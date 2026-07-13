افغانستان
"ششمین تلاش برای خودکشی"؛ انتقال یک زندانی سیاسی افغان از زندان اوین به شفاخانه
سازمان حقوق بشر ههنگاو میگوید حمیرا شریفی، زندانی سیاسی افغان که در زندان اوین نگهداری میشود پس از ششمین تلاش برای خودکشی از زمان بازداشتش، به شفاخانه منتقل شدهاست.
براساس معلومات این سازمان که روز دوشنبه ۲۲ سرطان به نشر رسانده، خانم شریفی شام دهم جولای با نوشیدن یک مایع شوینده در زندان زنان اقدام به خودکشی کردهاست.
وی از زمان بازداشت تاکنون دستکم شش بار به دلیل فشار شدید روانی و نبود مراقبت مؤثر صحی دست به خودکشی زدهاست.
بهگفتهٔ این سازمان مسئولان زندان پس از تلاشهای پیشین، بدون رسیدهگی به مشکلات اساسی صحت روانی او، وی را دوباره به زندان باز گردانده بودند.
شریفی به تازهگی از سوی محکمه قضایی ایران به پنج سال زندان محکوم شدهاست.
اتهامهای وارد شده علیه او و همچنین نام محکمهی که این حکم را صادر کرده، تا کنون اعلام نشدهاست.
حمیرا شریفی، شهروند افغانستان که فاقد اسناد هویتی است، در جریان اعتراضهای ماه جنوری ۲۰۲۶ در تهران بازداشت شد.
این سازمان پیش از این به تاریخ ۱۳ سرطان گفته بود که ایران در یک ماه ۱۰۹ زندانی را اعدام کرده که پنج تن آنان افغان بودهاند.
نهادهای حقوق بشری بارها از مقامهای ایران خواسته اند که اجرای مجازات اعدام، بهویژه در مورد اتباع خارجی را متوقف کرده و حق دسترسی متهمان به وکیل، مترجم و محاکمه عادلانه را تضمین کنند.
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رد اختلاف با فرمانده محلی؛ فصیحالدین فطرت میگوید جمعه فاتح به کابل میآید
فصیحالدین فطرت، لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که هیچ اختلافی میان حکومت طالبان و جمعه خان فاتح یکی از فرماندهان محلی طالبان در بدخشان وجود ندارد.
وی در صحبت با رسانههای داخلی افغانستان گفته است که اختلاف فرمانده فاتح با رهبری طالبان تبلیغات رسانهای بوده است.
پیش از این گزارشهای از افزایش تنش و مخالفت این فرمانده محلی منتشر شده بود.
بعداً وزارت دفاع طالبان از سفر ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع آنها به بدخشان خبر داد.
گزارشهای تأیید نشدهی هم از سفر هیئت طالبان به بدخشان برای مذاکره با جمعه خان فاتح در رسانهها منتشر شده بود.
لوی درستیز وزارت دفاع طالبان گفته است جمعه خان فاتح به دلیل مشکلات خانوادهگی نتوانست در سمت معاونیت والی زابل حاضر شود و برخی رسانهها بهگفتهی او این موضوع را به گونهی که او با نظام طالبان دچار اختلاف شده بازتاب دادند.
بهگفته فطرت، قرار است این فرمانده محلی طالبان عنقریب به کابل بیاید.
پیش از این نیز گزارشهای تأیید نشده از اختلافات درونی طالبان منتشر شده بود، اما مقامات طالبان بارها اینگونه گزارشها را رد کردهاند.
پیشبینی سازمان ملل از بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان تا پایان ۲۰۲۶
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) میگوید که پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰۲۶، بین دو تا دو نیم میلیون مهاجر دیگر به افغانستان بازگردند؛ موضوعی که فشار بر وضعیت بشری این کشور را افزایش خواهد داد.
چارلی گودلیک، سخنگوی بخش افغانستان این سازمان، گفته است که در سه سال گذشته شش میلیون افغان از کشورهای خارجی به افغانستان بازگشتهاند که یک میلیون تن آنان در سال جاری برگشتهاند.
او افزوده است که افغانستان با بحرانهای بشری و اقتصادی، بهویژه در زمینه حقوق زنان و دختران، روبهرو است و وابستهگی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به کمکهای بشردوستانه، روند رسیدگی به بازگشتکنندگان را دشوار ساخته است.
هند یک هزار بورسیه آنلاین برای محصلان افغانستان اختصاص داد
هند اعلام کرده است که یک هزار بورسیه تحصیلی آنلاین را برای محصلان افغانستان فراهم میکند.
