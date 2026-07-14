جهان
بازداشت «طراح حمله کراچی»؛ پاکستان ادعا دارد حمله از افغانستان هدایت شده بود
پولیس پاکستان روز سهشنبه (۲۳ سرطان) از دستگیری فردی خبر داد که گفته شده، طراح اصلی حملهٔ مرگبار ماه گذشته بر یک کمپ نیروهای رینجرز پاکستان در شهر کراچی، بوده است.
مقامهای پاکستانی ادعا کرده که حملۀ ۲۷ جون که در آن سه تن از نیروهای رینجرز کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند از افغانستان طرحریزی، هدایت و پشتیبانی شده بود و مهاجمان نیز در آنسوی سرحد آموزش دیده و کمکهای لوژستیکی دریافت کرده بودند.
اما حکومت طالبان این ادعا را رد کردهاست.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
تنش در تنگه هرمز؛ اتحادیۀ اروپا پرواز بر فراز پنج کشور خلیج را محدود کرد
ادارۀ مصونیت هوانوردی اتحادیۀ اروپا روز سهشنبه (۲۳ سرطان) به شرکتهای هوانوری توصیه کرده تا از پرواز در حریم هوایی کشورهای بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بر فراز آبهای بحیرۀ عمان تا ۲۹ جولای (اول اسد) خودداری کنند.
این توصیه بهدنبال افزایش تنشها در تنگهٔ هرمز و ادامهٔ حملات متقابل ایران و امریکا منتشر شدهاست.
بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، رسانههای ایران روز سهشنبه از شنیده شدن صدای انفجارات در غرب بندرعباس و چند منطقۀ دیگر ایران خبر دادند.
این انفجارات در حالی رخ داد که شب قبل از آن اردوی امریکا در عملیاتیکه بهگفتهٔ قوماندانی مرکزی نیروهای این کشور (سنتکام) پنج ساعت طول کشید و پایان آن نیز اعلام شد، بر اهدافی در بخشهای مختلف ایران به شمول بوشهر، چابهار، ابوموسی و بندرعباس حمله کردند.
هشدار تازه درباره ایبولا؛ موارد واقعی در کانگو بیشتر از آمار اعلامشده است
سازمان جهانی صحت میگوید که تعداد واقعی افراد مبتلا به بیماری ایبولا در کانگو حداقل دو برابر و احتمالاً تا چهار برابر بیشتر از آمار رسمی است.
داکتر چیکوی ایهکویازو رئیس بخش وضعیتهای اضطراری این سازمان پس از سفر به بخش شرقی جمهوری دموکراتیک کانگو، روز سهشنبه (۲۳ سرطان) در ژینو به خبرنگاران گفت "ما باور داریم که گستردهگی شیوع بیماری ایبولا حداقل دو تا چهار برابر بیشتر از مواردی است که تاکنون شناسایی کردهایم".
ایبولا که به نام بیماری ویروس ایبولا (ای وی دی) نیز شناخته میشود، یک مریضی ویروسی نادر، اما شدید و غالباً کشنده از نوع تب خونریزیدهنده است که توانایی بدن را مختل کرده، باعث خونریزی داخلی و یا خارجی میشود.
قوه قضاییه از اعدام دو نفر خبر داد
قوه قضاییه ایران صبح سهشنبه ۲۳ سرطان، اعلام کرد که دو تن را به اتهام آنچه «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی» خوانده، اعدام کرده است.
بر اساس اعلام قوه قضاییه، این دو تن محیالدین عبداللهی و حسین پالانی نام داشته و اعضای یک «هسته وابسته به داعش» بودند که پس از درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در منطقه مرزی ایران و عراق، بازداشت شدند. در آن درگیری، سه عضو سپاه نیز کشته شدند.
از زمان حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۹ حوت سال گذشته، مقامهای جمهوری اسلامی ایران روند محاکمه و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی و امنیتی را افزایش دادهاند.
در همین حال، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به افزایش اعدامها در ایران و ابهام در روند رسیدگی قضایی و صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان ابراز نگرانی کردهاند.
سومین شب حملات امریکا به ایران؛ سپاه از هدف قرار دادن پایگاه امریکایی در بحرین خبر داد
فرماندهی ایالات متحده در شرق میانه، سنتکام، از تکمیل تازهترین موج حملاتش علیه اهدافی در ایران خبر داد.
