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پنجشنبه ۲۵ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۱۵

جهان

اسرائیل بر حفظ حضور نظامی در سوریه، لبنان و غزه تأکید کرد

اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل(آرشیف)
اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل(آرشیف)

اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، می گوید، کشورش به حفظ نیروهای خود در «مناطق امنیتی» داخل سوریه، لبنان و نوار غزه ادامه خواهد داد.

بر اساس خبرگزاری فرانسپرس، در اعلامیۀ دفتر وزیر دفاع اسرائیل، گفته شده که کاتز روز پنج‌شنبه(۲۵ سرطان) به پیت هگست، همتای امریکایی خود گفته که اسرائیل مصمم است، نیروهایش را در «مناطق امنیتی» که در داخل قلمرو لبنان، سوریه و در نوار غزه ایجاد کرده است، حفظ کند و هدف از این حضور، تأمین امنیت سرحدات اسرائیل و جلوگیری از تهدیدات گروه‌های جهادی است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که براساس گزارش‌ها، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، از بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل خواسته تا نیروهای آن کشور را از سوریه و لبنان خارج کند، زیرا به باور او این حضور باعث افزایش تنش‌ها در منطقه شده است.

در همین حال، مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری امریکا به منظور کاهش تنش‌ها و خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ادامه دارد و اردوی اسرائیل همچنان حدود ۶۰ درصد از نوار غزه را در کنترل خود دارد.

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در نتیجۀ آتش‌سوزی در یک پرورشگاه در الجزایر، ده ها تن کشته و زخمی شدند

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براساس خبرگزاری رویترز، رسانه‌های دولتی الجزایر گزارش داده اند که این آتش‌سوزی صبح پنجشنبه(۲۵ سرطان) در یک پرورشگاه کودکان یتیم در حومۀ پایتخت این کشور رخداد و در اثر آن یازده تن کشته و ۱۹ تن دیگر زخمی شدند.

در مورد علت این رویداد و هویت قربانیان این حادثه تا هنوز معلومات ارائه نشده است.

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همکاری تجارتی تازه میان افغانستان، روسیه و قزاقستان

امضای توافق‌نامه‌های تجارتی از سوی شرکت‌های از افغانستان، روسیه و قزاقستان
امضای توافق‌نامه‌های تجارتی از سوی شرکت‌های از افغانستان، روسیه و قزاقستان

شرکت‌هایی از افغانستان، روسیه و قزاقستان توافق‌نامه‌های تجارتی به ارزش ۴۴۶ میلیون افغانی را امضا کردند.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز‌ چهارشنبه (۲۴ سرطان) گفت که این توافق‌نامه‌ها در بخش‌های مواد ساختمانی، ادویه، مواد غذایی و خدمات زراعتی، به هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی، تقویت همکاری میان بخش خصوصی و توسعۀ تجارت منطقه‌ای امضا شده‌است.

اما این اتاق در مورد سهم هر شرکت و زمان تطبیق این توافق‌نامه‌ها جزئیات بیشتر ارائه نکرده‌است.

بر اساس ارقام وزارت صنعت و تجارت طالبان، حجم تجارت سالانه افغانستان و روسیه به حدود ۵۳۸ میلیون دالر رسیده که از جمله ۴ میلیون دالر صادرات افغانستان و ۵۳۴ میلیون دالر واردات از روسیه بوده است.

حکومت طالبان را که تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، تلاش می‌کند تا روابط اقتصادی‌اش را با روسیه و کشورهای آسیای میانه گسترش دهد.

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گرمای بی‌سابقه در اروپا؛ ترانسپورت و برق با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند

کارشناسان هشدار می‌دهند که زیربنا‌های کنونی اروپا در برابر موج‌های شدید گرما آماده نیستند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که زیربنا‌های کنونی اروپا در برابر موج‌های شدید گرما آماده نیستند.

با افزایش بی‌سابقۀ گرما در اروپا، خطوط آهن، سرک‌ها و شبکه‌های برق با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند.

کشورهای اروپایی برای مقابله با این وضعیت و محافظت از زیربنا‌ها از تکنولوژی‌های مانند طیارات بی‌پیلوت، حسگرها (سنسرهای) هوش مصنوعی و حتی رنگ سفید استفاده می‌کنند.

بر اساس خبرگزاری رویترز، در ناروی، کارکنان میدان هوایی شهر اسلو برای جلوگیری از آسیب‌دیدن خط رنوی در گرمای ۳۰ درجۀ سانتی‌گراد، روی آن آب پاشیدند.

مقام‌های ناروی همچنین در حال آزمایش قیر مقاوم در برابر گرما هستند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که زیربنا‌های کنونی اروپا در برابر موج‌های شدید گرما آماده نیستند.

