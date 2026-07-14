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خبر تازه
سه شنبه ۲۳ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۷:۵۹

افغانستان

ساختمان انتظار میدان هوایی بین‌المللی کابل به بهره برداری سپرده می‌شود

آرشیف، ترمینل میدان هوایی بین‌المللی کابل
آرشیف، ترمینل میدان هوایی بین‌المللی کابل

وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می‌گوید که ساختمان انتظار میدان هوایی بین‌المللی کابل تا چهار ماه دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد.

ادارۀ اطلاعات عامه و نشرات این وزارت در ویدیوی‌که روز سه‌شنبه (۲۳ سرطان) در شبکۀ اکس منتشر کره، گفته که این ساختمان به مصرف مجموعی ۳۲۳ میلیون افغانی ساخته می‌شود و در اعمار آن تلاش شده تا حد ممکن از محصولات داخلی افغانستان استفاده شود.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در حالی از اعمار ساختمان جدید خبر می‌دهد که با تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، سکتور هوانوردی افغانستان با آزمون‌ها و محدویت‌های جدی روبه‌روست.

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پاکستان به ۲۶ کانتینر کمک‌های سازمان ملل متحد اجازه ورود به افغانستان داد

آرشیف، محموله‌های کمکی دبلیو اف پی
آرشیف، محموله‌های کمکی دبلیو اف پی

برنامهٔ جهانی غذای سازمان ملل متحد (دبلیو اف پی) میگوید که ادارۀ گمرک پاکستان، به ۲۶ کانتینر حامل مواد غذایی و سایر کمک‌های بشردوستانه مربوط به این برنامه اجازۀ ورود به افغانستان را داده‌است.

به‌گفتۀ «دبلیو اف پی»، محمولۀ این کانتینرها، مواد غذایی و سایر اقلام ضروری امدادی را شامل می‌شود که در چارچوب کمک‌های بشری این برنامه، برای مردم افغانستان تخصیص یافته است.

حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده‌است.

گذرگاه تورخم، یکی از مزدحم‌ترین مسیرهای تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان به شمار می‌رود و از ماه اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی به این‌سو به دلیل تنش‌ها میان این دو کشور، به روی رفت‌وآمد عادی، بسته شده‌است.

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بازداشت «طراح حمله کراچی»؛ پاکستان ادعا دارد حمله از افغانستان هدایت شده بود

آرشیف، نیروهای پاکستانی
آرشیف، نیروهای پاکستانی

پولیس پاکستان روز سه‌شنبه (۲۳ سرطان) از دستگیری فردی خبر داد که گفته شده، طراح اصلی حملهٔ مرگبار ماه گذشته بر یک کمپ نیروهای رینجرز پاکستان در شهر کراچی، بوده است.

مقام‌های پاکستانی ادعا کرده که حملۀ ۲۷ جون که در آن سه تن از نیروهای رینجرز کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند از افغانستان طرح‌ریزی، هدایت و پشتیبانی شده بود و مهاجمان نیز در آن‌سوی سرحد آموزش دیده و کمک‌های لوژستیکی دریافت کرده بودند.

اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده‌است.

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سازمان همکاری اسلامی خواستار لغو محدودیت‌های آموزشی و کاری زنان و دختران در افغانستان شد

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آرشیف

سازمان همکاری اسلامی (OIC) خواستار لغو محدودیت‌های آموزشی و شغلی بر زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شده است.

این سازمان روز دوشنبه، ۲۲ سرطان، در اعلامیۀ پایانی نهمین نشست وزیران امور زنان تأکید کرده است که محدودیت‌های وضع‌شده بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان باید لغو شود.

سازمان همکاری اسلامی همچنین بر تأمین مشارکت کامل، برابر و مؤثر زنان و دختران در همه عرصه‌های زندگی و حضور معنادار آنان در زندگی عمومی افغانستان، در چارچوب ارزش‌های اسلامی، تأکید کرده است.

در نشست این سازمان که یکشنبه و دوشنبه در اسلام آباد برگزار شد، به‌جز افغانستان، حدود ۱۹۰ مقام ارشد، وزیر و مسئول امور زنان از ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی حضور داشتند.

حکومت طالبان تاکنون به اعلامیه این سازمان واکنشی نشان نداده است، اما همواره گفته است که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده است.

دختران و زنان در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، نزدیک به پنج سال است که با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، اشتغال، رفت‌وآمد و پوشش روبه‌رو هستند.

