تنش در تنگه هرمز؛ اتحادیۀ اروپا پرواز بر فراز پنج کشور خلیج را محدود کرد

ادارۀ مصونیت هوانوردی اتحادیۀ اروپا روز سه‌شنبه (۲۳ سرطان) به شرکت‌های هوانوری توصیه کرده تا از پرواز در حریم هوایی کشورهای بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بر فراز آب‌های بحیرۀ عمان تا ۲۹ جولای (اول اسد) خودداری کنند.

این توصیه به‌دنبال افزایش تنش‌ها در تنگهٔ هرمز و ادامهٔ حملات متقابل ایران و امریکا منتشر شده‌است.

بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجارات در غرب بندرعباس و چند منطقۀ دیگر ایران خبر دادند.

این انفجارات در حالی رخ داد که شب قبل از آن اردوی امریکا در عملیاتی‌که به‌گفتهٔ قوماندانی مرکزی نیروهای این کشور (سنتکام) پنج ساعت طول کشید و پایان آن نیز اعلام شد، بر اهدافی در بخش‌های مختلف ایران به شمول بوشهر، چابهار، ابوموسی و بندرعباس حمله کردند.