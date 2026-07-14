قوه قضاییه از اعدام دو نفر خبر داد

قوه قضاییه ایران صبح سه‌شنبه ۲۳ سرطان، اعلام کرد که دو تن را به اتهام آنچه «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی» خوانده، اعدام کرده است.

بر اساس اعلام قوه قضاییه، این دو تن محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی نام داشته و اعضای یک «هسته وابسته به داعش» بودند که پس از درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در منطقه مرزی ایران و عراق، بازداشت شدند. در آن درگیری، سه عضو سپاه نیز کشته شدند.

از زمان حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۹ حوت سال گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روند محاکمه و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی و امنیتی را افزایش داده‌اند.

در همین حال، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران و ابهام در روند رسیدگی قضایی و صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی کرده‌اند.