شورای روابط فرهنگی هند (ICCR) روز یکشنبه، ۲۱ سرطان، با نشر پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که این بورسیهها برای سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است. بر اساس این برنامه، متقاضیان میتوانند بهگونه آنلاین در رشتههای مدیریت، تجارت، کمپیوترساینس، هنر و شماری از رشتههای دیگر در پوهنتونهای معتبر هند ادامه تحصیل دهند.
بر اساس این اعلام، روند ثبتنام برای این بورسیهها از ۱۵ جولای (۲۴ سرطان) آغاز میشود و تا ۲۴ جولای (۲ اسد) ادامه خواهد داشت.
این بورسیهها شامل پرداخت کامل هزینههای تحصیل، ثبتنام، امتحانات و صدور سند فراغت است.
هند در حالی از فراهمسازی این یک هزار بورسیه آنلاین برای محصلان افغانستان خبر میدهد که نزدیک به پنج سال است مکاتب بالاتر از صنف ششم بهروی دختران در افغانستان بسته است و دانشجویان دختر نیز از ادامه تحصیل در پوهنتونها محروم هستند. این وضعیت سبب شده است که هزاران دختر برای ادامه آموزش به برنامههای آموزشی و پوهنتونهای آنلاین روی آورند.
آتشسوزی مرگبار در کلوپ شبانه تایلند؛ دستکم ۲۷ نفر جان باختند
در پی آتشسوزی در یک کلوپ شبانه در شهر بانکوک، پایتخت تایلند، دستکم ۲۷ نفر جان باخته و بیش از ۶۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
این آتشسوزی ناوقت یکشنبهشب، ۲۱ سرطان، زمانی رخ داد که این کلوپ مملو از مردم بود.
شاهدان عینی گفتهاند که ابتدا دود از داخل کلوپ بلند شد و سپس صدای یک انفجار شنیده شد. پس از آن، ساختمان بهسرعت از دود پر شد.
بر اساس گزارشهای ابتدایی، اجساد شماری از قربانیان در تشنابهای کلوپ پیدا شده است؛ جایی که هنگام فرار گیر مانده بودند.
این ساختمان در نتیجه آتشسوزی بهگونه کامل تخریب شده است.
مقامهای تایلند تحقیقات خود را درباره علت این رویداد و اینکه آیا مقررات ایمنی در برابر آتشسوزی رعایت شده بود یا خیر، آغاز کردهاند.
یونیسف: ۳.۷ میلیون کودک افغان در معرض خطر سوءتغذیه قرار دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) می گوید که ناامنی غذایی یکی از عوامل اصلی افزایش خطر سوءتغذیه ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان است.
یونیسف در گزارش تازهای که یکشنبه(۲۱ سرطان) منتشر شده گفته، میزان لاغری ناشی از سوءتغذیه در ۲۶ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان، در مقایسه با سال ۲۰۲۵ افزایش یافته که ۸۳ درصد آن موارد سوءتغذیه حاد شدید و ۷۷ درصد سوءتغذیه حاد متوسط را تشکیل میدهد.
یونیسف خواستار سرمایهگذاری و قدامات فوری برای حفاظت از رژیم غذایی کودکان خردسال افغان و جلوگیری از سوءتغذیه بهویژه پیش از آغاز فصل اوج لاغری ناشی از سوءتغذیه، در افغانستان شده است.
به گفتۀ یونیسف این اقدامات شامل گسترش برنامۀ «نخستین غذاها»، اولویت دادن به کودکان ۶ تا ۲۳ ماهه،و اطمینان از هماهنگی بهتر خدمات اساسی با نیازهای تغذیهای کودکان میشود.
عبدالقهار برادر عبدالظاهر قدیر اتهامات وارده بر برادرش را رد کرد
عبدالقهار قدیر برادر عبدالظاهر قدیر، معاون سابق ولسی جرگۀ جمهوری مخلوع افغانستان، اتهامات وارده بر برادرش را رد کرده، در صفحۀ فیسبوک خود نوشته که برادرش بر اساس اتهامات غیر عادلانه و توطئهٔ سیاسی هدف قرار گرفته و به امریکا انتقال داده است.
عبدالقهار قدیر همچنین نوشته که عدالت باید بر بنیاد حقایق، شواهد و قانون، نه فشار های سیاسی تأمین شود، اما در مورد اینکه چه فشارهای سیاسی در این قضیه دخیل بوده، معلومات ارائه نکرده است.
عبدالظاهر قدیر که به اتهام قاچاق مواد مخدر و حمل غیرقانونی سلاح در ماه می ۲۰۲۵ در نایروبی، پایتخت کینیا دستگیر شده بود، به امریکا تحویل داده شده است.
عبدالظاهر قدیر روز جمعه(۱۹ سرطان) در یک محکمۀ فدرال در نیویورک حاضر گردید و تصمیم گرفته شد که تا محاکمه در توقیف بماند.
