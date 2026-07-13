در پی افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران و آینده نامشخص آتش‌بس شکننده میان دو طرف، بهای نفت روز دوشنبه ۲۲ سرطان بیش از چهار درصد افزایش یافت.

بهای نفت خام امریکا ۴.۳ درصد افزایش یافت و هر بشکه آن به ۷۴ دالر و ۴۹ سنت رسید. همچنین، بهای نفت خام برنت نیز ۴.۲ درصد افزایش یافت و هر بشکه آن به ۷۹ دالر و ۲۱ سنت معامله شد.

بهای نفت پس از آن افزایش یافت که نیروهای امریکایی دور سوم از حملات تازه‌ای را به شماری از اهداف در جنوب ایران انجام دادند و ایران نیز به یک کشتی تجارتی در تنگه هرمز حمله کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته خواهد ماند، اما فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده (سنتکام) گفته است که این مسیر برای کشتی‌هایی که مطابق قوانین بین‌المللی رفت‌وآمد می‌کنند، همچنان باز است.