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کمبود کارکنان صحی زن و افزایش مرگ‌ومیر مادران؛ هشدار تازه اوچا درباره افغانستان

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دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که افغانستان هنوز هم یکی از بالاترین آمارهای مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد.

اوچا روز سه‌شنبه ۲۳ سرطان، در گزارشی همچنین اعلام کرده است که بر اساس برآوردهای این نهاد، در سال ۲۰۲۴ در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، ۶۳۸ مادر جان خود را در افغانستان از دست داده‌اند؛ رقمی که بالاترین میزان در آسیا و هفتمین میزان در جهان به شمار می‌رود.

به گفته این نهاد، در سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۰.۷ میلیون زن و دختر به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

در گزارش این نهاد آمده است که کمبود کارکنان صحی زن، کاهش بودجه، دسترسی محدود به داروهای ضروری و کمبود خدمات مراقبت‌های عاجل ولادی، از عوامل اصلی افزایش مرگ‌های قابل پیشگیری مادران و نوزادان، به‌ویژه در مناطق روستایی است؛ مناطقی که دسترسی به خدمات صحی در آن‌ها همچنان محدود باقی مانده است.

اوچا در حالی از دسترسی محدود زنان و دختران به خدمات صحی و کمبود کارکنان صحی زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت، افزون بر بسته نگه‌داشتن مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی دختران، آنان را از ادامه تحصیل در پوهنتون‌ها و انستیتوت‌های صحی نیز منع کرده است.

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رد اختلاف با فرمانده محلی؛ فصیح‌الدین فطرت می‌گوید جمعه فاتح به کابل می‌آید

فصیح‌الدین فطرت، لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان
فصیح‌الدین فطرت، لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان

فصیح‌الدین فطرت، لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان می‌گوید که هیچ اختلافی میان حکومت طالبان و جمعه خان فاتح یکی از فرماندهان محلی طالبان در بدخشان وجود ندارد.

وی در صحبت با رسانه‌های داخلی افغانستان گفته است که اختلاف فرمانده فاتح با رهبری طالبان تبلیغات رسانه‌ای بوده است.

پیش از این گزارش‌های از افزایش تنش و مخالفت این فرمانده محلی منتشر شده بود.

بعداً وزارت دفاع طالبان از سفر ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع آن‌ها به بدخشان خبر داد.

گزارش‌های تأیید نشده‌ی هم از سفر هیئت طالبان به بدخشان برای مذاکره با جمعه خان فاتح در رسانه‌ها منتشر شده بود.

لوی درستیز وزارت دفاع طالبان گفته است جمعه خان فاتح به دلیل مشکلات خانواده‌گی نتوانست در سمت معاونیت والی زابل حاضر شود و برخی رسانه‌ها به‌گفته‌ی او این موضوع را به گونه‌ی که او با نظام طالبان دچار اختلاف شده بازتاب دادند.

به‌گفته فطرت، قرار است این فرمانده محلی طالبان عنقریب به کابل بیاید.

پیش از این نیز گزارش‌های تأیید نشده از اختلافات درونی طالبان منتشر شده بود، اما مقامات طالبان بارها این‌گونه گزارش‌ها را رد کرده‌اند.

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"ششمین تلاش برای خودکشی"؛ انتقال یک زندانی سیاسی افغان از زندان اوین به شفاخانه

حمیرا شریفی در زندان اوین ایران نگهداری می‌شود.
حمیرا شریفی در زندان اوین ایران نگهداری می‌شود.

سازمان حقوق بشر هه‌نگاو می‌گوید حمیرا شریفی، زندانی سیاسی افغان که در زندان اوین نگهداری می‌شود پس از ششمین تلاش برای خودکشی از زمان بازداشتش، به شفاخانه منتقل شده‌است.

براساس معلومات این سازمان که روز دوشنبه ۲۲ سرطان به نشر رسانده، خانم شریفی شام دهم جولای با نوشیدن یک مایع شوینده در زندان زنان اقدام به خودکشی کرده‌است.

وی از زمان بازداشت تاکنون دست‌کم شش بار به دلیل فشار شدید روانی و نبود مراقبت مؤثر صحی دست به خودکشی زده‌است.

به‌گفتهٔ این سازمان مسئولان زندان پس از تلاش‌های پیشین، بدون رسیده‌گی به مشکلات اساسی صحت روانی او، وی را دوباره به زندان باز گردانده بودند.

شریفی به تازه‌گی از سوی محکمه قضایی ایران به پنج سال زندان محکوم شده‌است.

اتهام‌های وارد شده علیه او و همچنین نام محکمه‌ی که این حکم را صادر کرده، تا کنون اعلام نشده‌است.

