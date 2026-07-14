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سه شنبه ۲۳ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۵۱

جهان

قوه قضاییه از اعدام دو نفر خبر داد

قوه قضاییه ایران صبح سه‌شنبه ۲۳ سرطان، اعلام کرد که دو تن را به اتهام آنچه «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی» خوانده، اعدام کرده است.

بر اساس اعلام قوه قضاییه، این دو تن محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی نام داشته و اعضای یک «هسته وابسته به داعش» بودند که پس از درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در منطقه مرزی ایران و عراق، بازداشت شدند. در آن درگیری، سه عضو سپاه نیز کشته شدند.

از زمان حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۹ حوت سال گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روند محاکمه و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی و امنیتی را افزایش داده‌اند.

در همین حال، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران و ابهام در روند رسیدگی قضایی و صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی کرده‌اند.

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سومین شب حملات امریکا به ایران؛ سپاه از هدف قرار دادن پایگاه امریکایی در بحرین خبر داد

صویری که سنتکام از حمله در روز دوشنبه به هدفی در ساحل بندرعباس منتشر کرده است
صویری که سنتکام از حمله در روز دوشنبه به هدفی در ساحل بندرعباس منتشر کرده است

فرماندهی ایالات متحده در شرق میانه، سنتکام، از تکمیل تازه‌ترین موج حملاتش علیه اهدافی در ایران خبر داد.  

در بیانیه که سه شنبه ۲۳ سرطان از سوی سنتکام منتشر شد، آمده که در طول عملیات پنج ساعته، نیروهای ایالات متحده با موفقیت اهداف نظامی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسی، و بندرعباس را هدف قرار دادند و بیش از پیش از توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری کاستند.

همزمان خبرگزاری مهر حوالی بامداد امروز از به‌گوش رسیدن صدای چندین انفجار مهیب در بوشهر خبر داد. این خبرگزاری اعلام کرده که هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست.

سنتکام برای سومین شب متوالی از حملات بر اهداف نظامی در ایران خبر داد.

از سوی دیگر، سپاه پاسداران ایران ادعا کرد که پایگاه نیروهای امریکایی در بحرین را هدف قرار داده است.

سپاه پاسداران می‌گوید در حمله به بحرین، انبارهای مهمات و تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و مرکز اسکان نیروهای امریکایی در پایگاه جفیر را هدف قرار داده است.

در پی به صدا درآمدن آژیر هشدار حمله هوایی در بحرین، سیستم‌های دفاع هوایی این کشور نیز فعال شدند.

دفتر مشاور پادشاه بحرین تأیید کرده است که نیروهای دفاع هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با اهداف هوایی متخاصم هستند.

بحرین میزبان یکی از فرماندهی های اصلی نیروی بحری امریکا موسوم به ناوگان پنجم است.

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حکومت بریتانیا سپاه پاسداران را سازمان تروریستی اعلام کرد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها از رهبر ارشد ایران دستور می‌گیرد و در تشکیلات خود قوای زمینی، بحری و هوایی دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها از رهبر ارشد ایران دستور می‌گیرد و در تشکیلات خود قوای زمینی، بحری و هوایی دارد.

اسکای‌نیوز، شبکه تلویزیونی بریتانیایی، گزارش داده که حکومت بریتانیا روز دوشنبه ۲۲ سرطان سپاه پاسداران را سازمان تروریستی اعلام کرده‌است.

سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد و در استرالیا هم به‌عنوان یک نهاد حکومتی حامی تروریسم شناخته می‌شود.

از همین رو کا‌یر استارمر، صدراعظم بریتانیا هم اخیراً برای اتخاذ چنین تصمیمی تحت فشار بوده است.

مقام‌های حکومتی بریتانیا تا کنون استدلال می‌کردند که بر اساس قوانین بریتانیا نمی‌توان سازمان‌های رسمی حکومتی همچون سپاه پاسداران را تحت تحریم قرار داد.

وزرای خارجه اتحادیۀ اروپا هم پس از سال‌ها فشار از داخل و خارج این اتحادیه، در ‌ماه دلو سال گذشته خورشیدی با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در فاصله کوتاه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ تشکیل شد، تنها از رهبر ارشد ایران دستور می‌گیرد و در تشکیلات خود قوای زمینی، بحری و هوایی دارد.

ایالات متحده سپاه پاسداران و شاخه خارجی آن «گروه القدس» را قبلاً در لیست گروه‌های تروریستی جا داده‌است.

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"ششمین تلاش برای خودکشی"؛ انتقال یک زندانی سیاسی افغان از زندان اوین به شفاخانه

حمیرا شریفی در زندان اوین ایران نگهداری می‌شود.
حمیرا شریفی در زندان اوین ایران نگهداری می‌شود.

سازمان حقوق بشر هه‌نگاو می‌گوید حمیرا شریفی، زندانی سیاسی افغان که در زندان اوین نگهداری می‌شود پس از ششمین تلاش برای خودکشی از زمان بازداشتش، به شفاخانه منتقل شده‌است.

