او به رادیو آزادی گفت:
برگزاری یازدهمین دوره لیگ کریکت شپگیزه در خوست، اقدام بسیار مثبت و خوبی بود، زیرا آرزوی بزرگ ما این بود که بازیکنان خود را در خوست از نزدیک ببینیم
پیش از این که لیگ در کابل برگزار میشد، رفتوآمد برای ما بسیار دشوار بود و گاهی نمیتوانستیم مسابقات را تماشا کنیم. از مسئولان کریکت بورد بسیار سپاسگزاریم که امسال این لیگ را به خوست و نزدیک ما برگزار کردند."
لیگ شپگیزه کریکت (Shpageeza Cricket League) مشهورترین رقابتهای داخلی بیستآوره (T20) افغانستان است.
این لیگ از سوی کریکت افغانستان برگزار میشود و نخستین بار در سال ۲۰۱۳ راهاندازی شد.
با این حال، این نخستین بار است که این مسابقات در یکی از ولایتهای کشور برگزار میشود؛ زیرا پیش از این، این لیگ تنها در کابل، برگزار میشد.
یازدهمین دور رقابتهای لیگ کریکت شپگیزه که هماکنون در ولایت خوست در حال برگزاری است، نزدیک به پانزده روز پیش آغاز شد.
جهادالله شاهین، یکی دیگر از باشندگان ولایت خوست، نیز به رادیو آزادی گفت که با آغاز این لیگ و ورود مهمانان از ولسوالیها و ولایتهای مختلف، برخی فعالیتهای اقتصادی نیز رونق یافته است:
"با برگزاری لیگ شپگیزه، تغییرات بسیار مثبتی در شهر خوست به وجود آمده است؛ از جمله کار رانندگان ریکشا و دکانداران بهتر شده است، زیرا هزاران نفر برای تماشای مسابقات به اینجا میآیند، بازارها بیروبار شده و مردم بسیار خوشحالاند."
شماری از باشندگان ولایتهای دیگر نیز امیدوارند که لیگ شپگیزه در ولایت های آنان نیز برگزار شود.
از جمله، جمیل وزیری، از باشندگان شهر جلالآباد، مرکز ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
"این کار بسیار عالی است و از صمیم قلب خوشحال هستیم. امیدواریم این روند به ولایتهای دیگر نیز گسترش یابد. خواست مردم و جوانان این است که ننگرهار دومین گزینه باشد. میدان هم برای برگزاری مسابقات آماده است."
کریکت بورد افغانستان میگوید که متعهد است لیگ شپگیزه تنها به کابل یا یک ولایت دیگر محدود نماند.
نظیم جار عبدالرحیمزی، مسئول امور داخلی کریکت بوردافغانستان، به رادیو آزادی گفت:
از مدتها پیش خواست همه ما این بود که لیگ شپگیزه به جای کابل، در ولایت دیگری برگزار شود
پس از آن، هیئتی تعیین شد که ننگرهار و خوست را ارزیابی کرد و در نهایت تصمیم گرفته شد مسابقات در خوست برگزار شود. البته در ابتدا این نظر هم مطرح بود که بخشی از مسابقات در خوست و بخشی دیگر در ننگرهار برگزار شود. امیدواریم در آینده این روند به ولایتهای دیگر مانند ننگرهار، کندهار و کندز نیز گسترش یابد."
کریکت بورد افغانستان این اظهارات را در حالی مطرح میکند که به نظر میرسد برخی ولایتها هنوز میدانهای معیاری برای برگزاری این لیگ در اختیار ندارند؛ میدانهایی که افزون بر امکانات فنی، ظرفیت پذیرش همزمان شمار زیادی از تماشاگران را نیز داشته باشند.
این در حالی است که در افغانستان، نسبت به سایر رشتههای ورزشی، کریکت و فوتبال علاقمندان بیشتر دارند.