بر اساس یک گزارش، رویدادهای شدید اقلیمی مانند گرما، خشک‌سالی و سیلاب‌ها می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ میلادی اقتصاد کشورهای حوزۀ یورو را تا ۴.۷ درصد کاهش دهد.

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داکتران بدون مرز: ایبولا در کانگو با سرعت نگران‌کننده در حال گسترش است

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سازمان داکتران بدون مرز (MSF) روز چهارشنبه ۲۴ سرطان هشدار داد که بیماری ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو با سرعتی بیشتر در حال گسترش است.

این نهاد بین‌المللی امدادرسان، خواستار گسترش فوری اقدامات برای مهار و درمان این بیماری شده است.

بر اساس آمار رسمی، شمار موارد تأییدشده ایبولا در کمتر از پنج هفته، سه برابر افزایش یافته و تا روز یک‌شنبه به یک‌هزار و ۹۲۶ مورد رسیده است. در نتیجه این بیماری، ۷۰۲ نفر جان باخته‌اند.

سازمان داکتران بدون مرز گفته است که این سومین شیوع بزرگ ایبولا در تاریخ و یکی از سریع‌ترین موارد گسترش این بیماری به شمار می‌رود.

در حال حاضر، این سازمان در جمهوری دموکراتیک کانگو هفت مرکز درمان ایبولا و بیش از ۱۵ بخش قرنطین را برای رسیدگی به بیماران فعال نگه داشته است.

ایبولا یک بیماری ویروسی نادر، اما شدید و اغلب مرگبار است که عملکرد طبیعی بدن را مختل می‌کند و می‌تواند باعث خونریزی داخلی یا خارجی شود.

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گزارش تازه: شهروندان افغانستان و سوریه در میان بزرگ‌ترین گروه‌های شاغل مهاجر در جرمنی

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ادارۀ فدرال کاریابی جرمنی (BA) روز سه‌شنبه ۲۳ سرطان، اعلام کرد که مهاجران، به‌ویژه پناهجویان، در یک دهۀ گذشته نقش مهمی در تأمین نیروی کار این کشور داشته‌اند.

این اداره که دفتر مرکزی آن در شهر نورنبرگ موقعیت دارد، گفته است که از ماه جون سال ۲۰۱۴ تا جون ۲۰۲۵، حدود ۴۳ درصد از رشد اشتغال در جرمنی مربوط به اتباع خارجی بوده است.

نزدیک به یک‌سوم این افراد شهروندان هشت کشوری‌اند که بیشترین پناهجویان از آن‌ها به جرمنی آمده‌اند. افغانستان نیز یکی از این هشت کشور است که در این مدت صدها هزار شهروند آن درخواست پناهندگی در جرمنی داده‌اند.

به گفتۀ این اداره، اگر مهاجرت وجود نمی‌داشت، نیروی کار جرمنی با کاهش چشمگیر روبه‌رو می‌شد.

بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ شمار شهروندان جرمنی در سن کار ۳.۹ میلیون نفر کاهش یافته، در حالی که در همین مدت شمار اتباع خارجی در سن کار ۳.۴ میلیون نفر افزایش یافته است.

دانیل ترزنباخ، عضو هیئت اجرایی ادارۀ فدرال کاریابی آلمان، گفته است که در پنج سال گذشته شمار مهاجرانی که به‌گونه تمام‌وقت در جرمنی مشغول کار شده‌اند، بیش از دو برابر افزایش یافته است. در میان آنان، شهروندان سوریه و افغانستان بیشترین شمار را تشکیل می‌دهند.

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سنتکام: اهداف نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند

فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که در جریان دیشب ۲۳ سرطان، دور تازه حملات خود بر اهداف نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی این کشور را به پایان رسانده است.

سنتکام ناوقت سه‌شنبه، ۲۳ سرطان، در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرد، گفته است: "در یک عملیات هفت‌ساعته، جنگنده‌ها، طیاره‌های بی‌سرنشین و کشتی‌های جنگی امریکا، مراکز راکتی، تأسیسات طیاره‌های بی‌سرنشین، توانایی‌های بحری و سیستم‌های دفاع ساحلی ایران را با حملات دقیق هدف قرار دادند تا توانایی این کشور برای تهدید امنیت کشتی‌های تجارتی و خدمه غیرنظامی بیش از پیش کاهش یابد."

سنتکام افزوده است که در حال حاضر بیش از ۲۰ کشتی جنگی و صدها طیاره نظامی امریکا در شرق میانه مصروف اجرای عملیات هستند.

در همین حال، تهران اعلام کرده است که تأسیسات نظامی امریکا در بحرین و کویت را هدف قرار داده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز مدعی شده است که تأسیسات نظامی امریکا در بحرین و کویت، از جمله مناطقی را که ناوگان پنجم نیروی بحری امریکا از آن استفاده می‌کند، هدف حمله قرار داده است.

