هند اعلام کرده است که یک هزار بورسیه تحصیلی آنلاین را برای محصلان افغانستان فراهم می‌کند.

شورای روابط فرهنگی هند (ICCR) روز یک‌شنبه، ۲۲ سرطان، با نشر پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که این بورسیه‌ها برای سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است. بر اساس این برنامه، متقاضیان می‌توانند به‌گونه آنلاین در رشته‌های مدیریت، تجارت، کمپیوترساینس، هنر و شماری از رشته‌های دیگر در پوهنتون‌های معتبر هند ادامه تحصیل دهند.

بر اساس این اعلام، روند ثبت‌نام برای این بورسیه‌ها از ۱۵ جولای (۲۴ سرطان) آغاز می‌شود و تا ۲۴ جولای (۲ اسد) ادامه خواهد داشت.

این بورسیه‌ها شامل پرداخت کامل هزینه‌های تحصیل، ثبت‌نام، امتحانات و صدور سند فراغت است.

هند در حالی از فراهم‌سازی این یک هزار بورسیه آنلاین برای محصلان افغانستان خبر می‌دهد که نزدیک به پنج سال است مکاتب بالاتر از صنف ششم به‌روی دختران در افغانستان بسته است و دانشجویان دختر نیز از ادامه تحصیل در پوهنتون‌ها محروم هستند. این وضعیت سبب شده است که هزاران دختر برای ادامه آموزش به برنامه‌های آموزشی و پوهنتون‌های آنلاین روی آورند.