براساس معلومات این سازمان که روز دوشنبه ۲۲ سرطان به نشر رسانده، خانم شریفی شام دهم جولای با نوشیدن یک مایع شوینده در زندان زنان اقدام به خودکشی کرده‌است.

وی از زمان بازداشت تاکنون دست‌کم شش بار به دلیل فشار شدید روانی و نبود مراقبت مؤثر صحی دست به خودکشی زده‌است.

به‌گفتهٔ این سازمان مسئولان زندان پس از تلاش‌های پیشین، بدون رسیده‌گی به مشکلات اساسی صحت روانی او، وی را دوباره به زندان باز گردانده بودند.

شریفی به تازه‌گی از سوی محکمه قضایی ایران به پنج سال زندان محکوم شده‌است.

اتهام‌های وارد شده علیه او و همچنین نام محکمه‌ی که این حکم را صادر کرده، تا کنون اعلام نشده‌است.

حمیرا شریفی، شهروند افغانستان که فاقد اسناد هویتی است، در جریان اعتراض‌های ماه جنوری ۲۰۲۶ در تهران بازداشت شد.

این سازمان پیش از این به تاریخ ۱۳ سرطان گفته بود که ایران در یک ماه ۱۰۹ زندانی را اعدام کرده که پنج تن آنان افغان بوده‌اند.

نهادهای حقوق بشری بارها از مقام‌های ایران خواسته اند که اجرای مجازات اعدام، به‌ویژه در مورد اتباع خارجی را متوقف کرده و حق دسترسی متهمان به وکیل، مترجم و محاکمه عادلانه را تضمین کنند.

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همزمان با ادامه تنش‌ها؛ ایران پایبندی به تفاهم‌نامه با امریکا را مشروط کرد

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران

ایران روز دوشنبه ۲۲ سرطان، اعلام کرد که اگر واشنگتن به تعهدات خود برای پایان دادن به جنگ عمل نکند، تهران نیز دیگر به تفاهم‌نامه امضاشده با ایالات متحده پایبند نخواهد بود.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک نشست خبری در تهران گفت: "هر زمان که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده، ما نیز به تعهدات خود پایبند نبوده‌ایم و این رویکرد را ادامه خواهیم داد."

بقایی این اظهارات را در اشاره به تنش‌های اخیر میان دو کشور مطرح کرد. او همچنین گفت که ایران تلاش دارد با عمان بر سر ایجاد یک استراتیژی مشترک برای مدیریت وضعیت در تنگه هرمز به توافق برسد، اما به گفته او، فشارهای ایالات متحده بر عمان مانع پیشرفت این تلاش‌ها شده است.

در چارچوب این تلاش‌ها، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز ۱۱ جولای به عمان سفر کرد و با وزیر امور خارجه آن کشور درباره این موضوع و همچنین وضعیت منطقه گفت‌وگو کرد.

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افزایش تنش‌ها میان امریکا و ایران؛ بهای نفت بیش از چهار درصد بالا رفت

در پی افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران و آینده نامشخص آتش‌بس شکننده میان دو طرف، بهای نفت روز دوشنبه ۲۲ سرطان بیش از چهار درصد افزایش یافت.

بهای نفت خام امریکا ۴.۳ درصد افزایش یافت و هر بشکه آن به ۷۴ دالر و ۴۹ سنت رسید. همچنین، بهای نفت خام برنت نیز ۴.۲ درصد افزایش یافت و هر بشکه آن به ۷۹ دالر و ۲۱ سنت معامله شد.

بهای نفت پس از آن افزایش یافت که نیروهای امریکایی دور سوم از حملات تازه‌ای را به شماری از اهداف در جنوب ایران انجام دادند و ایران نیز به یک کشتی تجارتی در تنگه هرمز حمله کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته خواهد ماند، اما فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده (سنتکام) گفته است که این مسیر برای کشتی‌هایی که مطابق قوانین بین‌المللی رفت‌وآمد می‌کنند، همچنان باز است.

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رئیس‌جمهور ترمپ: امریکا ضربات سنگینی بر ایران وارد کرده است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، یک‌شنبه(۲۱ سرطان) گفت که امریکا در واکنش به تازه‌ترین حملات ایران بر کشتی‌ها در تنگه هرمز، ضربات سنگینی بر این کشور وارد کرده است.

او در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبری سی‌ان‌ان که محور اصلی آن مرگ سناتور لیندزی گراهام بود، گفت: «دیشب ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم.»

او همچنین اعلام کرد که ایالات متحدۀ امریکا و ایران روز شنبه«بسیار به دستیابی به یک توافق نزدیک شده بودند.»

اردوی امریکا اعلام کرده که در تازه‌ترین حملات خود، ۱۴۰ هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده که واکنشی به حمله روز شنبه سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز بوده است.

در همین حال، درمورد وضعیت تنگه هرمز اظهارات متناقضی منتشر شده است.

یک نهاد ایرانی مسئول نظارت بر تطبیق ستراتیژی جدید تردد از این آبراه روز یک‌شنبه اعلام کرد که «عبور کشتی ها در حال حاضر امکان‌پذیر نیست»، اما رئیس‌جمهور امریکا در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت که «از نظر ما، تنگه باز است.»

