وزارت داخلۀ طالبان از ایجاد یک ریاست جدید به نام "پشتیبانی معلوماتی" خبر داده‌است.

مولوی عبدالحکیم همت آخندزاده رئیس روابط عامه و مطبوعات این وزارت اخیراً در نشستی با تأیید این خبر گفته که هدف از ایجاد این ریاست، نظارت، مراقبت و حمایت از فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در سطح افغانستان و فراهم‌آوری زمینۀ دست‌رسی به اطلاعات است.

طالبان در حالی ادعای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران را مطرح می‌کنند که پس از تسلط دوباره آن‌ها بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، محدودیت‌های شدیدی بر خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در افغانستان وضع و دسترسی به اطلاعات محدود شده‌است.

ادامۀ این وضعیت باعث مسدود شدن صدها رسانه، زندانی شدن شماری از خبرنگاران، مهاجرت هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از افغانستان و انتقادات شدید سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی حمایت از خبرنگاران شده‌است.