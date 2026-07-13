ایران روز دوشنبه ۲۲ سرطان، اعلام کرد که اگر واشنگتن به تعهدات خود برای پایان دادن به جنگ عمل نکند، تهران نیز دیگر به تفاهم‌نامه امضاشده با ایالات متحده پایبند نخواهد بود.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک نشست خبری در تهران گفت: "هر زمان که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده، ما نیز به تعهدات خود پایبند نبوده‌ایم و این رویکرد را ادامه خواهیم داد."

بقایی این اظهارات را در اشاره به تنش‌های اخیر میان دو کشور مطرح کرد. او همچنین گفت که ایران تلاش دارد با عمان بر سر ایجاد یک استراتیژی مشترک برای مدیریت وضعیت در تنگه هرمز به توافق برسد، اما به گفته او، فشارهای ایالات متحده بر عمان مانع پیشرفت این تلاش‌ها شده است.

در چارچوب این تلاش‌ها، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز ۱۱ جولای به عمان سفر کرد و با وزیر امور خارجه آن کشور درباره این موضوع و همچنین وضعیت منطقه گفت‌وگو کرد.