در صورتی که اتهامات وارده بر آقای قدیر ثابت شود، احتمال دارد که به حداقل ۱۰ سال زندان و یا حبس ابد محکوم شود.
طالبان مالیات بر اشخاص حقیقی، حقوقی و معنوی را به میزان ۱۰ درصد کاهش داده است
مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اقتصادی ریاستالوزرای حکومت طالبان، روز یکشنبه ۲۱ سرطان در یک نشست خبری در کابل از کاهش ده درصدی مالیات خبر داد.
بر اساس تصمیم تازه وزارت مالیه حکومت طالبان، به استثنای شرکتهای فعال در بخش معادن، تمامی اشخاص حقوقی و معنوی، شفاخانهها و مراکز صحی مکلفاند ۱۰ درصد از درآمد خود را بهعنوان مالیه به حکومت بپردازند.
این شرکت ها پیش از این ۲۰ درصد پرداخت می کردند.
وزارت مالیه حکومت طالبان همچنین اعلام کرده است که از این پس، افرادی که درآمد سالانه آنان ۱۲۰ هزار افغانی باشد، از پرداخت مالیه معاف خواهند بود.
پیش از این، سقف معافیت مالیاتی ۶۰ هزار افغانی در سال بود.
همچنین، مالیه انتقال ملکیت از یک درصد به صفر اعشاریه ۵ درصد کاهش یافته است.
مولوی عبدالسلام حنفی کاهش مالیاتها را گامی در راستای رشد بخش خصوصی و بهبود شرایط زندگی مردم عنوان کرده است.
این در حالیست که مردم در افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی و بیکاری روبرو اند.
رئیس برنامه توسعهای ملل متحد که اخیراً به افغانستان سفر کرده گفته که در افغانستان از هر چهار نفر سه نفرشان نمیتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.
اداره ملی احصائیه و معلومات: جمعیت افغانستان به ۳۷.۲ میلیون نفر رسیده است
اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در کنترل طالبان میگوید جمعیت این کشور به ۳۷.۲ میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، ۲ اعشاریه ۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
محمد حلیم رفیع، سخنگوی این اداره گفته است که ۵۱ درصد از جمعیت کشور را مردان و ۴۹ درصد را زنان تشکیل میدهند.
این اداره آمار تازه جمعیت افغانستان را به مناسبت روز جهانی جمعیت که برابر با ۱۱ جولای است، منتشر کرده است، اما این آمار با برآوردهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) متفاوت است.
اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در سال ۲۰۲۵ جمعیت کشور را نزدیک به ۴۴ میلیون نفر اعلام کرده بود، در حالی که بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، جمعیت افغانستان تا اواسط سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۵ میلیون نفر رسیده است.
به گفته این اداره، حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور، معادل نزدیک به ۲۶ میلیون نفر، در مناطق روستایی زندگی میکنند. همچنین ۲۶ درصد، برابر با ۹.۸ میلیون نفر، در شهرها سکونت دارند و ۴ درصد باقیمانده را کوچیها تشکیل میدهند.
کابل همچنان پرجمعیتترین ولایت افغانستان است و جمعیت آن ۶.۴ میلیون نفر برآورد شده است. پس از آن، ولایت هرات با حدود ۲.۴ میلیون نفر جمعیت، دومین ولایت پرجمعیت کشور به شمار میرود.
انتونیو گوتیریش، سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی جمعیت تأکید کرده است که جوانان بخش بزرگی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و آینده بشریت به میزان سرمایهگذاری در آموزش، صحت، اشتغال و توانمندسازی آنان بستگی دارد.
افغانستان یکی از کشور های است که بیشتر نفوس آنرا جوانان تشکیل می دهد.
ملل متحد: بیش از یک میلیون زن در جهان، از دسترسی به خدمات محروم شدهاند
بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید، بیش از یک میلیون زن در سراسر جهان از دسترسی به خدمات نجاتبخش محروم شدهاند.
این نهاد روز جمعه (19 سرطان) با نشر گزارشی در شبکۀ اکس گفته «کاهش کمکهای بشردوستانه باعث محدود شدن یا توقف فعالیت نهادها برای زنان شده است.»
به گفته این اداره، «در کشورهای جنگزده جهان، از جمله افغانستان، حدود نصف از بیش از ۸۰۰ نهاد برای زنان، احتمال دارد که به دلیل کمبود بودجه، در جریان یک سال آینده به طور دایمی یا موقت بسته شوند.»
پیش از این نیز سازمان ملل متحد گزارشهایی درمورد عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان منتشر کرده بود.
این سازمان هشدار داده که کاهش بودجه باعث خواهد شد تا هزاران زن در مناطق دورافتاده افغانستان از خدمات صحی محروم شوند.