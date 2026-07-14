برنامهٔ جهانی غذای سازمان ملل متحد (دبلیو اف پی) میگوید که ادارۀ گمرک پاکستان، به ۲۶ کانتینر حامل مواد غذایی و سایر کمک‌های بشردوستانه مربوط به این برنامه اجازۀ ورود به افغانستان را داده‌است.

به‌گفتۀ «دبلیو اف پی»، محمولۀ این کانتینرها، مواد غذایی و سایر اقلام ضروری امدادی را شامل می‌شود که در چارچوب کمک‌های بشری این برنامه، برای مردم افغانستان تخصیص یافته است.

حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده‌است.

گذرگاه تورخم، یکی از مزدحم‌ترین مسیرهای تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان به شمار می‌رود و از ماه اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی به این‌سو به دلیل تنش‌ها میان این دو کشور، به روی رفت‌وآمد عادی، بسته شده‌است.