ساعتی پیش‌تر قوماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحدۀ امریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد این آبراه حیاتی باز است و ایران بر آن کنترلی ندارد.

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در مرحلهٔ نیمه‌نهایی، فرانسه با اسپانیا و انگلستان با ارجنتاتین روبه‌رو می‌شوند

صحنۀ از مسابقات جام جهانی فوتبال(آرشیف)
صحنۀ از مسابقات جام جهانی فوتبال(آرشیف)

در نخستین دیدار نیمه‌نهایی، سه‌شنبه شب، تیم فوتبال فرانسه به مصاف اسپانیا خواهد رفت. این بازی ساعت یازده‌ونیم شب به وقت افغانستان آغاز می‌شود.

فرانسه و اسپانیا از تیم های رقیب سرسخت در اروپا به شمار می‌روند، اما تعداد پیروزی‌های اسپانیا در برابر فرانسه، بیشتر است.

هر دو تیم بازیکنان ستارهٔ زیادی دارند؛ از جمله در تیم فرانسه می‌توان از کیلیان امباپه و عثمان دمبله یاد کرد و در تیم اسپانیا نیز لامین یامال و میکل اوریازابل از بازیکنان قابل توجه هستند.

تیم فرانسه در مرحلهٔ یک‌چهارم نهایی مراکش را شکست داد و اسپانیا نیز در برابر بلجیم پیروز شد.

در دومین دیدار نیمه‌نهایی، شام چهارشنبه، ارجنتاتین قهرمان مدافع جهان، با انگلستان روبه‌رو می‌شود.

انگلستان در مرحلهٔ یک‌چهارم نهایی تیم ناروی را شکست داد و ارجنتاتین نیز سویس را مغلوب کرد تا در نیمه‌نهایی با هم رقابت کنند.

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هند تأیید کرد که خدمه یک کشتی آسیب دیده تخلیۀ آن شده‌اند

آرشیف
آرشیف

در پی حملات سپاه پاسداران به دو کشتی در آب‌های خلیج فارس، هند تأیید کرد که خدمه یک کشتی آسیب دیده و سرنشینانان آن مجبور به تخلیۀ آن شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از اعلامیه وزارت خارجۀ هند، یک‌شنبه(۲۱ سرطان) گزارش که«از جملۀ ۱۱ شهروند هند که در کشتی حضور داشتند، ده تن آنها نجات یافتند، اما یک تن هنوز مفقود است.»

حمله بر کشتی تجارتی و باری "جی‌اف‌اس گالکسی" در ۱۷ کیلومتری شرق عمان رخداد و آسیب به حدی بود که خدمآ کشتی مجبور به ترک آن شدند.

عمان روز یک‌شنبه در اعلامیه‌ای در شبکۀ اکس، حملۀ سپاه پاسداران ایران بر قلمرو خود را محکوم کرد.

عمان کویت، بحرین و امارات متحدۀ عربی در زمرۀ کشورهای حاشیۀ خلیج فارس اند که صبح یک‌شنبه، توسط سپاه پاسدارن ایران هدف حمله قرار گرفتند.

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مراسم جنازهٔ امیرسابق قطر، شام یک‌شنبه برگزار شد

شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیرسابق و معمار نوسازی قطر(آرشیف)
شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیرسابق و معمار نوسازی قطر(آرشیف)

مراسم جنازهٔ شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیرسابق و معمار نوسازی قطر، شام یک‌شنبه(۲۱ سرطان) برگزار شد. او روز یک‌شنبه(۲۱ سرطان) در سن ۷۴ سالگی درگذشت و به مناسبت وفات اش، چهار روز عزای ملی اعلام و همۀ ادارات تعطیل شده‌اند.

کشورهای زیادی در جهان و منطقه از درگذشت حمد بن خلیفه آل‌ثانی، ابراز تأسف کرده‌اند.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان، در اعلامیه‌ای گفته که در دورهٔ شیخ حمد، قطر روابط دوستانه‌ای با افغانستان داشت و کمک‌های قابل توجهی به افغانستان انجام داد.

حکومت طالبان نیز از درگذشت امیر سابق قطر ابراز تأسف کرده است.

براساس خبرگزاری رویترز، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، در سال ۱۹۹۵میلادی پس از به‌دست گرفتن قدرت در یک کودتای بدون خون‌ریزی، قطر را به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان تبدیل کرد. او شبکۀ خبری الجزیره را بنیان گذاشت و زمینۀ میزبانی جام جهانی فوتبال سال ۲۰۲۲ را فراهم ساخت.

شیخ حمد، نقش قطر را به‌حیث میانجی در منازعات منطقه‌ای تقویت کرد، ولی حمایت از برخی جریانات در جریان بهار عرب، روابط قطر را با شماری از کشورهای عربی با تنش روبه‌رو ساخت.

او در سال ۲۰۱۳ میلادی به‌طور کم‌سابقه قدرت را به پسرش، تمیم بن حمد آل ثانی، واگذار کرد.

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