حمیرا شریفی، شهروند افغانستان که فاقد اسناد هویتی است، در جریان اعتراض‌های ماه جنوری ۲۰۲۶ در تهران بازداشت شد.

این سازمان پیش از این به تاریخ ۱۳ سرطان گفته بود که ایران در یک ماه ۱۰۹ زندانی را اعدام کرده که پنج تن آنان افغان بوده‌اند.

نهادهای حقوق بشری بارها از مقام‌های ایران خواسته اند که اجرای مجازات اعدام، به‌ویژه در مورد اتباع خارجی را متوقف کرده و حق دسترسی متهمان به وکیل، مترجم و محاکمه عادلانه را تضمین کنند.

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پیش‌بینی سازمان ملل از بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان تا پایان ۲۰۲۶

آرشیف
آرشیف

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) می‌گوید که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۶، بین دو تا دو نیم میلیون مهاجر دیگر به افغانستان بازگردند؛ موضوعی که فشار بر وضعیت بشری این کشور را افزایش خواهد داد.

چارلی گودلیک، سخنگوی بخش افغانستان این سازمان، گفته است که در سه سال گذشته شش میلیون افغان از کشورهای خارجی به افغانستان بازگشته‌اند که یک میلیون تن آنان در سال جاری برگشته‌اند.

او افزوده است که افغانستان با بحران‌های بشری و اقتصادی، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان و دختران، روبه‌رو است و وابسته‌گی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به کمک‌های بشردوستانه، روند رسیدگی به بازگشت‌کنندگان را دشوار ساخته است.

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هند یک هزار بورسیه آنلاین برای محصلان افغانستان اختصاص داد

هند اعلام کرده است که یک هزار بورسیه تحصیلی آنلاین را برای محصلان افغانستان فراهم می‌کند.

شورای روابط فرهنگی هند (ICCR) روز یک‌شنبه، ۲۱ سرطان، با نشر پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که این بورسیه‌ها برای سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است. بر اساس این برنامه، متقاضیان می‌توانند به‌گونه آنلاین در رشته‌های مدیریت، تجارت، کمپیوترساینس، هنر و شماری از رشته‌های دیگر در پوهنتون‌های معتبر هند ادامه تحصیل دهند.

بر اساس این اعلام، روند ثبت‌نام برای این بورسیه‌ها از ۱۵ جولای (۲۴ سرطان) آغاز می‌شود و تا ۲۴ جولای (۲ اسد) ادامه خواهد داشت.

این بورسیه‌ها شامل پرداخت کامل هزینه‌های تحصیل، ثبت‌نام، امتحانات و صدور سند فراغت است.

هند در حالی از فراهم‌سازی این یک هزار بورسیه آنلاین برای محصلان افغانستان خبر می‌دهد که نزدیک به پنج سال است مکاتب بالاتر از صنف ششم به‌روی دختران در افغانستان بسته است و دانشجویان دختر نیز از ادامه تحصیل در پوهنتون‌ها محروم هستند. این وضعیت سبب شده است که هزاران دختر برای ادامه آموزش به برنامه‌های آموزشی و پوهنتون‌های آنلاین روی آورند.

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آتش‌سوزی مرگبار در کلوپ شبانه تایلند؛ دست‌کم ۲۷ نفر جان باختند

تصویر از حادثه آتش سوزی در کلوپ شبانه در تایلند
تصویر از حادثه آتش سوزی در کلوپ شبانه در تایلند

در پی آتش‌سوزی در یک کلوپ شبانه در شهر بانکوک، پایتخت تایلند، دست‌کم ۲۷ نفر جان باخته و بیش از ۶۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این آتش‌سوزی ناوقت یک‌شنبه‌شب، ۲۱ سرطان، زمانی رخ داد که این کلوپ مملو از مردم بود.

شاهدان عینی گفته‌اند که ابتدا دود از داخل کلوپ بلند شد و سپس صدای یک انفجار شنیده شد. پس از آن، ساختمان به‌سرعت از دود پر شد.

بر اساس گزارش‌های ابتدایی، اجساد شماری از قربانیان در تشناب‌های کلوپ پیدا شده است؛ جایی که هنگام فرار گیر مانده بودند.

این ساختمان در نتیجه آتش‌سوزی به‌گونه کامل تخریب شده است.

مقام‌های تایلند تحقیقات خود را درباره علت این رویداد و این‌که آیا مقررات ایمنی در برابر آتش‌سوزی رعایت شده بود یا خیر، آغاز کرده‌اند.

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