، ۲ اعشاریه ۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
محمد حلیم رفیع، سخنگوی این اداره گفته است که ۵۱ درصد از جمعیت کشور را مردان و ۴۹ درصد را زنان تشکیل میدهند.
این اداره آمار تازه جمعیت افغانستان را به مناسبت روز جهانی جمعیت که برابر با ۱۱ جولای است، منتشر کرده است، اما این آمار با برآوردهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) متفاوت است.
اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در سال ۲۰۲۵ جمعیت کشور را نزدیک به ۴۴ میلیون نفر اعلام کرده بود، در حالی که بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، جمعیت افغانستان تا اواسط سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۵ میلیون نفر رسیده است.
به گفته این اداره، حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور، معادل نزدیک به ۲۶ میلیون نفر، در مناطق روستایی زندگی میکنند. همچنین ۲۶ درصد، برابر با ۹.۸ میلیون نفر، در شهرها سکونت دارند و ۴ درصد باقیمانده را کوچیها تشکیل میدهند.
کابل همچنان پرجمعیتترین ولایت افغانستان است و جمعیت آن ۶.۴ میلیون نفر برآورد شده است. پس از آن، ولایت هرات با حدود ۲.۴ میلیون نفر جمعیت، دومین ولایت پرجمعیت کشور به شمار میرود.
انتونیو گوتیریش، سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی جمعیت تأکید کرده است که جوانان بخش بزرگی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و آینده بشریت به میزان سرمایهگذاری در آموزش، صحت، اشتغال و توانمندسازی آنان بستگی دارد.
افغانستان یکی از کشور های است که بیشتر نفوس آنرا جوانان تشکیل می دهد.
ملل متحد: بیش از یک میلیون زن در جهان، از دسترسی به خدمات محروم شدهاند
بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید، بیش از یک میلیون زن در سراسر جهان از دسترسی به خدمات نجاتبخش محروم شدهاند.
این نهاد روز جمعه (19 سرطان) با نشر گزارشی در شبکۀ اکس گفته «کاهش کمکهای بشردوستانه باعث محدود شدن یا توقف فعالیت نهادها برای زنان شده است.»
به گفته این اداره، «در کشورهای جنگزده جهان، از جمله افغانستان، حدود نصف از بیش از ۸۰۰ نهاد برای زنان، احتمال دارد که به دلیل کمبود بودجه، در جریان یک سال آینده به طور دایمی یا موقت بسته شوند.»
پیش از این نیز سازمان ملل متحد گزارشهایی درمورد عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان منتشر کرده بود.
این سازمان هشدار داده که کاهش بودجه باعث خواهد شد تا هزاران زن در مناطق دورافتاده افغانستان از خدمات صحی محروم شوند.
تیم کریکت سپینغر در مسابقه با تیم آمو، ۱۶۷ دوش را هدف تعیین کرد
تیم کریکت سپینغر پلنگان در مسابقه در برابر تیم نهنگان آمو، با از دست دادن ۷ ویکت، ۱۶۷ دوش را هدف تعیین کرد.
این مسابقه قبل از ظهر امروز(20 سرطان) در استدیوم کریکت مسرور، در ولایت خوست، آغاز شده است.
مسابقۀ دیگر لیگ شپږیزه، پس ظهر امروز بین تیمهای نگهبانان بست و قهرمانان مس عینک برگزار میشود.
یازدهمین دور از اول جولای آغاز شده و مسابقه نهایی آن در ۱۴ جولای دایر خواهد شد.
عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ افغانستان، به امریکا تحویل داده شد
عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ جمهوری مخلوع افغانستان، که به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگهداری غیرقانونی سلاح دستگیر شده بود، به ایالات متحدۀ امریکا تحویل داده شد.
وزارت عدلیه امریکا در یک اعلامیه گفته که «عبدالظاهر قدیر روز جمعه(۱۹ سرطان) در برابر یک محکمۀ فدرال در شهر نیویورک حاضر شد و محکمه تصمیم گرفت که تا برگزاری محاکمه، او در توقیف باقی بماند.»
آقای قدیر در ماه می سال ۲۰۲۵ میلادی از یک هوتل در شهر نایروبی، پایتخت کینیا، دستگیر شده بود.
به گفتۀ وزارت عدلیه امریکا «عبدالظاهر قدیر رهبری یک شبکه جنایی را در افغانستان بر عهده داشت و در قاچاق مواد مخدر خطرناک و سلاحهای سنگین دست داشته است.»
در صورتی که اتهامات واردشده بر عبدالظاهر قدیر ثابت شود، ممکن است به حداقل ۱۰ سال زندان و یا حبس ابد محکوم شود.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو در همۀ کنر و پنج ولسوالی نورستان آغاز شد
کمپاین تطبیق واکسین پولیو روزشنبه(۱۹ سرطان) در همۀ ولسوالیهای ولایت کنر و پنج ولسوالی نورستان شامل برگمتال، کامدیش، پارون، واما و وایگل آغاز شد.
نهاد "افغانستان عاری از پولیو" در شبکه اکس گفته که این کمپاین شامل واکسین تزریقی و خوراکی برای کودکان زیر پنج سال است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان اند که تا هنوز بیماری پولیو در آنها ریشه کن نشده و بر اساس آمار سازمان صحی جهان، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، شش مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است.