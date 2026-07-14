دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که افغانستان هنوز هم یکی از بالاترین آمارهای مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد.

اوچا روز سه‌شنبه ۲۳ سرطان، در گزارشی همچنین اعلام کرده است که بر اساس برآوردهای این نهاد، در سال ۲۰۲۴ در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، ۶۳۸ مادر جان خود را در افغانستان از دست داده‌اند؛ رقمی که بالاترین میزان در آسیا و هفتمین میزان در جهان به شمار می‌رود.

به گفته این نهاد، در سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۰.۷ میلیون زن و دختر به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

در گزارش این نهاد آمده است که کمبود کارکنان صحی زن، کاهش بودجه، دسترسی محدود به داروهای ضروری و کمبود خدمات مراقبت‌های عاجل ولادی، از عوامل اصلی افزایش مرگ‌های قابل پیشگیری مادران و نوزادان، به‌ویژه در مناطق روستایی است؛ مناطقی که دسترسی به خدمات صحی در آن‌ها همچنان محدود باقی مانده است.

اوچا در حالی از دسترسی محدود زنان و دختران به خدمات صحی و کمبود کارکنان صحی زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت، افزون بر بسته نگه‌داشتن مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی دختران، آنان را از ادامه تحصیل در پوهنتون‌ها و انستیتوت‌های صحی نیز منع کرده است.