در بیانیه که سه شنبه ۲۳ سرطان از سوی سنتکام منتشر شد، آمده که در طول عملیات پنج ساعته، نیروهای ایالات متحده با موفقیت اهداف نظامی در بخشهای مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسی، و بندرعباس را هدف قرار دادند و بیش از پیش از توان ایران برای حمله به کشتیهای تجاری کاستند.
همزمان خبرگزاری مهر حوالی بامداد امروز از بهگوش رسیدن صدای چندین انفجار مهیب در بوشهر خبر داد. این خبرگزاری اعلام کرده که هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست.
سنتکام برای سومین شب متوالی از حملات بر اهداف نظامی در ایران خبر داد.
از سوی دیگر، سپاه پاسداران ایران ادعا کرد که پایگاه نیروهای امریکایی در بحرین را هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران میگوید در حمله به بحرین، انبارهای مهمات و تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهوارهای و مرکز اسکان نیروهای امریکایی در پایگاه جفیر را هدف قرار داده است.
در پی به صدا درآمدن آژیر هشدار حمله هوایی در بحرین، سیستمهای دفاع هوایی این کشور نیز فعال شدند.
دفتر مشاور پادشاه بحرین تأیید کرده است که نیروهای دفاع هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با اهداف هوایی متخاصم هستند.
بحرین میزبان یکی از فرماندهی های اصلی نیروی بحری امریکا موسوم به ناوگان پنجم است.
حکومت بریتانیا سپاه پاسداران را سازمان تروریستی اعلام کرد
اسکاینیوز، شبکه تلویزیونی بریتانیایی، گزارش داده که حکومت بریتانیا روز دوشنبه ۲۲ سرطان سپاه پاسداران را سازمان تروریستی اعلام کردهاست.
سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد و در استرالیا هم بهعنوان یک نهاد حکومتی حامی تروریسم شناخته میشود.
از همین رو کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا هم اخیراً برای اتخاذ چنین تصمیمی تحت فشار بوده است.
مقامهای حکومتی بریتانیا تا کنون استدلال میکردند که بر اساس قوانین بریتانیا نمیتوان سازمانهای رسمی حکومتی همچون سپاه پاسداران را تحت تحریم قرار داد.
وزرای خارجه اتحادیۀ اروپا هم پس از سالها فشار از داخل و خارج این اتحادیه، در ماه دلو سال گذشته خورشیدی با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی موافقت کردند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در فاصله کوتاه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ تشکیل شد، تنها از رهبر ارشد ایران دستور میگیرد و در تشکیلات خود قوای زمینی، بحری و هوایی دارد.
ایالات متحده سپاه پاسداران و شاخه خارجی آن «گروه القدس» را قبلاً در لیست گروههای تروریستی جا دادهاست.
"ششمین تلاش برای خودکشی"؛ انتقال یک زندانی سیاسی افغان از زندان اوین به شفاخانه
سازمان حقوق بشر ههنگاو میگوید حمیرا شریفی، زندانی سیاسی افغان که در زندان اوین نگهداری میشود پس از ششمین تلاش برای خودکشی از زمان بازداشتش، به شفاخانه منتقل شدهاست.
براساس معلومات این سازمان که روز دوشنبه ۲۲ سرطان به نشر رسانده، خانم شریفی شام دهم جولای با نوشیدن یک مایع شوینده در زندان زنان اقدام به خودکشی کردهاست.
وی از زمان بازداشت تاکنون دستکم شش بار به دلیل فشار شدید روانی و نبود مراقبت مؤثر صحی دست به خودکشی زدهاست.
بهگفتهٔ این سازمان مسئولان زندان پس از تلاشهای پیشین، بدون رسیدهگی به مشکلات اساسی صحت روانی او، وی را دوباره به زندان باز گردانده بودند.
شریفی به تازهگی از سوی محکمه قضایی ایران به پنج سال زندان محکوم شدهاست.
اتهامهای وارد شده علیه او و همچنین نام محکمهی که این حکم را صادر کرده، تا کنون اعلام نشدهاست.
حمیرا شریفی، شهروند افغانستان که فاقد اسناد هویتی است، در جریان اعتراضهای ماه جنوری ۲۰۲۶ در تهران بازداشت شد.