همزمان، اردوی اردون امروز گزارش داده است که سه راکت کروز ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است.

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واشنگتن بیش از ۵۰ فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد

آرشیف، بیرق‌های امریکا و ایران
آرشیف، بیرق‌های امریکا و ایران

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا از وضع مجموعه تازه‌ی از تحریم‌ها علیه شبکه‌ی خبر داده که به‌گفته این وزارت، در دور زدن تحریم‌های ایران نقش دارد.

این اقدامات به‌گونه مشخص محمد حسین شمخانی را هدف قرار می‌دهد، فردی‌که واشنگتن او را «یکی از عوامل اصلی» در صادرات نفت ایران و گسترش فعالیت‌های این کشور در بخش حمل‌ونقل کانتینری و تجارت جهانی کالاها می‌داند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، در بیانیه‌ی که روز ۱۴ جولای به مناسبت اعلام این تحریم‌ها منتشر شد، گفته است که "رژیم ایران با فریب‌کاری به بقای خود ادامه می‌دهد و شبکه شمخانی یکی از سودآورترین ابزارهای آن است"

او همچنان افزوده که "وزارت خزانه‌داری زیرساخت‌های مالی را که به این رژیم امکان می‌دهد تهدیدهای خود علیه امنیت ملی ایالات متحده و کشتی‌رانی جهانی را ادامه دهد، از میان برمی‌دارد".

بر اساس این بیانیه، این اقدام بیش از ۵۰ فرد، نهاد و کشتی را شامل می‌شود که به‌گفته واشنگتن، به محمد حسین شمخانی و حکومت ایران کمک می‌کنند تا "درحالی‌که مردم ایران همچنان زیر بار فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های حکومت خود قرار دارند، به کسب درآمد ادامه دهند".

وزارت خزانه‌داری امریکا همچنین اعلام کرده که این اقدام بخشی از تلاش‌های ادامه‌دار واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران است و پس از آن روی دست گرفته شده که به‌گفته این وزارت، ایران حملات بی‌ثبات کنندۀ خود را در تنگه هرمز از سر گرفته است.

در این بیانیه آمده که ایران با تهدید و حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز، رفت‌وآمد دریایی را تقریباً متوقف کرده و از این طریق اهرم فشار قابل توجهی بر همسایه‌گان خود در خلیج فارس و اقتصاد جهانی به دست آورده است، موضوعی‌که این آبراه را به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های رویارویی در این بحران تبدیل کرده‌است.

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بازداشت «طراح حمله کراچی»؛ پاکستان ادعا دارد حمله از افغانستان هدایت شده بود

آرشیف، نیروهای پاکستانی
آرشیف، نیروهای پاکستانی

پولیس پاکستان روز سه‌شنبه (۲۳ سرطان) از دستگیری فردی خبر داد که گفته شده، طراح اصلی حملهٔ مرگبار ماه گذشته بر یک کمپ نیروهای رینجرز پاکستان در شهر کراچی، بوده است.

مقام‌های پاکستانی ادعا کرده که حملۀ ۲۷ جون که در آن سه تن از نیروهای رینجرز کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند از افغانستان طرح‌ریزی، هدایت و پشتیبانی شده بود و مهاجمان نیز در آن‌سوی سرحد آموزش دیده و کمک‌های لوژستیکی دریافت کرده بودند.

اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده‌است.

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تنش در تنگه هرمز؛ اتحادیۀ اروپا پرواز بر فراز پنج کشور خلیج را محدود کرد

آرشیف، تصویر جنبۀ تزئینی دارد.
آرشیف، تصویر جنبۀ تزئینی دارد.

ادارۀ مصونیت هوانوردی اتحادیۀ اروپا روز سه‌شنبه (۲۳ سرطان) به شرکت‌های هوانوری توصیه کرده تا از پرواز در حریم هوایی کشورهای بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بر فراز آب‌های بحیرۀ عمان تا ۲۹ جولای (اول اسد) خودداری کنند.

این توصیه به‌دنبال افزایش تنش‌ها در تنگهٔ هرمز و ادامهٔ حملات متقابل ایران و امریکا منتشر شده‌است.

بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجارات در غرب بندرعباس و چند منطقۀ دیگر ایران خبر دادند.

این انفجارات در حالی رخ داد که شب قبل از آن اردوی امریکا در عملیاتی‌که به‌گفتهٔ قوماندانی مرکزی نیروهای این کشور (سنتکام) پنج ساعت طول کشید و پایان آن نیز اعلام شد، بر اهدافی در بخش‌های مختلف ایران به شمول بوشهر، چابهار، ابوموسی و بندرعباس حمله کردند.

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