سازمان همکاری اسلامی (OIC) خواستار لغو محدودیت‌های آموزشی و شغلی بر زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شده است.

این سازمان روز دوشنبه، ۲۲ سرطان، در اعلامیۀ پایانی نهمین نشست وزیران امور زنان تأکید کرده است که محدودیت‌های وضع‌شده بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان باید لغو شود.

سازمان همکاری اسلامی همچنین بر تأمین مشارکت کامل، برابر و مؤثر زنان و دختران در همه عرصه‌های زندگی و حضور معنادار آنان در زندگی عمومی افغانستان، در چارچوب ارزش‌های اسلامی، تأکید کرده است.

در نشست این سازمان که یکشنبه و دوشنبه در اسلام آباد برگزار شد، به‌جز افغانستان، حدود ۱۹۰ مقام ارشد، وزیر و مسئول امور زنان از ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی حضور داشتند.

حکومت طالبان تاکنون به اعلامیه این سازمان واکنشی نشان نداده است، اما همواره گفته است که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده است.

دختران و زنان در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، نزدیک به پنج سال است که با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، اشتغال، رفت‌وآمد و پوشش روبه‌رو هستند.