این سازمان پیش از این به تاریخ ۱۳ سرطان گفته بود که ایران در یک ماه ۱۰۹ زندانی را اعدام کرده که پنج تن آنان افغان بودهاند.
نهادهای حقوق بشری بارها از مقامهای ایران خواسته اند که اجرای مجازات اعدام، بهویژه در مورد اتباع خارجی را متوقف کرده و حق دسترسی متهمان به وکیل، مترجم و محاکمه عادلانه را تضمین کنند.
همزمان با ادامه تنشها؛ ایران پایبندی به تفاهمنامه با امریکا را مشروط کرد
ایران روز دوشنبه ۲۲ سرطان، اعلام کرد که اگر واشنگتن به تعهدات خود برای پایان دادن به جنگ عمل نکند، تهران نیز دیگر به تفاهمنامه امضاشده با ایالات متحده پایبند نخواهد بود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک نشست خبری در تهران گفت: "هر زمان که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده، ما نیز به تعهدات خود پایبند نبودهایم و این رویکرد را ادامه خواهیم داد."
بقایی این اظهارات را در اشاره به تنشهای اخیر میان دو کشور مطرح کرد. او همچنین گفت که ایران تلاش دارد با عمان بر سر ایجاد یک استراتیژی مشترک برای مدیریت وضعیت در تنگه هرمز به توافق برسد، اما به گفته او، فشارهای ایالات متحده بر عمان مانع پیشرفت این تلاشها شده است.
در چارچوب این تلاشها، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز ۱۱ جولای به عمان سفر کرد و با وزیر امور خارجه آن کشور درباره این موضوع و همچنین وضعیت منطقه گفتوگو کرد.
افزایش تنشها میان امریکا و ایران؛ بهای نفت بیش از چهار درصد بالا رفت
در پی افزایش تنشها میان ایالات متحده و ایران و آینده نامشخص آتشبس شکننده میان دو طرف، بهای نفت روز دوشنبه ۲۲ سرطان بیش از چهار درصد افزایش یافت.
بهای نفت خام امریکا ۴.۳ درصد افزایش یافت و هر بشکه آن به ۷۴ دالر و ۴۹ سنت رسید. همچنین، بهای نفت خام برنت نیز ۴.۲ درصد افزایش یافت و هر بشکه آن به ۷۹ دالر و ۲۱ سنت معامله شد.
بهای نفت پس از آن افزایش یافت که نیروهای امریکایی دور سوم از حملات تازهای را به شماری از اهداف در جنوب ایران انجام دادند و ایران نیز به یک کشتی تجارتی در تنگه هرمز حمله کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته خواهد ماند، اما فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده (سنتکام) گفته است که این مسیر برای کشتیهایی که مطابق قوانین بینالمللی رفتوآمد میکنند، همچنان باز است.
رئیسجمهور ترمپ: امریکا ضربات سنگینی بر ایران وارد کرده است
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، یکشنبه(۲۱ سرطان) گفت که امریکا در واکنش به تازهترین حملات ایران بر کشتیها در تنگه هرمز، ضربات سنگینی بر این کشور وارد کرده است.
او در گفتوگوی تلفنی با شبکه خبری سیانان که محور اصلی آن مرگ سناتور لیندزی گراهام بود، گفت: «دیشب ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم.»
او همچنین اعلام کرد که ایالات متحدۀ امریکا و ایران روز شنبه«بسیار به دستیابی به یک توافق نزدیک شده بودند.»
اردوی امریکا اعلام کرده که در تازهترین حملات خود، ۱۴۰ هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده که واکنشی به حمله روز شنبه سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز بوده است.
در همین حال، درمورد وضعیت تنگه هرمز اظهارات متناقضی منتشر شده است.
یک نهاد ایرانی مسئول نظارت بر تطبیق ستراتیژی جدید تردد از این آبراه روز یکشنبه اعلام کرد که «عبور کشتی ها در حال حاضر امکانپذیر نیست»، اما رئیسجمهور امریکا در گفتوگو با سیانان گفت که «از نظر ما، تنگه باز است.»
ساعتی پیشتر قوماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحدۀ امریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد این آبراه حیاتی باز است و ایران بر آن کنترلی ندارد.