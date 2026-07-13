فصیح‌الدین فطرت، لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان می‌گوید که هیچ اختلافی میان حکومت طالبان و جمعه خان فاتح یکی از فرماندهان محلی طالبان در بدخشان وجود ندارد.

وی در صحبت با رسانه‌های داخلی افغانستان گفته است که اختلاف فرمانده فاتح با رهبری طالبان تبلیغات رسانه‌ای بوده است.

پیش از این گزارش‌های از افزایش تنش و مخالفت این فرمانده محلی منتشر شده بود.

بعداً وزارت دفاع طالبان از سفر ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع آن‌ها به بدخشان خبر داد.

گزارش‌های تأیید نشده‌ی هم از سفر هیئت طالبان به بدخشان برای مذاکره با جمعه خان فاتح در رسانه‌ها منتشر شده بود.

لوی درستیز وزارت دفاع طالبان گفته است جمعه خان فاتح به دلیل مشکلات خانواده‌گی نتوانست در سمت معاونیت والی زابل حاضر شود و برخی رسانه‌ها به‌گفته‌ی او این موضوع را به گونه‌ی که او با نظام طالبان دچار اختلاف شده بازتاب دادند.

به‌گفته فطرت، قرار است این فرمانده محلی طالبان عنقریب به کابل بیاید.

پیش از این نیز گزارش‌های تأیید نشده از اختلافات درونی طالبان منتشر شده بود، اما مقامات طالبان بارها این‌گونه گزارش‌ها را رد کرده‌اند.